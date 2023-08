Kongeoppskriften

Det som blir servert får publikum til å reise seg.

– Det er Jakob mot klokka, utbryter Jann Post bak mikrofonen.

Nede på banen blir løper etter løper hengende bak. Foran dem regisserer 22-åringen nok et mesterverk.

– Åh, det var deilig, roper Ingebrigtsen etter målgang.

Europarekord blinker på Bislett-tavlen.

Men hvordan knekker han egentlig rivalene?

Hva er det faktisk han gjør som fører at alle andre er minst et sekund bak?

Det som virker som en svært liten forskjell har hatt en dødelig effekt.

Jakob Ingebrigtsen leverte en maktdemonstrasjon da han vant 1500-meterne under Bislett Games. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Blir ødelagt

NRK har undersøkt en rekke av Ingebrigtsens løp de siste årene. Detaljene viser hvordan han sliter i stykker rivalene.

Det avdekker også små feil, som konkurrentene blir presset til å gjøre i hans kjølvann.

– Jeg springer for å vinne, det gjør ingen andre. Jeg syns man gjerne skulle gravd litt i hvorfor man er her. Jeg er her for å konkurrere, sier Ingebrigtsen.

Og nå har noe skjedd denne sommeren.

Konkurrentene har bare blitt lenger og lenger bak.

Her har avgjørelsen falt (husk å skru på lyden):

Realiteten er nok at det har blitt vondt bak Ingebrigtsen.

For tenk deg at du er en av de beste løperne i Europa. Likevel er du på stålet allerede halvveis.

– Det ødelegger din mentale kapasitet å vite at han jogger 50 meter foran og du selv løper på maks. Og fortsatt er det to runder igjen, fortalte briten Matthew Stonier i Trackstaa-podkasten denne våren.

Matthew Stonier (t.h) under Samveldelekene i fjor. Verdensmester Jake Wightman (til venstre) er ute med skade denne sesongen. Foto: Alastair Grant / AP

Løperen, som ble nummer fem i EM i fjor, beskrev følelsen av å komme ut av svingen bare for å se ryggen til Ingebrigtsen langt nedover langsiden.

– Det smerter allerede, fortalte Stonier.

Ingebrigtsens løp siden OL-gullet i Tokyo Ekspander/minimer faktaboks 16. juli 2023 - Silesia (1500 meter) - 1. plass - 3.27.14 (europeisk rekord) 30. juni 2023 - Lausanne (1500 meter) - 1. plass - 3.28.72 15. juni 2023 - Bislett (1500 meter) - 1. plass - 3.27,95 (europeisk rekord) 9. juni 2023 - Paris (To mile) 1. plass - 7.54,10 (verdensreokrd) 28. mai 2023 - Rabat (1500 meter) - 1. plass - 3.32,59 5. mars 2023 - Istanbul EM (3000 meter innendørs) - 1. plass - 7.40,32 3. mars 2023 - Istanbul EM (1500 meter innendørs) - 1. plass - 3.33,95 15. februar 2023 - Liévin (1500 meter innendørs) - 1. plass - 3.32,38 11. desember: Piemonte (EM terrengløp) - 1. plass - 29.33 8. september 2022- Zürich (1500 meter) -3.29,02 - 1. plass - 3.29,02 26. august 2022 - Lausanne (1500 meter) - 1. plass - 3.29,05 18. august 2022 - München EM (5000 meter) - 1. plass -13.21,13 16. august 2022- München -EM (1500 meter) - 1. plass - 3.32,76 24. juli 2022 - Eugene (5000 meter) - 1.plass - 13.09,24 19. juli 2022 - Eugene -VM (1500 meter) - 2. plass - 3.29,47 16. juni 2022 - Bislett (mile) - 1. plass - 3.46.46 8. juni 2022 - Bergen (800 meter - 4. plass - 1.47,22 28. mai 2022- Eugene (mile) - 1. plass - 3.49.76 6. mai 2022 - San Juan Capistrano (5000 meter) - 1. plass - 13.02,03 20. mars 2022 - Beograd - VM (1500 meter innendørs) - 2. plass - 3.33.02 17. februar 2022 -Lievin (1500 meter innendørs) - 1. plass - 3.30.60 12. desember 2021 - Dublin EM (terrengløp) - 1. plass - 30.15 11. september 2021 - Kristiansand NM (1500 meter) - 1. plass - 3.33,26 9. september 2021 - Zürich (1500 meter) - 2. plass - 3.31,45 26. august 2021: Lausanne (3000 meter) - 1. plass - 7.33,06 21. august 2021 - Eugene (mile) - 1. plass - 3.47,24 7. august 2021 - Tokyo OL (1500 meter) - 1. plass - 3.28,32

Samtidig trekker eneren de andre med seg. Allerede har 23 løpere løpt under 3.32 i år. Bare fire løpere klarte det for seks år siden.

