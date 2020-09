6–0 og rekord mot Gibraltar

Veien mot sluttspillet i U21-EM fortsetter for Norge etter 6–0 mot Gibraltar. Bodø/Glimt-kometen Jens Petter Hauge ble første på scoringslista med en iskald straffescoring.



Etter et nydelig angrep av Norges menn, fikk Birk Risa servert av Hauge og satte inn 2–0. Risa bommet også på en straffe i andre omgang, like før Jørgen Strand Larsen satte inn 3–0. Det også fra straffemerket.



Risa fikk revansje etter straffebommen, og dunket kontant inn Norges fjerde og sitt andre mål i kampen. Larsen satte inn kampens femte og sjette mål og sikret hat trick.



Kampen endte 6–0 til Norge og de tok dermed sin største seier noensinne. Norge ligger nå på tredjeplass i gruppen, bak Portugal og Nederland.