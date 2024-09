– Det er litt latterlig. Det var lenge en magisk grense å springe under 3,30 og det er det fortsatt. Det å gjøre det gang etter gang er utrolig digg, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Til tross for sykdom i kroppen løp han inn til 2.-plass på 1500 meter i Zürich med tiden 3.29,52, kun slått av amerikaneren Yared Nuguse.

Når Ingebrigtsen står på startstreken i Diamond League, er det synonymt med en rask sluttid. Tallenes tale er krystallklar.

– Det er hans vinneroppskrift. Det er slik han må gjøre for å vinne. Alle arrangørene vil selvfølgelig at han skal løpe så raskt. Det er en kommersiell greie. Kombinasjonen av navnet Jakob Ingebrigtsen, som løper fort og som leverer hver gang, sier Vebjørn Rodal, NRKs friidrettsekspert.

Knuser konkurrentene

For de siste tre sesongene er det løpt 23 konkurranser i kategorien 1500 meter, som også har inkludert fem løp på én engelsk mil (1609 meter) og én 2000 meter.

Jakob Ingebrigtsen har deltatt i 15 av 23 løp. Han har vunnet 13 og blitt nummer to ved to anledninger.

Han har satt verdensrekord på 2000 meter, samt europarekord på 1500 meter og én engelsk mil.

Han har aldri blitt slått uten at overmennene og han selv har gått under drømmegrensen.

Kun to av seierne har kommet på tider som er dårligere enn 3.30,00. Begge var i sesongåpninger.

– Det er en statistikk som bekrefter hans historiske posisjon som 1500-meterløper. Han er langt over det som har vært tidligere, også med tanke på at Bernard Lagat og Hicham El Guerrouj har løpt raskere. De var aldri stabil på dette nivået over tid, gjennom så mange løp, mener Rodal.

Drømmegrensen på 3.30,00 minutter på 1500 meter er regnet om til 3.46,60 på én engelsk mil. Det samsvarer med World Athletics' poengtabell.

– Det er det høyeste nivået vi har sett. Jeg elsker det. Antallet folk som er i stand til å løpe på den tiden gjør at det blir utfordrende hver gang man setter for på banen. Det er det som gjør 1500 meter så gøy, sier Yared Nuguse, som overlistet Ingebrigtsen i Zürich.

JEVN DUELL: Yared Nuguse lå i hælene på Ingebrigtsen hele løpet i Zürich, og angrep på oppløpssiden. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Han har vunnet nest flest stevner de siste årene med sine tre.

Ingen (!) av de åtte løpene uten Sandnes-løperen på startlisten har hatt en vinnertid under enn den magiske grensen.

2024: Oliver Hoare, 3.49,03 på én engelsk mil i London

2024: Azeddine Habz, 3.32,86 i Rabat

2024: Brian Komen, 3.32,43 i Doha

2023: Yared Nuguse, 3.30,49 i Zürich

2023: Nuguse, 3.30,44 i London

2022: Jake Wightman, 3.32,62 i Rabat

2022: Abel Kipsang, 3.35,15 i Birmingham

2022: Kipsang, 3.35,70 i Doha

– Forskjellen er at han er så godt trent at han takler de maksløpene bra. Jeg vil tro de raske løpene koster Jakob mindre enn konkurrentene hans. Det solide grunnlaget skyldes modellen, dobbel terskel og det at han gjør at han har gjort det siden han var liten. Han har nådd et historisk høyt nivå på kapasitet for en mellomdistanseløper, forklarer Rodal.

Én 1500 meter gjenstår

Nå gjenstår ett løp før banesesongen er overstått: Diamond League-finalen på 1500 meter i Brussel.

Den løpes kommende fredag.

– Hvis jeg ikke knekker beina og blir syk når jeg kommer hjem, så tror jeg det skal mye til for at jeg ikke vinner. Men igjen, det er så mye ting som kan skje. Det gjelder ikke bare meg, men alle andre òg, sier Ingebrigtsen – og legger til:

– Vi skal holde tungen rett i munnen, vi skal gjøre treningen rett, og vi skal sove godt og spise godt. Og så skal vi òg løse løpet bra i Brussel. Så tror jeg vi kan ta en diamant med hjem, sier 23-åringen med et glimt i øyet.

Diamond League-finalen arrangeres kommende fredag og lørdag. Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås løper 1500 meter fredag, klokken 21.29.