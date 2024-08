– Eg ønsker å komme først i mål. Det er det viktigaste med løpet. Gjerne slå årsbeste i verda og det hadde vore kult å slå den europeiske rekorden. Men da er ein framleis langt frå verdsrekord, seier Ingebrigtsen til NRK.

Det er nesten eitt år sidan Ingebrigtsen sist sprang distansen 3000 meter på europarekord 7.23,63 i Eugene. Han avviser at verdsrekorden er fokus.

– Kjenner du at han er innan rekkevidde når du er i toppslag?

– Det har eg ikkje brukt så mykje krefter på. Eg har sprunge veldig fort på 1500 og sprunge veldig fort på andre distansar. Men det å skulle springe bitte litt seinare, men lenger, er plutseleg noko heilt anna.

REKORDMANN: Det blir ofte snakka om moglegheita for rekord før Ingebrigtsen skal springe. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Rundetidene går opp snautt fire sekund på ein 3000 meter i forhold til 1500 meter. Søndag spring han dobbelt så langt som vanleg på praktanlegget i polske Chorzów.

Stadion kjem til å huse meir enn 40.000 tilskodarar og har ein «lukka» utforming. Dermed blir vinden neppe eit problem, men det er meldt over 30 grader midt på dagen. Under liknande forhold sette han europarekord på 1500 meter her i fjor.

– Det var litt vanskelege forhold, og mange sleit på oppvarming fordi det var varmt. Men det betyr ikkje at ein ikkje klarer å prestere.

3000-REKORD: Jakob Ingebrigtsen sprang inn til 7.23,63 på 3000 meter i Eugene i fjor. Da spurta han akkurat frå Yomif Kejelcha, som blir blant Ingebrigtsens fremste utfordrarar i løpet søndag. Foto: ALI GRADISCHER / AFP

– Eg er veldig spent

Årsbeste i verda har Selemon Barega med 7.25,82 frå innandørssesongen. etiopiaren står på startstreken. Det gjer òg ei rekke andre sterke løparar.

Daniel Komens 28 år gamle verdsrekord på 3000 meter lyder 7.20,67 minutt.

Sandnesgauken må med andre ord ha forbetra seg heftige tre sekund på elleve månader for å angripe han.

Jakob Ingebrigtsens rekordjakt 1500 meter Verdsrekord: 3.26,00 minutt av Hicham El Guerrouj Roma, 14. juli 1998 Europarekord: 3.26,73 minutt av Jakob Ingebrigtsen i Monaco, 12. juli 2024 Differanse: 73 hundredelar Éin engelsk mil (1609 meter) Verdsrekord: 3.43,13 minutt av Hicham El Guerrouj i Roma, 7. juli 1999 Europarekord: 3.43,73 minutt av Jakob Ingebrigtsen, 16. september 2023 Differanse: 60 hundredelar 2000 meter Verdsrekord: 4.43,13 minutt av Jakob Ingebrigtsen i Brussel, 8. september 2023 Tidlegare rekord: 4.44,79 av Hicham El Guerrouj i Berlin, 7. september 1999 Forbetring: 1,66 sekund 3000 meter Verdsrekord: 3.20,67 minutt av Daniel Komen i Rieti, 1. september 1996 Europarekord: 7.23,63 minutt av Jakob Ingebrigtsen i Eugene, 17. september 2023 Differanse: 2,94 sekund To engelske mil (3218) Verdsbestenotering: 7.54,10 minutt av Jakob Ingebrigtsen i Paris, 9. juni 2023 Tidlegare rekord: 7.58,61 av Daniel Komen i Hechtel, 19. juli 1997 Forbetring: 4,51 sekund 5000 meter Verdsrekord: 12.35,36 av Joshua Cheptegei i Monaco, 14. august 2020 Europarekord: 12.45,01 av Mohamed Katir, 21. juli 2023* Noregsrekord: 12.48,45 av Jakob Ingebrigtsen, 10. juni 2021 Differanse: 3,44 sekund til ER og 13,09 sekund til VR. * Mohamed Katir tok VM-sølv på distansen bak Ingebrigtsen i 2023, men blei seinare på hausten utestengt for brot på antidopingreglementet. Han beheldt likevel europarekorden og sølvmedaljen.

Men det er verd å merke seg eit par ting:

Da hadde Ingebrigtsen sprang i Eugene, hadde han 1609 meter i ein fart som gav europarekord dagen før: 3.43,73 minutt på éi engelsk mil.

Da han sette bestenotering i verda på to engelske mil (3218 meter) i Paris, passerte han 3000 meter på tida 7.24,07. Dei siste 3000 meterane sprang han likevel på 7.21.

Han har vist forbetring på 1500 meter og senka europarekorden frå 3.27,14 til 3.26,73 denne sesongen. Han var i sitt livs form nokre veker seinare i Paris, skal vi tru han sjølv.

– Dei (løpa i Paris og Eugene i fjor) var på to ganske ulike punkt i løpet av sesongen. Den eine var det første løpet og det andre det siste. Det er vanskeleg å sjå korleis forma er etter ein god mengdeperiode, seier Ingebrigtsen – og held fram:

– Eg er veldig spent. 3000 meter er ein distanse som passar meg ganske bra. Ein fart eg er ganske trygg på. Men det blir ein mellomfart ..., seier Ingebrigtsen, som får hjelp av harane Pieter Sisk og Vincent Ciattei søndag.

– Enormt vanskeleg oppgåve

23-åringen har tidlegare uttalt at han går for å sette verdsrekordar i ti ulike øvingar frå 1500 meter til maraton. Han har starta med dei antatt enklaste – 2000 meter og to engelske mil – og planlegg nå å angripe dei kortaste distansane.

– Eg tenker at eg skal jage verdsrekordar på 1500 og «mile», og først når eg klarer det, så skal eg vurdere andre ting. Men det er jo ei enormt vanskeleg oppgåve, seier Ingebrigtsen.

Han har to høve til å angripe verdsrekorden på 1500 meter i september. Den første kjem i Zürich 5. september.

Da står alle dei sterkaste løparane i verda på startstreken, inkludert Cole Hocker, Josh Kerr, Yared Nuguse og Narve Gilje Nordås.

Den siste moglegheita kjem under Diamond League-finalen 13. september.

PS! Fire andre nordmenn skal i aksjon under det stjernespekka stemnet i Chorzów søndag. Karsten Warholm spring 400 meter hekk, Marcus Thomsen støyter kule, Marie-Therese Obst kastar spyd og Henriette Jæger spring 400 meter. NRK sender frå 15.35 til 18.00.