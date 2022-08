Jakob Ingebrigtsen med stikk til konkurrentene: – Ikke godt nok forberedt

Allerede grytidlig dagen etter at han ble verdensmester på overlegent vis på 5000 meter i Eugene, satte Jakob Ingebrigtsen seg på flyet til Sveits. De siste to og en halv ukene har han forberedt seg til et nytt mesterskap i høyden i St. Moritz.

Han er fortsatt der når han møter norsk presse over en Teams-samtale lørdag formiddag.

– Jeg føler ikke jeg trenger ikke å gjøre noe annet enn det jeg har gjort for at det skal synke noe inn, men jeg føler samtidig at jeg ikke fikk til det jeg prøvde å få til. Så jeg sitter igjen med en følelse av at jeg ikke fikk til det jeg skulle, sier Jakob Ingebrigtsen, som stiller på både 1500 og 5000 meter også i EM.

I SVEITS: Jakob Ingebrigtsen møtte pressen fra sitt hotellrom i Sveits, der han har ladet opp før EM. Foto: Skjermdump Teams

Får ikke revansjeoppgjør

21-åringen slaktet seg selv etter sølvet på 1500-meteren i VM. Og han får ingen sjanse til å ta revansj på Jake Wightman nå i EM, for briten stiller kun på 800 meter.

– Jeg tenker at man må respektere folks konkurranseplan. De er utgangspunktet satt før sesongen. Hvis dere hadde fulgt med litt i timen er dette planlagt for lenge siden, svarer han på pressemøtet.

Til NRK bekrefter Wightman, som i mellomtiden også har løpt Samveldelekene, at han aldri hadde planlagt å løpe 1500 meter i München. Det handler i hvert fall ikke om å unngå Ingebrigtsen.

– Nei, helt ærlig, dette var planen hele tiden. Det hadde vært fint å møte ham igjen, for det hadde vært kult å få testet hvordan formen er, og jeg er sikker på at han ønsker revansj, også. Men det er noen briter som løper bra for tiden, så forhåpentligvis kan de gi Jakob god motstand. Men han er åpenbart favoritt, mener han.

LITE FORNØYD: Jake Wightman tok gullet på 1500 meter i VM, mens nordmannen ble nummer to. Foto: ANDY LYONS / AFP

– Har ikke gjort jobben

Heller ikke Josh Kerr eller bronsevinner fra VM, Mohamed Katir, stiller på startstreken på Ingebrigtsens favorittdistanse.

– Jeg vet ikke hva som er andres begrunnelser, men de føler kanskje at de ikke har nok sjanse til å ta et gull, og at de av den grunn ikke velger å legge så mye i det for å få sølv og bronse, tror Jakob Ingebrigtsen.

Han forstår at noen lurer.

– Spør du alle andre så er jo det helt idiotisk. Medaljene skal jo deles ut, men man må respektere at utøver har et litt annet syn på ting enn folk som ikke driver med idrett har. Alle jobber for gull. Det betyr ikke at man ikke skal bli med, men det er alltid gull alle ønsker og som alle har som drøm og mål om å oppnå, mener han.

Samtidig kommer den ferske verdensmesteren med et lite stikk.

– Jeg velger å tro at det er fordi de ikke er godt nok forberedt, og ikke har gjort den jobben som skal til for å være med i EM å vise den beste versjonen av seg selv. Ikke at jeg trenger en begrunnelse, men er man ikke med så får man heller ikke gull, poengterer storfavoritten.

Jakob Ingebrigtsen kommer heller ikke med noen navn på spørsmål om hvem som er de sterkeste konkurrentene, bortsett fra «de som stiller på startstreken».

– Man kan aldri peke ut noen gang egentlig. Det er derfor jeg ikke henger meg opp i lister og hva folk har gjort. Folk presterer på forskjellig nivå.

I forrige EM, i Berlin i 2018, tok den da 17 år gamle Sandnes-gutten, gull på begge distansene.

DOBBEL: Jakob Ingebrigtsen tok gull både på 1500 og 5000 meter i EM i 2018. Henrik Ingebrigtsen tok sølv på 5000 meter. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Målet ditt er jo alltid å gjøre det bedre, hva skal til for at du er fornøyd nå?

– He-he. Det går jo alltid an å vinne med mer. Målet mitt er å gjøre det så bra som jeg kan.