– Grunnen til at så mange løper fort, er at det er en i front som pusher farten, sier Ingebrigtsen.

Nytt nivå

En pekepinn kom allerede i sesongstarten i år.

Å tape sluttspurten under VM sist sommer har ergret den norske 22-åringen. Han mørnet ikke rivalene godt nok og ble slått i sluttspurten. Sølv skulle ikke gjenta seg.

Nå viste han frem en råere sisterunde.

Jakob Ingebrigtsen har skrudd på gassen ytterligere denne sesongen. Foto: SARAH MEYSSONNIER / Reuters Jakob Ingebrigtsen har skrudd på gassen ytterligere denne sesongen. Foto: SARAH MEYSSONNIER / Reuters

Snittet på hans tre siste hundremetere i Rabat i slutten av mai var så bra at han tidligere i Diamond League så vidt hadde løpt så fort på en enkelt hundremeter før.

Men det stoppet ikke der.

Tronskifte

For å forstå bakgrunnen for dette må man se på det som skjedde etter OL i Tokyo. Gullet for to år siden ble et tydelig tronskifte.

Siden har han hatt kontrollen i front.

I respekt for at Ingebrigtsen slo ham for første gang markerte kenyanske Cheruiyot det med å overlevere hans eget armbånd. Foto: ANTONIN THUILLIER / AFP

– Han har gjerne en litt forsiktig inngang til løpene. Selv under rekordforsøk hvor det går veldig fort fra start er han litt avventende, sier Rodal.

Etter OL-triumfen gjorde Ingebrigtsen det til en gullstandard å passere mellom 2.19,9 og 2.20,1 på første tusenmeter. Det betyr cruisekontroll på 25,7 kilometer i timen.

– Det er en åpning man kan bruke til det aller meste. Hvis man har dagen klarer man å ta ganske mye siste 500 meter, som man så på Bislett, forklarer Ingebrigtsen.

Det er nettopp der nøkkelen ligger.

Ingebrigtsens siste 500 meter Ekspander/minimer faktaboks Flere av Ingebrigtsens løp de to foregående sesongen viste et slikt mønster: Fra 500 før mål De sterkeste konkurrentene klarte å henge med på de gradvise fartsøkningene de neste 300 meterne. I Zürich i fjor løp han for eksempel 14,2, 14,0 og 13,8 på hundremeterne frem til 200 meter før mål. 200 meter før mål Deretter ble det tråkket til enda hardere i siste sving. Den nest siste hundremeteren ble løpt 2–3 tideler fortere enn den forrige. Fartsøkningen fortsatte ut i neste 100-meter. 13,5 på nest siste hundremeter ble nærmest et varemerke. . 120–130 meter før mål Gang etter gang røk strikken mot slutten av siste sving for konkurrentene. De maktet ikke å matche den fjerde hundremeteren i stadig økende tempo. Ofte gikk oppløpet 1-2 tideler saktere. Men i realiteten var løpene avgjort i god tid før målstreken.

Men så tok han et nytt steg.

Høyere nivå

På Bislett Games i juni i år hadde gassen et annet trykk også fra start.

Etter 200 meter hadde han sju tideler forsprang på spanske Mohamed Katir.

Effekten av hardkjøret i front ble merkbar jo nærmere mål de kom.

Dette løpet markerte et nytt steg også for Ingebrigtsen.

Første tusenmeter gikk åtte tideler raskere enn i gulløpet i Tokyo-OL, hans gamle personlige rekord.

Farten ble også skrudd opp tidligere enn før, cirka halvveis.

Bak ham kjempet rivalene om plassen.

Det høye tempoet førte til at ulike løpere gikk opp og ned i fart. Ingen klarte å prestere samme jevne fart gjennom løpet.

Da løperne kom ut på oppløpet var de enten for langt bak eller stivnet.

Men hvordan løp egentlig tre av verdens beste løpere da løpet skulle avgjøres?

