Det er bare seks dager til et av Norges store gullhåp løper sitt første av sannsynligvis fem løp i friidretts-VM, med forsøk på 1500 meter. For første gang skjer det uten at noen andre fra den berømte Ingebrigtsen-familien er til stede.

Henrik er ikke kvalifisert etter fjorårets skadeplager, Filip måtte trekke seg på grunn av en akillesskade, og Gjert Ingebrigtsen er ikke lenger brødrenes trener – og er heller ikke med til USA som trener for Narve Gilje Nordås.

Men Jakob Ingebrigtsen hevder han ikke merker den store forskjellen.

– Det er vel ikke så mye endringer. Vi har stort sett vært nødt til å ta våre egne valg i karrieren så lenge jeg kan huske. Og da må man også stå for konsekvensene. Noen ganger gjør man det ikke så bra og da må man stå i det, og andre ganger kan man få det til bedre, sier 21-åringen.

– Ingen som skal mene noe om

– Hvordan blir det at ingen skal mene noe i forkant eller legge seg opp i noe i etterkant?

– Det er det ingen som skal mene noe om uansett, så det er det ikke noe som endrer seg, svarer han.

GODE FORHOLD: Friidrettsstadion inne på Berkeley University er rundt 100 år gammel og er Norges faste treningsbane før VM i Eugene. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Han er på plass i Berkeley like nord for San Francisco der den norske troppen har pre-camp før de reiser til Eugene. I VM er det sportssjef Erlend Slokvik som har hovedansvaret for Jakob Ingebrigtsen.

– Jakob er såpass rutinert at vi skal bare sørge for at han har det han trenger. Han har veldig enkle krav i forhold til sine forberedelser, sier Slokvik.

– Vi er jo et lag heldigvis, så jeg er ikke helt alene. Friidrettsforbundet har jo med seg fysioterapeuter, leger og det støtteapparatet man trenger for å prestere, så mye mer enn det trenger man ikke for å springe fort, fastslår gullmedaljevinneren fra Tokyo.

– Føler du at du må ta ekstra ansvar for deg selv på et vis?

– Nei.

– Har du alltid hatt det ansvaret for deg selv?

– Ja.

TRENE ALENE: Jakob Ingebrigtsen tar selv ansvar for treningsøktene i USA. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Tenker fortsatt på Doha

Han virker relativt selvsikker foran det som allerede er hans tredje VM. Siden midten av juni har han og storebror Henrik vært i høyden i Flagstaff i Arizona og gjort de nest siste forberedelsene. Nå skal han spisse den siste formen «med en kvalitetsøkt hver andre eller tredje dag».

– Jeg har jo gjort det uendelig mange ganger, så det er nesten så jeg ikke trenger å se på planen. Jeg har gjort det svært mange ganger.

Men han har ingen medaljer fra VM utendørs. I Doha for nå tre år siden ble det en fjerdeplass på 1500 meter og en femteplass på 5000 meter. Det tenker han fortsatt på.

SMITTETILTAK: Munnbindene er på igjen etter at tre personer i det norske støtteapparatet har testet positivt for Covid i USA. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Selvfølgelig Jeg tenker alltid på ganger jeg har gjort det dårlig og følelsen av at man ikke har lyktes sitter veldig dypt, innrømmer Jakob Ingebrigtsen, som etter planen avslutter mesterskapet med 5000 meter.

– Det er litt sånn at alt blir litt skjerpa når det nærmer seg store ting, men jeg har veldig lyst til å gjøre det bra i det mesterskapet her.