Ryktene har gått, og NRK har allerede sikret seg rettighetene til å sende løpet søndag.

Jakob Asserson Ingebrigtsen er kryptisk om at tiden er moden for å debutere på ny distanse.

– Jeg har ingen flybillett hjem. Så først og fremst skal jeg springe her i morgen. Hvis det går fantastisk bra, så får vi se hva som skjer, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Er det aktuelt å springe i København på søndag, sånn som vi har hørt snakk om fra ganske godt informert hold?

– Det vet jeg ikke. Det er et løp, men det er et løp på 5000 meter òg, så først og fremst springer jeg 1500, så får vi se om det blir noe annet, svarer han.

KRYPTISK: Jakob Ingebrigtsen vil ikke avkrefte eller bekrefte om sesongen fortsetter etter Diamond League i Brussel. Foto: Helge Tvedten / NRK

– Vi snakker om København halvmaraton. Det gjør du òg?

– Jeg er her for å springe 1500 meter.

– Så du vil ikke si noe om det er aktuelt å springe i København?

– Som sagt, så er jeg her for å springe 1500 meter. Jeg har trent og gjort alt jeg kan for å være så godt som mulig forberedt til det.

NRK-ekspert: – Enormt spennende

NRK har vært i kontakt med arrangøren, som henviser til teamet rundt Ingebrigtsen når det kommer til nordmannens konkurranseplan.

– Det er enormt spennende. Det er helt rått. Han virker litt impulsiv, og det virker nesten som han kan ta disse utfordringene på strak arm. Han er ikke skyggeredd, flirer NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal om Ingebrigtsens mulige løp i København.

Den norske løperen ønsker ikke å bekrefte hva han ønsker å gjøre på pressekonferansen etter NRK-intervjuet.

– Jeg fokuserer på fredagens løp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når det er konkurransepause. Men jeg er fokusert og godt forberedt til løpet i morgen. Jeg har hovedsakelig fokusert på trening til 1500 meter siden mai, så jeg tror det blir bra, sier Ingebrigtsen.

Han får også spørsmål om han er fysisk klar for distansen, som er på drøye 21 kilometer.

– Som jeg har sagt tidligere, så kommer jeg fra en treningsfilosofi basert på styrke og høyt volum Jeg trener mye dobbel terskel, men det er ikke noe jeg tenker på nå. Forhåpentligvis vinner jeg i morgen, og så vet jeg ikke hva som skjer etter det, sier nordmannen.

For det er ikke en hvilken som helst utfordring han står overfor.

Verdensrekordholder Jacob Kiplimo står på startstreken sammen med verdensmester Sabastian Sawe, og de skal løpe fort.

LYNRASKE: Verdensrekordholder Jacob Kiplimo (til venstre) på halvmaraton og Sabastian Sawe. Foto: Darko Vojinovic/Andreas Gora / AP

Lagt opp til verdensrekordfart

Arrangøren har satt opp harer til å løpe mot en sluttid på 57.00 minutter – 31 sekunder raskere enn det noen gang er løpt.

– Det er en rekordrask løype, der det er løpt veldig fort tidligere. Det ble satt verdensrekord i 2019, som senere ble slått av Kiplimo, sier Jann Post, som skal kommentere løpet for NRK.

Ingebrigtsen sa etter 2.-plassen på 1500 meter i Zürich at han trodde årets rekordjakt var over etter et sykdomsavbrekk, selv om han følte seg overraskende bra underveis.

Post er svært spent på hva Ingebrigtsen kan få til dersom han stiller til start.

– Jeg er ganske trygg på at Jakob kan sette norsk og europeisk rekord, men om han kan henge med i verdensrekordfart er ekstremt spennende ..., sier Post.

– Jeg avskriver ham ikke der heller. Jeg gjør ikke det, men det kan være han møter en utfordring muskulært etter 17 kilometer, sier Rodal.

GLEDER SEG: Vebjørn Rodal og Jann Post er begeistret over nyheten om at Jakob Ingebrigtsen skal prøve seg på halvmaraton. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / Sigmund Sagberg Andersen/NRK

København halvmaraton sendes på NRK, søndag fra klokken 09.25. Der løper europamester Karoline Bjerkeli Grøvdal for en sterk tid.

