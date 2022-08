Situasjonen gjorde NRK-Post redd: – Man skal være heldig om ingen løper på deg

Mot slutten av forsøksheatet ble det nemlig en del knuffing i feltet rett foran Ingebrigtsen, noe som gjorde NRKs friidrettskommentator nervøs.

– Det er så billig med 3.38, det er nesten utrolig at det går an. Men det er ikke mer enn én dytt. Jeg blir redd når jeg ser det som skjer en halv meter unna ham med en halv runde igjen, utrbrøt Jann Post.

Ingebrigtsen så ut til å redde seg inn ved å sette den ene armen i ryggen konkurrenten foran. Han kunne få sekunder etter løpe inn til 3.38,48 og seier i kvalifiseringsheatet i München.

VIDERE: Jakob Ingebrigtsen hadde få problemer i forsøksheatet i EM. Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

– Jeg ble litt overrasket over at det blåste så mye da jeg kom inn. Når man ligger i den posisjonen der ute, skal man være heldige for at noen ikke kommer ut. Jeg prøvde å springe fort nok så ingen rakk å reagere. Men sånne ting skjer, sier den norske stjernen og legger til:

– Jeg følte meg bra. Jeg sparte mye krefter på å holde meg bak i starten. Jeg svarer bra på sisterunden. Det er jeg glad for.

– Du har spart litt krefter til 5000 meteren i morgen?

– Jeg synes det er gøy å springe når jeg er i bra form. Det er en god motivasjon. Så er det også gøy å være tilbake i EM i Tyskland. Jeg har gode minner herfra..

EM-uka: EM friidrett Du trenger javascript for å se video.

– Det er noe som skjer i hodet

Han har allerede EM-gull på både 5000 meter og 1500 meter fra 2018. Ingebrigtsen forteller at han koste seg i varmen i München.

– Det er gøy, det må jeg ærlig innrømme. Det er noe som skjer i hodet, selv om man føler seg bra på trening, så begynner man å tvile når nervene kommer før start, sier Ingebrigtsen til NRK.

Nordmannen kommer fra et VM-gull på 5000 meter og et VM-sølv på favorittdistansen 1500 meter i Eugene.

Mandag hadde han god kontroll på forsøksheatet, der han kom først over målstreken. Ingebrigtsen kommer til å løpe finale torsdag.

Ferdinand Kvan Edman løp i det andre heatet, men han klarte ikke å ta seg videre til finalen.

Jakob Ingebrigtsen enkelt til semifinale Du trenger javascript for å se video.

Sparte krefter

Ingebrigtsen er stort sett regnet som favoritt på distansen, og det ville vært en gigantisk overraskelse om vestlendingen ikke tok seg til en finale.

Dermed kunne det tenkes at han ville spare så mye krefter som mulig, fordi han skal løpe 5000-meterfinale allerede tirsdag. Det bekreftet hans bror og trener før løpet.

– Det handler om å springe med minst mulig risiko og energiforbruk. Ellers må en la Jakob gjøre det han kan best, sa Henrik Ingebrigtsen.

Og lillebror Ingebrigtsen løp veldig rolig fra start av, og plasserte seg langt bak i feltet fra start av.

– Dette koster ikke mye så langt, kommenterte Jann Post underveis.

Ingebrigtsen løp inn til tiden 3.38,48. Til sammenligning løp han på tiden 3.29,47 i finalen i Eugene. Det var årsbeste for hans del.

Flere av de beste europeiske 1500-meterløperne fra VM stiller ikke på distansen på Olympiastadion i München-EM. Blant dem er britiske Jake Wightman, som tok VM-gull i Eugene på distansen.