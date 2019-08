Som NRK fortalte mandag, har brødrene Ingebrigtsen takket ja til å stille som harer når Eliud Kipchoge en gang perioden 12.-20. oktober skal forsøke å løpe maraton (42,195 km) på under to timer som den første i historien.

For Henrik (28) og Filip (26) er oppdraget i Wien primært en godt betalt feriejobb og en mulighet til å bidra til en idrettshistorisk begivenhet.

For yngstemann Jakob (18) handler det om noe mer, for ikke å si noe helt annet.

– Det kan være meg en dag som har lyst til å se hvor fort jeg kan springe på nettopp den distansen, så det er litt kult at vi er med og baner vei for å se hvor grensa går, sier han til NRK.

UNIKT TALENT: Med EM-gull på 5000-meter i en alder 17 år, viste Jakob Ingebrigtsen at han er et talent også på langdistanse. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Så du ser på dette som læring for potensielt å kunne gjøre dette selv?

– Helt klart. Det er jo ikke for Kipchoge sin del, erkjenner han.

– Det er for maraton, for å se hvor fort man kan løpe hvis alt er hundre prosent. For å se på hva man kan gjøre med litt forskning på sko, optimalisering av harejobben, og med perfekt temperatur og fuktighet i lufta og alt det der. Det vil helt klart være nyttig for alle maratonløpere i framtida.

Legger alt til rette

Kipchoges forsøk på å bryte grensa skal altså foregå under helt spesielle forhold, som gjør at tiden uansett ikke vil telle som verdensrekord.

For det første vil løpet bli lagt til den dagen med mest gunstig værmelding i perioden 12.-20. oktober. Ifølge NRKs friidrettskommentator Jann Post, som selv er en erfaren maratonløper, vil det si 12-14 grader, så lite vind som mulig og lav luftfuktighet.

Da Kipchoge gjorde et tilsvarende forsøk på Monza-banen i Italia 6. mai 2017, hadde han også en bil foran seg som holdt den nøyaktige kilometerfarten han måtte holde for å bryte grensa. Denne bilen kjørte med et laserlys som viste hvordan harene skulle løpe i plog foran Kipchoge.

En gruppe på rundt 30 harer rullerte på å løpe – seks til enhver tid.

Det ble også langet drikke fra motorsykler og sykler. I maraton kan man drikkelangere normalt ikke være i bevegelse.

Les videre under bildet.

SLIK SER DET UT: Eliud Kipchoge måtte løpe selv, men fikk all tenkelig hjelp da han prøvde å bryte totimersgrensa på Monza-banen i 2017. Foto: Luca Bruno / AP

I 2017 måtte kenyaneren kapitulere etter rundt 35 kilometer og løp i mål på 2.00,25, som er det raskeste et menneske har løpt en maraton.

Innenfor gjeldende konkurranseregler er verdensrekorden på 2.01,39, satt av Kipchoge i Berlin i september i fjor.

– Hadde vært ekstremt gøy å prøve

Jakob Ingebrigtsen innrømmer at han leker med tanken på hvor lenge han kunne ha holdt følge med Kipchoge i oktober.

– Jeg er veldig usikker på det, men det hadde vært ekstremt gøy å prøve, sier han til NRK, og fleiper (?) om at han kanskje kan komme til å prøve.

– De kan jo ikke avlyse arrangementet selv om jeg ikke gjør det jeg skal, så lenge jeg ligger foran og drar. Hvis jeg ligger i min posisjon hele tiden og drar, så vil jeg få en tid. Det hadde vært morsomt å se om jeg hadde spurtslått han på slutten, smiler den regjerende europamesteren på 1500 og 5000 meter.

At han har lyst til å prøve seg i framtida er definitivt ikke fleip.

– Etter at jeg er ferdig med 1500 og 5000 og de tingene der, så ser jeg for meg at jeg skal prøve meg på et par raske maraton. Jeg har troen på at jeg kan springe veldig fort, så hvis han har en dårlig dag springer på 2.03-2.04, så hadde det vært spennende å se hvor jeg hadde ligget.

– Kan henge på i 20-25 km

Jann Post liker å tenke på hva Jakob Ingebrigtsen kan få til på maraton i framtida – og hva han hypotetisk sett kunne klart i en duell mot Kipchoge allerede nå.

– Det er et veldig spennende spørsmål. Jeg tror han kan henge på 20-25 km. Med spesialtrening kan han holde lenger. Men med de lengste langturene på trening på rundt 20 kilometer, tror jeg det blir tøft muskulært etter 25 km, sier Post.

SUPERMOSJONIST: NRKs kommentator Jann Post har løpt maraton på 2.33.32. Foto: Privat

Han peker på at Ingebrigtsen åpenbart har mange av egenskapene en god maratonløper trenger.

– Høy terskelfart er helt essensielt for å løpe fort i maraton. Jakob har vært ekstrem på det fra han var ung. Så gjenstår det å se om han også har den muskulære utholdenheten til å løpe i høy fart over lang tid, sier Post.

Han minner om at verdensrekordholderen på halvmaraton, Abraham Kiptum (58.18), «bare» har en personlig rekord på 2.05,26 på maraton.

Den norske maratonrekorden innehas av Sondre Nordstad Moen og er på 2.05,48.

Tror på Kipchoge

Den tiden bør definitivt ikke Eliud Kipchoge ha problemer med å slå i Wien i oktober. Men om han kommer under to timer, er både Jakob Ingebrigtsen Og Jann Post usikre på.

– Han var lovlig nær forrige gang, og har satt ny verdensrekord etterpå, så det er jo ikke så mye som tyder på at han ikke er i stand til det. Så gjenstår det å se om de andre faktorene spiller i hans favør, sier Ingebrigtsen, som selv e ren av de nevnte faktorene.

– Jeg var ganske kategorisk på nei sist han prøvde. Da løp han på 2.00.25. Siden har han forbedret verdensrekorden, så jeg tør ikke si nei. Jeg sier kanskje, han har faktisk en mulighet, sier Jann Post.

Her illustrerer Jann Post hvilken fart Eliud Kipchoge kan holde i et maraton: