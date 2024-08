– Det er alltid litt trist å dra hjemmefra, men jeg har en jobb å gjøre, og det er noe som er viktig for både meg og de som er hjemme, så jeg tror det blir bra, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Stjerneløperen har akkurat beskrevet hvordan det er å dra fra kona Elisabeth og datteren Filippa etter å ha «nettopp» kommet hjem fra OL i Paris.

GULLKYSSET: Elisabeth og Jakob Asserson Ingebrigtsen etter gullet på 5000 meter i OL. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NRK møter den ferske gullmedaljevinneren i Lausanne i Sveits. Der skal han torsdag prøve å revansjere OL-nedturen på 1500 meter i det NRK-sendte Diamond League-stevnet.

Du ser stevnet fra Lausanne direkte på NRK fra klokken 20.00 torsdag.

Sykdom på hjemmebane

23-åringen forteller at kona Elisabeth har slitt med sykdom de siste dagene. Han bedyrer at han ikke er bekymret for egen form, men bekrefter at han har tatt grep ute blant folk og hjemme hos familien.

– Jeg har holdt meg vekke fra så mange jeg kan, men det er klart med skolestart og så videre blir folk litt mer påvirket av sånne ting (sykdom). Nå er folk litt mer sammen enn ellers i sommer. Da er det mye smitte og risiko for å bli syk, så jeg kjører litt forholdsregler, sier nordmannen.

– Hva har du gjort sånn konkret?

– Det er å isolere seg med så bra hygiene man kan – og være litt ekstra påpasselig. Det er jo en livsstil jeg er ganske kjent med fra før, svarer han.

– Men når dere bor under samme tak er det like lett å distansere seg da?

– Ja, det er jo fordel å ha litt flere rom slik at man kan trekke seg litt vekk, og ikke være helt oppå hverandre. Det tror jeg er viktig om man skal klare å være frisk, svarer Ingebrigtsen.

NYBAKTE FORELDRE: Familien på tre nyter livet i nytt hus på Sandnes. Bildet er tatt tidligere i sommer. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Travel tid – samme prioriteringer

Nå venter en hektisk konkurranseperiode for 23-åringen før sesongen går mot slutten:

22. august: 1500 meter i Lausanne

25. august: 3000 meter i Schlesien

5. september: 1500 meter i Zürich

13. september: 1500 meter i Brussel

Deretter blir det noen uker hjemme i Sandnes.

Ingebrigtsen har tidligere fortalt NRK at han gjorde noe så sjeldent som å droppe én treningsøkt den morgenen Filippa ble født. Nå er det fullt fokus på sesongavslutningen, og han avslører at de sportslige prioriteringene ikke endrer seg med en datter hjemme.

– Den dagen jeg tilpasser det sportslige opplegget rundt noe annet enn det å prestere, så tror jeg det er på tide å legge skoene på hylla, sier han.

– Og det er fortsatt noen år til?

– Ja, 2030 kanskje?

PS! Alle Jakob Ingebrigtsens kommende konkurranser i Diamond League ser du på NRK.