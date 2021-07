Jakob Ingebrigtsen løper kun 1500

Hynne kvitt ankelskaden

Hedda Hynne (31) måtte under onsdagens pressekonferanse avsløre at hun har vært plaget med en ankelskade i oppkjøringen til OL.

Den har hun ikke snakket mye om hittil i sesongen, men på NRKs spørsmål måtte hun til pers.

Hun måtte innrømme at skaden plaget henne i starten av sesongen.

Hynne slet med å få opp tempoet i de første løpene, og det var først i Diamond League-stevnet i Stockholm 4. juli at hun kom seg under to minutter. I fjor satte hun norsk rekord på 1.58,10 og var helt i verdenstoppen.

– Det jeg kan si at det er helt uproblematisk. Det er ingenting som har hemmet meg i de siste ukene. Jeg er smertefri, og ting er som de skal. Vi fortsetter å gjøre tiltak for å opprettholde status, sa Hynne under seansen i deltakerlandsbyen.