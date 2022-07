Det var i starten av februar det ble klart at Gjert Ingebrigtsen ikke lenger skulle trene løperbrødrene Henrik, Filip og Jakob.

Siden den gang har brødrene vært relativt ordknapp om hvorfor de skilte lag. I et intervju med storavisen New York Times før VM letter Jakob og Henrik Ingebrigtsen litt på sløret.

– Faren vår er veldig engstelig, og det påvirker alle rundt ham. Og det utvikler seg raskt til sinne inn mot konkurranser fordi han engster seg og blir nervøs, og da blir han veldig irritert og sint på grunn av fillesaker, sa Jakob Ingebrigtsen i et lengre intervju med den amerikanske storavisen New York Times.

Gjert Ingebrigtsen kalte påstanden «bare tull» i Dagbladet. Han hevdet det aldri hadde funnet sted.

PAPPA: Gjert Ingebrigtsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Jakob Ingebrigtsen sier til NRK at han ikke har lest artikkelen, men er forelagt farens påstander og svarer slik:

– Det tenker jeg ikke så mye om, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Gjert avfeier påstanden

Storebror Henrik Ingebrigtsen, som nå har påtatt seg de administrative oppgavene i teamet etter farens exit, ga et eksempel fra Stockholm for noen år siden. Jakob hadde fått påpakning for å spise for mye. Da svarte han med å forsyne seg en gang til.

– Vi hørte ikke fra ham på 10 timer. Det påvirket oss ikke, men det er ikke ideelt å ha den type drama rundt seg på løpsdag. Det er en av grunnene til at vi ønsket å skille far-trener-forholdet, sa Henrik.

Jakob Ingebrigtsen svarer kort «nei» på spørsmål om han fikk kjeft. Da NRK opplyser han om at det står i saken, svarer han:

– Ja, det er sikkert Henrik som har kommentert.

Gjert Ingebrigtsen har i øyeblikket ansvaret for VM-klare Narve Gilje Nordås (5000 meter) og Per Svela, men befinner seg ikke i Eugene i Oregon.

Henrik Ingebrigtsen har ikke besvart NRKs henvendelse.

PS! Jakob Ingebrigtsen åpner 1500 meter med forsøksheat søndag 03.30, før det blir semifinale mandag 04.00 og finale onsdag 04.30. Han stiller også til start på 5000 meter fredag 22. juli fra klokken 03.10. Finalen går søndag 24. juli 03.25.