– Aldri si aldri

Halvmaraton er en av ti distanser Jakob Ingebrigtsen har satt seg som mål å sette verdensrekord i løpet av karrieren. Han har allerede rekordene på 2000 meter, 3000 meter og to engelske mil (3219 meter).

Les også Ingebrigtsen får «tidsfrist»: Denne rekorden haster mest

Da NRK snakket med Ingebrigtsen før stevnet i Lausanne 22. august, kort tid før han satte rekorden på 3000 meter, trodde han ikke vi kom til å se mye til ham på asfalten.

– Det tror jeg ikke. Du skal aldri si aldri, men jeg prøver å bli så god som jeg kan. Det er det som er viktig akkurat nå.

– Jeg tenker at jeg skal jage verdensrekorder på 1500 og én engelsk mil på banen, og først når jeg klarer det, så skal jeg vurdere andre ting. Det er jo en enormt vanskelig oppgave, så vi skal legge ned arbeidet og gjøre så godt vi kan i dette året for å se om vi kan nærme oss og klare det, sa Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsens rekordjakt 1500 meter Verdensrekord: 3.26,00 minutt av Hicham El Guerrouj Roma, 14. juli 1998 Europarekord: 3.26,73 minutter av Jakob Ingebrigtsen i Monaco, 12. juli 2024 Differanse: 73 hundredeler Én engelsk mil (1609 meter) Verdensrekord: 3.43,13 minutter av Hicham El Guerrouj i Roma, 7. juli 1999 Europarekord: 3.43,73 minutter av Jakob Ingebrigtsen, 16. september 2023 Differanse: 60 hundredeler 2000 meter Verdensrekord: 4.43,13 minutter av Jakob Ingebrigtsen i Brussel, 8. september 2023 Tidlegere rekord: 4.44,79 minutter av Hicham El Guerrouj i Berlin, 7. september 1999 Forbedring: 1,66 sekunder 3000 meter Verdensrekord: 3.17,55 minutter av Jakob Ingebrigtsen i Chorzów, 25. august 2024. Tidligere rekord: 7.20,67 minutter av Daniel Komen i Rieti, 1. september 1996 Forbedring: 3,12 sekunder To engelske mil (3218 meter) Verdensbestenotering: 7.54,10 minutter av Jakob Ingebrigtsen i Paris, 9. juni 2023 Tidligere rekord: 7.58,61 minutter av Daniel Komen i Hechtel, 19. juli 1997 Forbedring: 4,51 sekunder 5000 meter Verdensrekord: 12.35,36 av Joshua Cheptegei i Monaco, 14. august 2020 Europarekord: 12.45,01 av Mohamed Katir, 21. juli 2023* Norgesrekord: 12.48,45 av Jakob Ingebrigtsen, 10. juni 2021 Differanse: 3,44 sekund til ER og 13,09 sekund til VR. * Mohamed Katir tok VM-sølv på distansen bak Ingebrigtsen i 2023, men ble senere på høsten utestengt for brudd på antidopingreglementet. Han beheldt likevel europarekorden og sølvmedaljen.

Verdensrekorden på halvmaraton lyder 57,31 minutter og eies av Kiplimo. Sveitseren Julien Wanders har europarekorden med 59,13, mens svenske Andreas Almgren er bestemann fra norden med 59,23 fra vårsesongen.

Sondre Nordstad Moens norgesrekord er på 59,48.

– Han har jo brukt 15 år av livet på å få høyest mulig terskelfart, enkelt forklart å holde høy fart uten å stivne. Det er enkelt sagt den farten du kan holde i cirka én time. Det største spørsmålet er den muskulære utholdenheten, mener Post.

Mangler spesifikk trening

Han tror neppe Ingebrigtsen har fått gjort all den type spesifikk trening som han ville gjort om han skulle forberedt seg optimalt til et halvmaraton, spesielt med tanke på at han har vært syk og fortsatt er i full konkurranse på banen.

– Det er typisk at de beste vil ha en intervalløkt med et volum på 12 til 15 kilometer i halvmaratonfart. Den tviler jeg på at han har gjort nå. Han kommer samtidig rett fra verdensrekord på 3000 meter, så formen er der, sier Post.

PS! Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås løper 1500 meter i Diamond League-finalen i Brussel, fredag klokken 21.27. Sendingen starter 20.00 på NRK 1.