La oss se på stjernenes fart på de ulike hundremeterne på sisterunden. Legge merke til fartsforskjellene:

For å forklare dette nærmere:

Spanske Katir maktet å klistre seg i ryggen til Ingebrigtsen mot slutten av løpet. Men det kostet krefter i form av to fartsøkninger før 900 meter av løpet.

På oppløpssiden var det klasseforskjell. Katir tapte sju tideler på den siste hundremeteren.

Tidligere verdensener Timothy Cheruiyot løp derimot som en yo-yo bak i feltet. Selv om han løp like fort som Ingebrigtsen i spurten, var han kraftig distansert.

I det som var tidenes kanskje raskeste felt var resten i sum sjanseløse.

– Jeg tror hvis man skal tolke det løpet, så var de fleste der for å springe fort. Da legger man seg bak for å få et lett løp, sier Ingebrigtsen.

Superløpet på Bislett Games Ekspander/minimer faktaboks Ingebrigtsens til da raskeste løp i karrieren skiller seg litt fra de foregående seirene.

Snittfarten var 13,86 per hundremeter. Katir på 2. plass løp 13,92 per hundremeter.

Snittfarten til Ingebrigtsen var på 25,97 km/t og Katir hadde snittfart på 25,86 km/t. Men detaljene viser forskjellene på løpene deres. Ingebrigtsen tok styringen bak harene fra start. Allerede etter hundre meter hadde han skaffet seg et halvt sekunds forsprang på Katir.

Ingebrigtsen passerte 1000-meter på 2,19,2. Det var 7-9 tideler raskere enn vanlig tidligere. Det var åtte tideler foran gulløpet i OL, da det også ble europeisk rekord.

Katir lå da tre tideler bak, men hadde kommet seg i denne posisjon gjennom to klare fartsøkninger.

Farten var skrudd så høyt at det i stedet for de vanlige fartsøkningene ble et mer stabilt hardt tempo fra 800 meter til 1400 meter. Farten ble skrudd til tidligere i løpet.

Den nest siste hundremeteren ble heller ikke den raskeste for verken Ingebrigtsen eller Katir i dette løpet.

80-90 meter fra mål ble løpet avgjort. Den siste hundremeteren var dagens raskeste for Ingebrigtsen (13,4).

Hans nærmeste rival Mohamed Katir stivnet på oppløpet. Selv om han ble nummer to hadde spanjolen bare niende beste siste hundremeter (14,1). Analysen viser at Ingebrigtsen løper litt jevnere enn konkurrentene gjennom løpet. De andre må ta forseringer underveis som straffer seg senere i løpet. Det skjer enten fordi de kjemper om posisjoner eller må forsøke å tette en luke frem til Ingebrigtsen. Samtidig avsluttet andre løpet raskere enn Ingebrigtsen. For eksempel var Narve Gilje Nordås 16 meter bak ved 1000 meter (2,3 sek) og rundt 10 meter bak i mål (1,52 sekunder). Han løp inn til sensasjonelle 3.29,47 Hans tredje siste hundremeter var raskere enn noen av Ingebrigtsens hundremetere i løpet. Sisterunden var åtte tideler raskere enn Ingebrigtsen. Kilde: Grafikk og hundremeterstider fra løpsanalysene til Diamond League.

– Best trent

– Han er best trent av samtlige 1500 meterløpere i verden. Det betyr at han løper fortere enn de andre på slutten. Hundremeterstidene hans på sisterunden er nødvendigvis bedre enn resten, vurderer Rodal.

Lureløp, som da amerikanske Matthew Centrowitz vant OL-gull på historisk svake 3.50.00 for sju år siden, er nå bare et fjernt minne.

Før var det Ingebrigtsen som lå bak, som her sommeren for to år siden i Monaco. Nå er det han som drar på resten. Foto: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP Før var det Ingebrigtsen som lå bak, som her sommeren for to år siden i Monaco. Nå er det han som drar på resten. Foto: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Friidrettsbanen er i stedet blitt som en heftig rånerunde i «Rådebank». Det er bånn gass som gjelder, ikke minst for de i hælene på Ingebrigtsen.

Den tidligere OL-vinneren på 800 meter ser hvor vanskelig det er for konkurrentene nå.

– Han er best forberedt, sier Rodal og lister opp flere viktige årsaker til suksessen:

Ekstremt god og riktig trening over lang tid.

Kontinuitet

Veldig få avbrekk.

– Det gjør at han rett og slett utmatter de andre underveis. Han gjør det med å disponere løpene godt og gå tøft i siste fasen, og siste halvdel, av løpene, sier Rodal.

