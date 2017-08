Klokka 11.39 søndag formiddag braker det løs. Tredje heat på 3000 meter hinder har en norsk 16-åring på startstreken.

Jakob Ingebrigtsen har planer om å sjokkere igjen. Han vil til VM-finale i en øvelse han aldri har prøvd å bli god i.

Bare tre ganger har han løpt 3000 meter hinder. Den første gangen klarte han altså VM-kravet for seniorer. Tid. 8.26,81.

Den hittil siste gangen tok han gull i U20-EM.

– Løp bare et hinderløp ...

Da må dette kunne kalles et relevant spørsmål: Hvorfor har ikke Jakob Ingebrigtsen løpt mer hinder?

Og dette er svaret fra hovedpersonen:

– Jeg er 1500-meterløper. Jeg løp bare et hinderløp for å være med i juniormesterskapet, så ble jeg kvalifisert til VM og nå er jeg her.

Ja, her er han. Og skal han komme til finalen, som løpes klokka ti over ti tirsdag kveld, må han gjøre noe ekstraordinært.

Tre løpere går direkte til finale fra hvert av de tre heatene søndag. Ytterligere seks går videre på tid.

Sju av dem Ingebrigtsen skal løpe mot i det tredje heatet har bedre sesongbeste enn den unge nordmannen. Til gjengjeld har han fordelen av å løpe på tidene fra de to første heatene.

– Skjer det som skjer

Planen er sånn:

– Det blir å spare mest mulig krefter til det eventuelt skjer noe, så skjer det som skjer. Jeg skal gjøre mitt, sier Ingebrigtsen til NRK.

Med seg til løpet har han visshet om at han er i kjempeform. Før han dro til London, gjorde han unna en av sine beste treningsuker.

Derfor er målet som det er.

– Det er et tøft mål å gå til finalen, men det er viktig å sette seg tøffe mål. Det er ekstra gøy hvis man får det til da, sier Jakob Ingebrigtsen.