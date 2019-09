– Vi har jo en del personligheter i vårt team som litt søker konflikter og ikke klarer å la en konflikt ligge. Selv om du vet du har rett i en diskusjon, så er det ikke nødvendig å kjøre over de andre 100 prosent. Her er sikkert jeg en av de verste, men det kan være fordel med takhøyde. Men diskusjon og konflikt er ikke utelukkende positivt, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Føler du det av og til går litt for langt i Team Ingebrigtsen?

– Ja.

– Hvor ofte?

– Relativt ofte. Jeg tenker at så lenge det er en positiv konklusjon, en positiv mening bak det, så er det greit. Det må være konstruktivt. Hvis det bare blir drittslenging, er det ikke positivt, sier den eldste av løperbrødrene fra Sandnes.

– Blir tatt personlig

Gjennom den NRK-sendte dokumentarserien Team Ingebrigtsen og en rekke medieoppslag, har folk i Norge blitt godt kjent med den direkte tonen som råder blant Henrik, Filip, Jakob og Gjert Ingebrigtsen.

Det meste diskuteres høylytt, og de gjør lite for å skjule det.

– Det blir ofte at man sårer hverandres følelser når det blir så stor høyde innad i gruppa. Sånn må det være for at ting skal komme ut og kunne være 100 prosent, sier yngstemann Jakob når NRK møter hele gjengen under VM-oppkjøringen i St. Moritz.

– Tror du at dere har en kultur enn andre på at man kan si fra uten at det blir tatt personlig?

– Nei. Det er ofte det blir tatt personlig, men alt som kan være konstruktivt blir i hvert fall sagt. Det er ingen som lar en mulighet glippe for å ta ordet, erkjenner Jakob Ingebrigtsen.

Alle de tre brødrene har hatt stor suksess. Henrik Ingebrigtsen har tatt medalje i fire EM på rad, Jakob Ingebrigtsen ble tidenes yngste europamester da det ble to gull i Berlin i fjor, mens Filip Ingebrigtsen tok bronse på 1500 meter for to år siden.

– Blir ikke bedre av det

Denne sesongen har alle tre satt norsk rekord på hver sin distanse. Filip og Jakob er klare medaljekandidater under når VM i Doha starter 27. september, og Henrik kunne vært det om ikke skader hadde forfulgt ham gjennom sesongen.

Filip Ingebrigtsen tror imidlertid ikke den direkte interne tonen gjør dem til bedre utøvere.

– Ikke nødvendigvis. Jeg tror ikke vi blir bedre av det, men det er klart at i et team, for å fungere sammen, så kan man ikke skyve ting under teppet. Man må være direkte og si det man mener, ellers går man rundt med ting inni seg for lenge. Jeg tror ikke det er sunt det heller, sier mellomstemann.

– Har dere for stor takhøyde?

– Det kan av og til være litt feil tone. Takhøyden er ikke nødvendigvis så veldig stor, men av og til er det for akseptert med drittslenging der man kanskje burde hatt en litt finere tone.

STOR TAKHØYDE: Gjert Ingebrigtsen og sønnene bruker mer tid på diskusjoner enn på oppvask etter diskusjoner. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Ikke mange unnskyldninger

Selv om alle erkjenner at det av og til går i lengste laget, er det heller ingen kultur for å snakke ut i etterkant når ting blir tatt personlig.

– Da er det stille til det går over av seg sjøl, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Hvor lenge kan den stillheten vare?

– Det går to, tre, fire dager. Maks.

– Hvor ofte beklager du overfor dine familiemedlemmer?

– Hvis jeg føler jeg har sagt noe feil, beklager jeg. Hvis jeg ikke føler jeg har sagt noe feil, beklager jeg ikke.

– Hvor ofte får du beklagelser fra de andre?

– Veldig, veldig sjelden. Kanskje en gang i året, sier den mest rutinerte.

– Det er ikke veldig mange unnskyldninger, der vi samles for å si unnskyld. Men man er innforstått med det hvis det ikke er rett. Som sagt er det ingen grenser for hva man skal ytre hvis det er rett, bekrefter yngstemann.

– Men vi er ekstremt gode på å legge ting bak oss og bli ferdig med det. Selv om det er veldig intenst og kan bli veldig høylytt så går det overraskende kjapt over, sier diplomaten midt i flokken.

– Aldri oppvaskmøte

– Det er mange ganger i kampens hete så blir det sagt ting i flere sammenhenger som man gjerne skulle ha hatt usagt, og sånn er det hos oss også, og det går begge veier, sier Gjert Ingebrigtsen.

I sin biografi «Kunsten å oppdra en verdensmester», skriver han mye om ubehaget ved både å være trener og pappa. Han vet at sønnene av og til blir såret av det han sier til dem, noe alle tre bekrefter.

– Det å ta diskusjonene der og da tror jeg er nyttig. Du sparer fryktelig mye tid på det. Så må man holde seg innenfor rammene på det som er fornuftig, påpeker han.

– Hvor ofte må dere ha oppvaskmøte?

– Vi har aldri oppvaskmøter. Vi tar det der og da.

– Hvor ofte beklages noe som er sagt?

– Det skjer med jevne mellomrom, men hvor ofte vet jeg ikke. Det er ikke noe vi har nedtegning av, fastslår Gjert Ingebrigtsen.