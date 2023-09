Jakob Ingebrigtsen hylles i USA: – En elektrisk personlighet

– Vi syns han er fantastisk for sporten. Han har en elektrisk personlighet som tar nivået på 1500 meter til utrolige høyder og vi så et fantastisk løp på den engelske milen, sier Chris Chavez til NRK.

Amerikaneren er blant journalistene i spissen for Citius MAG, som er blitt ledende innen friidrettsdekning i USA på kort tid. Han har latt seg underholde stort av Jakob Ingebrigtsen.

– De beste øyeblikkene fra pressekonferansene og -sonen har kommet fra Jakob, så jeg syns han er en mester av og på banen, sier Chavez, som mener arroganse og selvtillit fort forveksles når det gjelder suksessrike løpere.

JOURNALIST: Chris Chavez i Citius MAG. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Arrogant eller selvsikker?

Det kan man slå fast at Jakob Ingebrigtsen er etter en sesong med VM-gull, VM-sølv, verdensrekord på to engelske mil og 2000 meter, samt en spinnvill dobbeltseier i Diamond League-finalen i Eugene.

– Jeg tror alle utøverne på det høyeste nivået må være litt ... ikke arrogant, men selvsikker. Jeg tror folk blander de to tingene. Jakob er veldig selvsikker og han følger det opp. Det er mange som kan gjøre det, men ikke følge opp på samme vis.

For det er ingen tvil om at Ingebrigtsens friske kommentarer og ærlige intervjuer har sørget for litt furore og splitter amerikanerne. Han ble beskyldt for å være respektløs da han kalte fersk verdensmester Josh Kerr for «den neste fyren».

Og senest på pressekonferansen før Diamond League-finalen høstet han latter for måten han på selvsikkert vis delte ut råd til Yared Nuguse: «Bare hold deg nær meg så skal vi få deg under 3.46».

– Jeg tror han enten blir sett på som selvsikker eller som arrogant. Det avhenger litt av hvem du er. Jeg tror alle respekterer ham, men om man liker ham eller ikke kommer litt an på., sier Jonathan Gault i LetsRun.com.

Jakob Ingebrigtsen om stryke-krav: – Rekker ikke vielsen Du trenger javascript for å se video.

«Unikt talent»

Men rådet til Nuguse fungerte. Amerikaneren viket knapt en tomme frem til oppløpet. Der løp de inn til europeisk og nordamerikansk rekord på distansen i den raskeste engelske milen på 24 år.

JOURNALIST: Jonathan Gault i LetsRun.com Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Han snakker stort, men han følger opp. De løp begge på 3.43, så han fikk rett, smiler Gault.

– Hva skiller ham fra resten?

– Det er veldig sjelden at en europeiskfødt utøver dominerer distanseløp på den måten. Det har ikke skjedd på en stund, spesielt på 5000 meter. Treningen hans, tidene hans. De fleste løpene har han vært langt foran resten. Han er ikke uslåelig, det så vi i Budapest, men han er et unikt talent.

Bryllupsklare Ingebrigtsen er som vanlig kvikk i replikkene da NRK spør hva han syns om alle meningene rundt væremåten hans.

– Det er løye. Det vil alltid være noen som ikke synes det er gøy at man vinner. Det er litt gøy å kødde med dem, flirer Ingebrigtsen.