Avgjørende fordel mot rivalene Ekspander/minimer faktaboks Han løper den jevnest høye farten over tid i feltet.

Han er sterk nok til å ligge i front, først bak harene, deretter alene i front fra 1000 meter og til mål.

De andre løper mer ujevnt enten fordi de forsøker å hente inn meter på Ingebrigtsen eller fordi de må kjempe om posisjoner.

Rivalene tåler fartsøkninger frem til 200 meter før mål. Men da har Ingebrigtsen klart å mørne dem, før han tråkker ned gassen i siste sving.

Nå klarer ingen å henge på sluttspurten, selv om andre egentlig er raskere løpere.

Da Ingebrigtsen kappet ytterligere åtte tideler av Europarekorden i Polen i juli løp han den første tusenmeteren 0,2 km/t fortere, enn da han tapte VM-finalen i fjor.

Den lille marginen betyr i praksis at strikken vil ryke for alle hans konkurrenter denne sesongen. I Polen klarte ingen å henge med.

Jakob Ingebrigtsen var helt overlegen da han satte ny europarekord i Polen i juli. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

Og der fortsatte også frislippet av krefter.

De siste 300 meterne løp han sju tideler fortere enn på Bislett måneden før.

De siste hundre meterne gikk rundt halvsekundet kjappere enn da han ble slått i VM i fjor.

Ingen var i nærheten av å matche ham gjennom noen fase av løpet.

Dermed løp han for første gang også over 26 km/t i snitt på de 1500 meterne. Han er altså blitt 0,1 km/t raskere i snitt siden OL-gullet for to år siden. Den tilsynelatende lille forskjellen er enorm.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Sammenlignet med i fjor har jeg prestert enda litt bedre, sier Ingebrigtsen.

Effekten av en forbedring på 0,1 km/t gjør at han før årets mesterskap har vært 1,75 sekunder bedre enn Mohamed Katir, som er nummer to på årslisten.

Det betyr en avstand på 12–13 meter ned til spanjolen og enda mer til de bak. Det er et hav på denne distansen.

Men også i fjor dominerte han. Likevel misset Ingebrigsen på VM-gullet. Fjoråret viste at også han var mulig å slå.

– Det går an. Jakob er ikke den raskeste 1500-meterløperen jeg har sett. Men han er bare så enormt godt trent, sier Rodal.

Selv tror løperesset at han også har et annet overtak.

Blant de store

– Det starter ofte med hodet, sier Ingebrigtsen og fortsetter:

– Dersom du skal yte det du er god for, så må du tro at du kan det. Hvis ikke kommer du jo på 2, plass. Det er slik det funker, sier Ingebrigtsen.

Konkurrentene ser det neppe under løpene. Men bakpå låret til Ingebrigtsen er «Rex», det latinske order for konge, tatovert.

Da bør selvtilliten stå i stil. Samtidig er han på vei opp blant de største i historien.

– Når jeg er selvsikker er det litt rart at de konkurrentene, som jeg jobber knallhardt mot å springe mot, ikke er så selvsikre selv. Jeg syns det er rart at det ikke er likt, sier Ingebrigtsen.

NRK har før VM forsøkt å få flere av de største rivalene i tale om Ingebrigtsens syn på dem uten hell.

– Planen er å komme meg i rygg og prøve å komme forbi på slutten. Det er måten jeg skal prøve å løpe på, sa australske Oliver Hoare under VM i fjor.

Men en av verdens beste løpere nådde aldri finalen. Nå ryker VM på grunn av skade.

Vebjørn Rodal påpeker at løperne som faktisk skal kunne slå Ingebrigtsen må være i nærheten av like gode.

NRKs ekspert Vebjørn Rodal vant OL-gull på 800 meter i 1996. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

– Man kan ikke trylle med noe fysisk form, sier Rodal og utdyper:

– Er du en 3.30-løper så hjelper det ikke dersom Jakob holder fart til 3.28. Da er du sluttkjørt uansett når det er 200 meter igjen, sier Rodal.

Rodal forstår at rivalene sliter.

– Det er krevende å slå ham. Hva skal man gjøre? Han er ikke en rask 1500-meterløper sånn hurtighetsmessig. Men blant 5000-meterløperne er han også rask. Når han i tillegg har kapasiteten så kan de klø seg i hodet til de blir snaue, før de finner et våpen å sette inn mot Jakob der, sier Rodal.