– Han løper, feier fra alle andre igjennom historien. Se på klokka da, 7.17,55. Det skulle ikke vært mulig, men han gjør det umulige mulig, sa NRKs friidrettskommentator Jann Post da Ingebrigtsen krysset målstreken.

Med det slo han verdensrekorden til Daniel Komen på distansen, fra helt tilbake i 1996, som lød 7.20,67.

– Det er altså så spinnvilt. Verdensrekord med 3 sekunder, det er en vill, vill opplevelse. Du verden for en avslutning. Han sa i går at 7.18 skjer ikke i dette århundret, så løper han 7.17. De beste i historien har prøvd. De har ikke vært i nærheten, sa Post etter målgang.

Ingebrigtsen var svært lykkelig da han kom til NRK i intervjusonen etter mål, men forteller at han var redd for at lysharen skulle ta ham igjen.

– Jeg vet at jeg springer litt fra lyset, men jeg kan jo ikke se hvor mye. Når jeg har såpass mye syre som jeg har, så er det definitivt vanskelig å ha en sånn fartsfølelse, sier han, og fortsetter:

– Jeg er livredd for at lyset skal ta meg igjen på oppløpet, for jeg vet ikke om jeg stivner. Jeg prøver bare å «gønne» på og gjøre mitt beste. Det er drøyt å komme over mål. Vanskelig å beskrive, men sinnssykt rått, sier Ingebrigtsen.

– Det ble nevnt en tid i går, 7.18. På spørsmål om det var oppnåelig, svarte du det tror jeg ikke noen kommer til å gjøre i dette århundret. Hva tenker du nå om den spådommen din?

– Jeg legger meg flat. Der tok jeg feil, sier Ingebrigtsen med et smil.

JUBEL: Jakob Ingebrigtsen kunne juble etter løpet. Foto: Reuters

Konkurrenten: – Han fortjente det

Jakob Ingebrigtsen har vært på rekordjakt de siste to sesongene og i fjor løp han inn til verdensrekord på 2000 meter og bestenotering i verden på to engelske mil (3218 meter).

Søndag var det verdensrekorden på 3000 meter han jaktet, i Diamond League-stevnet i polske Chorzów. Da måtte han slå Daniel Komens tid på 7.20,67 minutter fra 1. september 1996 – og samtlige konkurrenter i søndagens løp.

Ingebrigtsen la seg bak harene Pieter Sisk og Vincent Ciattei fra start. Kun Yomif Kejelcha, Addisu Yihune og Berihu Aregawi hang med da feltet tidlig splittet seg.

– De går rett inn i den farten de skal. Jakob Ingebrigtsen går rett i posisjonen han skal. Alle i feltet har nok fått beskjed om det. Dette er ekstremt, bare prøv å gå ut og løp 59 sekunder på en runde selv. Det er høy, høy fart i syv og en halv runde her, sa Post tidlig i løpet.

Med rundt 1050 meter igjen tok Ingebrigtsen selv teten. Kejelcha måtte slippe med 600 meter til mål, mens Aregawi forgjeves forsøkte å komme seg opp til Ingebrigtsen.

I mål kom han i mål på tiden 7.17,55 og satte dermed en ellevill verdensrekord.

Aregawi fulgte nærmest i mål, like bak den tidligere verdensrekorden med tiden 7.21,28. Etter løpet kom hyllesten raskt fra Ingebrigtsens konkurrenter.

– Helt fantastisk. Rett ut i riktig fart, han gjorde alt det harde arbeidet når harene var ferdige. Han fortjente det, sier australske Stewart McSweyn.

Se hele løpet til Ingebrigtsen her:

Jakob med ny verdensrekord! Du trenger javascript for å se video.

Sterke konkurrenter på startstreken

Nordmannen viste nylig at formen er god etter OL, hvor han ble nummer fire på 1500 meter og tok gull på 500 meter, da han løp inn til stevnerekord på 1500 meter i Lausanne torsdag.

Og i søndagens løp var det igjen lagt opp til rekordfart, i et løp hvor også sterke løpere som Yomif Kejelcha og Grant Fisher var på startstreken.

Se sendingen fra stevnet i Chorzów her:

Med Karsten Warholm på 400 m hekk, Jakob Ingebrigtsen på 3000 m og Henriette Jæger på 400 m i Silesia i Polen. Du trenger javascript for å se video. Med Karsten Warholm på 400 m hekk, Jakob Ingebrigtsen på 3000 m og Henriette Jæger på 400 m i Silesia i Polen.

Ingebrigtsen møtte de begge to på 3000 meter i Diamond League-avslutningen i Eugene i fjor, hvor nordmannen akkurat holdt unna for Kejelcha og vant med ett hundredels margin, med tiden 7.23,63.

Den tiden var også den europeiske rekorden før søndagens løp, en tid han smadret.