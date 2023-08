Etter at Narve Gilje Nordås lenge lå trygt fremme i forsøket, ble han låst litt inne på den nest siste runden. Med rundt 650 meter igjen var han svært nær ved å falle, etter å ha fått nærkontakt med franske Azeddine Habz.

– Det der var millimeter unna, sa NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Se situasjonen i videospilleren i topp av saken!

Spurt om nesten-fallet like etter målgang, svarer han:

– Sånn var jo EM i fjor også. Nå er jeg så mye sterkere at jeg ikke bryr meg. Nå fortsetter jeg bare å springe.

– Ble du redd av det?

– Ja da. Ja da. Jeg tenkte: «Helsike, hvor mye kostet det da?» Men det svarte godt. Jeg er veldig takknemlig for det, sier Nordås, som selv sier han er i toppform.

– Jeg sa til meg selv at jeg ikke skulle falle ut av et VM. Men det var 50-50, tror jeg. Et lite feilsteg til, så bang - på hodet ut, sier 24-åringen.

Ingebrigtsen hørte fall bak seg

Jakob Ingebrigtsen løp i det første forsøksheatet. Der tok han ledelsen med rundt 600 meter igjen og like etter falt flere av konkurrentene lenger bak i feltet.

– Det slår sjeldent feil. Da er det enten å ligge helt bak eller langt fremme. Jeg merket tidlig at de kjørte opp grei fart. Så roet det seg litt ned, men da er det tryggest å ligge først. Da har du litt mer å spille på, sier Ingebrigtsen

Tre faller i Ingebrigtsen-heat Du trenger javascript for å se video.

– Utenom finalen, så er den første runden (forsøket) kanskje det løpet hvor det er mest spenning knyttet til. Vi er tre mann mer i dette heatet enn vi vil være i de to neste løpene. Så sannsynligheten for at noe skjer er stor. sier Ingebrigtsen.

– Man er jo veldig redd, hvis man skal si det. Det er ikke noe jeg tenker veldig på, for det går stort sett greit. Men man ser at man løper med ganske stor risiko uansett hvor man er hen, sier han.

Nordås-show på oppløpet

Nordås havnet helt ut av balanse etter nesten-fallet, men klarte så vidt å holde seg på beina. Og på den siste runden avanserte han frem og ble nummer fem i heatet med tiden 3.34,67.

Dermed ble det avansement, noe han jublet ivrig for nedover oppløpet.

– Det var digg å kjenne at jeg hadde så mye kontroll. Jeg snudde meg i alle retninger og så at jeg lå som nummer fem, og jeg visste at seks stykk gikk videre. Da tenkte jeg at bare kunne ligge her. Det er ikke vits å ta seg ut i dag. Det kommer et nytt løp om 22 timer. Det er fanken ikke mye det, sier Nordås om semifinalen søndag ettermiddag.

Narve Gilje Nordås klar for finale Du trenger javascript for å se video.

Stewart McSweyn var blant dem som ikke gikk videre. Se alle resultatene i bunn av saken!

Ingebrigtsen tok ingen sjanser

I fjor ble Jakob Ingebrigtsen slått av Jake Wightman på oppløpet i kampen om VM-gull. Siden har han vunnet alle løp han har deltatt i og senket sin egen personlige rekord med over ett sekund.

Jakten på VM-gullet på 1500 meter i Budapest startet med et forsøk lørdag.

På forhånd var det knyttet spenning til hvordan de nye kvalifiseringsreglene ville slå ut. Mens det tidligere har vært slik at et visst antall utøvere går direkte videre fra hvert heat og løperne med de beste tidene av de som ikke er direkte kvalifisert, er det i år de seks beste fra hvert av de fire heatene som går videre.

Ingebrigtsen åpnet som vanlig rolig, før han raskt avanserte fremover i feltet. Med 600 meter igjen tok han ledelsen.

– Han tar absolutt ingen sjanser, sa NRKs kommentator Jann Post.

– Jo senere det går, jo større sannsynlighet er det for å havne i noe. Jeg kjente jeg ble «touchet» litt i beina. Da holdt jeg bare jevn, relativt høy fart. Det var det beste, sier Ingebrigtsen til NRK.

Ingebrigtsen hadde full kontroll og vant forsøket med tiden 3.33,94. Det var også den raskeste tiden av samtlige i forsøket.

Se løpet her: Du trenger javascript for å se video.

For Ingebrigtsen og Nordås venter nå en semifinale på 1500 meter søndag ettermiddag, før finalen onsdag kveld.

I tillegg skal Ingebrigtsen også forsøke å forsvare fjorårets gull på 5000 meter. Der er det åpningsheat på torsdag kveld og finale søndag kveld. På 5000 meter står også Nordås, Henrik Ingebrigtsen og Magnus Tuv Myhre på startlisten.