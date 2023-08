– Eg håpar det går sånn det burde gått i fjor. At eg vinn, svarar Jakob Ingebrigtsen på kva som er målet hans for 1500-meterfinalen i Budapest.

Ambisjonen burde vere sjølvsagt for ein så sjølvsikker og dominant utøvar som han, men det stod gull i auga hans under VM i fjor òg.

SPURTTAP: Wightman var sterkare enn Ingebrigtsen på oppløpet. Foto: ANDY LYONS / AFP

Då kom britiske Jake Wightman rykkjande forbi skuldra hans med rundt 300 meter igjen til mål.

Nordmannen kjempa febrilsk for å ta over leiarposisjonen igjen, men måtte sjå seg slått.

– Eg synest det er flaut å vere så god, men samtidig vere så jævlig dårleg, sa Ingebrigtsen til NRK den gongen.

Men kva var det eigentleg som gjekk gale for storfavoritten?

SJÅ FINALEN: Her kan du sjå løpet som Jakob Ingebrigtsen framleis blir gremma av.

Verste tenkjelege resultat

Akkurat dette spørsmålet har Ingebrigtsen grubla mykje over det siste året.

– Eg hugsar på det som eit dårleg taktisk løp. Sett i ettertid er det veldig fascinerande, med dei tinga eg gjorde, at det gjekk som det gjekk. Eg var i veldig god form, men tullar det vekk med litt avgjerder undervegs, minnest han eit år seinare.

1500 meter kan vere ein av dei mest kaotiske øvingane til friidretten. Ei stor gruppe spring tett i tett i svært høg fart, med ein konstant kamp for å liggje best mogleg plassert i feltet.

Det gjeld å halde seg unna trøbbel, men samtidig vere godt posisjonert for sigerskampen.

Derfor er det veldig mange ulike måtar å løyse eit løp på.

– Det viktigaste er at ein må løyse det ganske bestemt. Med ein gong du fell litt bakpå eller ikkje går «all in», er det lett at du fell mellom to stolar og det ikkje går heilt vegen, fortel Ingebrigtsen.

Under VM-finalen i fjor la 22-åringen seg i kjend stil omgåande nesten bakerst i feltet. Den første runden brukte han til å bevege seg rundt feltet og til ein posisjon blant dei fem fremste.

Med to rundar igjen til mål tok Ingebrigtsen teten, ein posisjon han heldt fram til Wightmans nådestøyt.

– Sett i ettertid kunne eg gjort kva som helst annleis og i verste fall enda opp med same resultat. Det er kanskje det verste. Det er ei forferdeleg kjensle å sitje igjen med. Då gjorde eg det per definisjon så dårleg som eg kunne, meiner Ingebrigtsen.

Det er ein type trening Jakob Ingebrigtsen ikkje tek like seriøst, nemleg å trene hundane sine.

– Berre rein skuffelse

Det blir ingen ny duell med Wightman i Budapest. Briten er skadd og ute av dansen. Men det norske håpet er ikkje nødvendigvis på jakt etter revansje.

– Nei, det er berre rein skuffelse. Eg er alltid ganske på når det er løp. Det går ikkje an å ha meir lyst til å springe bra enn 100 prosent. Så det er berre eit slag i trynet.

Ingebrigtsen avviser likevel ikkje at det kom noko godt ut av tapet. Øving gjer meister, også for han, og denne sesongen har stjerneutøvaren teke nye steg.

No verkar han nær ustoppeleg.

Med eitt løp under 3.29 og to løp under 3.28 har han sett ein ny standard for dagens utøvarar. 3.27,14 frå Chorzów er den fjerde raskaste tida i historia og eit kraftig skremmeskot til konkurrentane.

Det gjer han igjen til soleklar favoritt i kampen om det første VM-gullet til karrieren på 1500 meter.