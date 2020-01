Jakob Ingebrigtsen drar i bremsen – dropper innendørssesongen

Søndag reiste Filip Ingebrigtsen til høydesamling i Sør-Afrika. Det gjorde han uten storebror Henrik og lillebror Jakob. De har av helsemessige årsaker utsatt avreisen til 19. januar.

For Henrik sin del skyldes det han fortsatt er under rehabilitering etter tåoperasjonen i fjor høst, kombinert med to seige forkjølelser i løpet av vinteren.

For Jakob sin del handler det om en skade og generelt stor slitasje gjennom 2019.

– Jakob pådro seg en skade i rumpa på oppløpet under terreng-EM i Lisboa i desember, da han måtte gjøre en retningskorrigering i stor fart. Det er snakk om en belastningsskade, men den ble utløst der, forteller Gjert Ingebrigtsen til NRK.

NY KURS: Trenerpappa Gjert peker ut en ny kurs for Jakob Ingebrigtsen fram mot OL, etter skadeproblemer gjennom vinteren. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Veldig sliten

Ifølge trenerpappaen har Jakob, som avsluttet sin eventyrlige juniorkarriere med å vinne sitt fjerde EM-gull i terrengløp 8. desember, ikke måttet kutte ned på treningen som følge av skaden.

– Men han har trent alternativt, bekrefter han.

Gjert Ingebrigtsen finner det likevel nødvendig å dra i nødbremsen ved opptakten til OL-sesongen, og har derfor allerede bestemt at Jakob Ingebrigtsen dropper hele innendørssesongen.

– Jakob følte seg veldig sliten etter den tøffe 2019-sesongen og ville muligens hatt en «time out» uansett. Han kjørte på med veldig mange løp, og følte etter sesongen at han hang som et slips, forteller han.

Tøft program

Sist vinter kjørte Jakob Ingebrigtsen full innendørssesong, som både bød på gull og sølv i senior-EM og U20-verdensrekord på 1500 meter.

Gjennom sommeren løp han i sju Diamond League-stevner, noe som ga ham norsk rekord på 5000 meter, den nest beste tiden i verden i 2019 på 1500 meter og andreplass i Diamond League-finalen.

Han deltok både i NM på Hamar og lag-EM på hjemmebane i Sandnes.

Og under VM i Doha løp han både 1500 og 5000, der den norske junioren oppnådde fjerde- og femteplass.

Etter VM fortsatte han kjøret. Først stilte han som hare da Eliud Kipchoge ble den første i verden til å løpe maraton på under to timer. Så satte han norsk rekord på 10 km gateløp da han for første gang løp den distansen i Hytteplanmila.

– Han var egentlig syltet før han løp Hytteplanmila. I ettertid ser vi at vi burde bakket ut allerede da, sier Gjert Ingebrigtsen.

VAR SYK: Jakob Ingebrigtsen ga NRK tommel opp før Hytteplanmila, men ifølge pappa Gjert burde han trolig ikke ha løpt. Nå får han en annerledes vinter enn bror Filip. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Kan være god læring

Deretter tok han altså sitt fjerde gull i U20-klassen under terreng-EM i Lisboa, rett i etterkant av et høydeopphold i Flagstaff. Med seg hjem fikk en kroppslig påminnelse om at det koster å tyne kroppen i konkurranser gjennom fire årstider.

– Det kan være god læring i å se hvor grensen går, konstaterer Gjert Ingebrigtsen.

Han understreker at han ikke er bekymret for utendørssesongen, der OL i Tokyo i slutten av juli er det store målet.

– Det er ingen dramatikk, Jakob har fått trent godt. Men før et OL må vi legge inn en sikkerhetsmargin, fastslår han.

Når Henrik og Jakob Ingebrigtsen reiser til Sør-Afrika 19. januar, er det ifølge Gjert Ingebrigtsen for å gjennomføre en fullverdig høydesamling på fire uker eller mer.

Mens brødrene er i Sør-Afrika, reiser Filip Ingebrigtsen videre for å starte konkurransesesongen. 4. februar løper han 1500 meter i Düsseldorf, før han reiser videre til New York for å løpe en engelsk mil i prestisjestevnet NYRR Millrose Games.