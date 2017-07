– Det er ganske brutalt og jeg synes det er modig gjort, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

16-åringen er nemlig påmeldt i tre distanser i løpet av fire dager.

Ingebrigtsen starter med kvalifiseringen til 1500-meterfinalen torsdag kveld. Dagen etter er det forsøk på 3000 meter hinder.

Så kommer en beinhard lørdag, der Ingebrigtsen høyst trolig skal løpe finalene på 1500 og 5000 meter med kun to og en halv times mellomrom. Går alt etter planen skal han så løpe et femte løp når det er finale på 3000 meter hinder.

Ingebrigtsen sier han er i sitt livs form. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Under onsdagens pressekonferanse fikk Ingebrigtsen spørsmål om det beinharde programmet av en vantro konferansier.

– Du er påmeldt i tre øvelser, men skal åpenbart ikke løpe alle distansene. Hvilke velger du?



– Jeg skal løpe alle tre! Jeg er i mitt livs form, og det er dette jeg synes er gøy, svarte Jakob Ingebrigtsen.

Vurderer belastningen

Far og trener Gjert Ingebrigtsen innrømmer at det er et tøft program de legger opp til, og forteller at de hver dag må vurdere om belastningen blir for stor.

– Om vi ser tidlig at belastningen blir for stor, må vi vurdere å trekke ham ut av enkelte løp, sier han til NRK.

Gjert Ingebrigtsen sier de vil følge nøye med om belastningen blir for stor. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Han understreker likevel at han tror 16-åringen er i stand til å gjennomføre programmet.

– For Jakob sin del er det et tøft program, men hadde vi ikke trodd at han var i stand til å gjennomføre det ... vi tror at han er i stand til å få det til. Men det kan være at det går utover resultatet, sier han.

Gjert Ingebrigtsen forteller at broren Henrik gjorde noe lignende under innendørs-EM i 2015.

– Da løp han fire løp på tre dager, to 3000-meter og to 1500-meter. Han kom hjem med en bronsemedalje, så kan man gjerne si at han kanskje kunne dratt med seg en medalje av høyere valør dersom han hadde vært mer kynisk i valg av løp.

– Er imponert

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal mener det 16 år gamle Jakob Ingebrigtsen er i ferd med å gjennomføre er en imponerende prestasjon.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal er imponert over 16-åringen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det å triple har jeg ikke hørt om før, og det imponerer meg faktisk at han har guts til å gjøre det. Det er ganske brutalt og jeg synes det er modig gjort. Men han er en tøffing og han er der han er fordi han er et råskinn, rett og slett. Han takler det sikkert, forteller Rodal.

Han tror Ingebrigtsen velger klokt når han velger å gå sine egne veier.

– Man blir ikke best i verden om man ikke bryter noen grenser. Det å kopiere det andre norske ungdommer har gjort før ham er i hvert fall ikke lurt. Vi har ikke hatt topp internasjonale løpere på lenge på 3000 meter hinder eller 5000 meter. Han må tenke nytt og dette er offensivt og tøft. Og det må det være, konstaterer Rodal.