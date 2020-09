Ingebrigtsen vant etter taktisk genistrek: – Det skal egentlig ikke være mulig

Det var først mandag det ble bekreftet at Jakob Ingebrigtsen skulle løpe tirsdagens løp i Ostrava, bare fire dager etter at han i ensom majestet vant Diamond League-stevnet i Brussel på 3.30,69.

Påmeldingen kom så sent at arrangøren hadde blingset og satt opp navnet på storebror Filip Ingebrigtsen i kveldens tv-grafikk.

Spørsmålet var uansett om Jakob Ingebrigtsen kunne forbedre sin egen europarekord på 3.28,68, satt i Monaco 14. august.

Svaret er at det kunne han ikke, men 19-åringen løp likevel et klasseløp. Han vant overlegent på tida 3.33,94 i et løp hvor det viktigste var å vinne.

– Det var veldig gøy i dag. Det ble veldig kort tid fra vi ikke visste vi skulle hit til vi hadde lyst til å løpe. Da var det bare å hive seg på et fly, og reise til Ostrava. Jeg har lyst til å løpe løp selvfølgelig. Egentlig tenkte vi at det ikke passet inn, men rett før visste vi at det var noen kjekke løpere som skulle løpe og da greide vi ikke å la være, sier han til NRK.

FORNØYD: Ingebrigtsen gjorde det meste riktig i Ostrava. Foto: Petr David Josek / AP

Smart manøver

Sandnes-løperen lå lenge i tredje- og fjerdeposisjon, men tok ledelsen med en snedig manøver da én runde gjenstod.

– Det var ikke plass, men han fant plass og er i posisjon, utbrøt NRK-kommentator Jann Post da Ingebrigtsen tok kontroll over løpet.

– Det var det han gikk for i dag, å vinne. Å vise at han også kan være rask på et oppløp. Den manøveren han gjør på innsiden der med en runde igjen, det skal egentlig ikke være mulig, fortsatte han.

SE HELE LØPET HER: Det var åpenbart at det ikke var tiden som var det viktigste for Jakob Ingebrigtsen i Ostrava, men å vinne.

Europamesteren på 1500 og 5000 meter fryktet aldri for seieren mot slutten.

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg ønsket et taktisk løp og har allerede løpt tre raske 1500-metere. Da er det ikke så mye poeng når vi bare kaster oss med en plass, for gøy, da er det ikke nødvendig å løpe fort bare for å løpe fort, sier han.

– Jeg vil prøve litt forskjellige ting og ha det gøy, prøve å knipe litt med de andre løperne, ikke bare pushe i front og løpe alene. Det er ikke så gøy om jeg ikke klarer å løpe fortere enn det jeg har gjort før. Da var det å kjempe med de andre, ha det gøy og kjempe med de andre.

– Veldig viktig

NRK-ekspert Vebjørn Rodal forstår at Ingebrigtsen ikke gikk for en makstid i kveld.

– Han vinner igjen. Jeg skjønner at Jakob gjør et sånt løp. Det er tøft å skulle være forberedt på å løpe personlig rekord hver eneste gang. Det er artig å gjøre noen sånne løp iblant, hvor man løper for plassering. Det er veldig viktig å se at Jakob også er i stand til å avgjøre disse løpene, sier Rodal.

KONTROLL: Sandnes-løperen kontrollerte inn mot mål. Foto: Petr David Josek / AP

Ingebrigtsen var ikke overraskende storfavoritt på 1500-meteren i Ostrava. Erkerival Timothy Cheruiyot deltok ikke, og nordmannen var den eneste i feltet som hadde løpt under 3.31.

På papiret var det bare de to australienerne Ryan Gregson og Stewart McSweyn, etiopiske Yomif Keyelcha og spanske Ignacio Fontes som på en episk god dag kunne true nordmannen.

Australske McSweyn så ut til å gi Ingebrigtsen sterkest kamp om seieren, men han ble passert av kenyanske Kumari Taki helt på tampen. Taki endte 0,23 sekund bak Ingebrigtsen, McSweyn ytterligere 0,11 sekund bak.