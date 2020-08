– Det er bare et tidsspørsmål før jeg slår ham. Det var surt å tape igjen, men en eller gang skal jeg slå ham, sier Jakob Ingebrigtsen.

For etter å ha klinket til med europarekord da han for første gang var under 3.30 blank på 1500-meteren i Monaco forrige fredag, var forventningene store til distansen i Stockholm.

Og også her satte fartsholderne et enormt tempo fra start, eller rettere sagt verdensrekordfart. Den første runden gikk på 54 sekunder, og Jakob og Filip Ingebrigtsen hang på Monaco-vinner Timothy Cheruiyot og harene.

49 hundredeler bak

Til tross for vanskelige vindforhold, var 19-åringen virkelig på skuddhold ut på sisterunden.

– En drømmesituasjon for Jakob, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Filip Ingebrigtsen gikk tom for krefter og brøt med rundt 300 meter igjen, mens lillebroren og australske Stewart McSweyn hengte seg på kenyaneren.

På oppløpet var Cheruiyot igjen sterkest, og Jakob Ingebrigtsen måtte igjen ta til takke med andreplassen. Vinnertiden var 3.30,25, mens 19-åringen kom inn på 3.30,74.

– Jeg tror det er litt frustrerende for Jakob, mener Rodal.

– Det virker som Cheruiyot har kontroll, men han leker seg ikke med Jakob. Det er derimot han som holder farten og skaper 3.30-løpet, legger NRK-eksperten til.

TOPP TRE: Timothy Cheruiyot vant foran Jakob Ingebrigtsen og Stewart McSweyn. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Det kjentes dårlig

Forrige uke løp Cheruiyot på 3.28,45, mens Sandnes-løperens tid var 3.28,86.

– Det kjentes dårlig. Jeg har veldig tunge bein i dag, så det henger nok litt igjen etter Monaco, og litt tungt etter høyden, sier Jakob selv.

– Jeg føler meg sterk, og løpet startet bra. Uheldigvis var det litt mye vind på stadion, så det ble ikke under 3.30, forteller Cheruiyot.

Filip Ingebrigtsen var naturlig nok mer skuffet.

– Det var veldig surt. Det var veldig tungt tidlig. Så får jeg hammeren med 600 meter igjen. Kroppen funker ikke, og da er det dumt å gå helt i kjelleren, mener 27-åringen.

– Kroppen har funket bra den siste uka, men av en eller annen grunn så funket det ikke i dag, legger han til.

McSweyn tok tredjeplassen, med 3.31,48.

10 GODE DAGER: Jakob Ingebrigtsen satte europarekord med 3.28,68, og ble nummer to i Monaco forrige fredag. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO / AFP

– Det at det er flere som melder seg på gjør at det blir en veldig levende distanse i lang tid fremover, sier Rodal.

Etter planen skal Ingebrigtsen-brødrene også løpe i Diamond League-stevnet i Brussel den 4. september.

– Vi skal prøve å få løpe et par ekstra løp. Målet for sesongen var å løpe raskt på 1500 meter, og det har jeg allerede gjort. Nå er det bare å kose seg, og få løpt flere løp, sier Jakob Ingebrigtsen.