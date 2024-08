– Jakob dundrer inn til en ny supertid og får sin revansje, utbrøt NRK-kommentator Jann Post da nordmannen var i mål.

Med tiden 3.27,83 smadret Jakob Ingebrigtsen resten av feltet under torsdagens løp i sveitsiske Lausanne. Dette er hans tredje raskeste tid noensinne.

Ingebrigtsen gjorde som han ofte gjør - la seg noe bak i feltet i starten av løpet og slapp de to harene med noen meter.

Etter hvert jobbet han seg opp i ryggen igjen og tok ledelsen på den siste runden.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

På oppløpet var han fullstendig overlegen og vant med flere meter ned til neste mann.

– Det er ikke hverdagskost med 3.27 tid på Jacob, hans tredje raskeste tid noensinne. Han fisker det opp av lomma halvannen uke etter OL, der han også gjorde to fem tusen metere. Han er av det unike slaget, sa Post

OL-sensasjonen Cole Hocker måtte ta til takke med andreplass i Sveits.

– Hocker er ikke i den formen han var i OL, han valgte å ikke dra hjem etter mesterskapet. Her har han ikke klart å holde oppe trøkket, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal og fortsatte:

– Jakob har et tøffere grunnlag for å klare flere tøffe trøkker etter hverandre enn det Hocker har.

Mens Ingebrigtsen har tapt tre mesterskapsfinaler på rad på 1500 meter, har han vært dominerende på distansen i Diamond League-sammenheng.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Amerikansk sjokk i OL

Dette var altså første mulighet for Ingebrigtsen til å revansjere seg etter at amerikanske Cole Hocker sjokkerte en hel friidrettsverden og tok gullet på 1500 meter i OL. Dette er også første gang de to brukes i Diamond League-sammenheng.

Da NRK møtte den 23 år gamle nordmannen i Lausanne dagen før torsdagens konkurranse, så han frem til å møte det amerikanske stjerneskuddet på nytt.

– Det viktig at vi møtes i løp som dette her, og kjempe om å komme først i mål mer enn én gang, sa han.

På direkte spørsmål om det er viktig for Ingebrigtsen å slå Hocker i en omkamp, svarte Sandnes-løperen:

– Det er viktig for meg å slå alle.

Harehjelp

Det var på forhånd ventet at Ingebrigtsen skulle utfordre europarekorden – 3.26,73 minutter. Lysharen er stilt inn på to tider:

Det grønne lyset gikk til 3.26,73 – Ingebrigtsens europeiske rekord.

Det hvite lyset gikk til 3.28,72 – Ingebrigtsens stevnerekord i Lausanne.

Mens Ingebrigtsen har tapt tre mesterskapsfinaler på rad på 1500 meter, har han vært fullstendig overlegen på 1500 meter i Diamond League og har faktisk ikke blitt slått en eneste gang siden 2021.