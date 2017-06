– Jeg tar av meg hatten igjen, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter at Jakob Ingebrigtsen ble klokket inn på 3.39,92 i Stockholm.

Han ble nummer 11 og sist i sitt første Diamond League-løp. Likevel satte han en klar personlig rekord på en knallsterk tid av en 16-åring.

Ingebrigtsens gamle personlige rekord var på 3.42,44.

Han ble den 18. nordmannen til å løpe 1500 meter på under 3.40 – og den yngste.

– Nytt superløp

Taktikken var å henge på halen i feltet, men det fikk den unge nordmannen trøbbel med. Det gikk nemlig særdeles fort, og løpet ble vunnet av kenyanske Timothy Cheruiyot på 3.30,77 som er årsbeste i verden.

Dermed måtte Ingebrigtsen gjøre mye av løpet selv i tøffe vindforhold.

– Jakob gjør et nytt superløp og får masse internasjonal erfaring. Han viser oss at dette er ikke plassen det stopper i år, for dette ble ikke ideelt ettersom han slapp såpass tidlig fordi det gikk så fort i front, fastslår Vebjørn Rodal.

– Som en voksen

Han mener Jakob Ingebrigtsen løste oppgavene sine perfekt.

– Han har et flott driv på sisterunden, står distansen fantastisk godt og øker hele veien på sisterunden. Han planlegger løpene sine som en voksen, skryter Rodal.

Løpet i Stockholm bekrefter den fenomenale framgangen Ingebrigtsen har hatt det siste året. 27. mai ble han den yngste i historien til å løpe en engelsk mil på under fire minutter. 3.58,07 ble tiden i Eugene.

Under Bislett Games torsdag forbedret han tiden til 3,56,31.

Sesongstarten indikerer at Jakob Ingebrigtsen faktisk kan kvalifisere seg til senior-VM i London i august. Det uttalte målet er imidlertid U20-EM i Italia, de Ingebrigtsen kanskje løper både 1500 meter, 3000 meter hinder og 5000 meter.

Det norske høydepunktet i Stockholm søndag var likevel Karsten Warholms andre Diamond League-seier på fire dager på 400 meter hekk.