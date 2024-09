Jakob Asserson Ingebrigtsen i kamp mot sine tre overmenn i OL: Cole Hocker, Josh Kerr og Yared Nuguse står på menyen når 1500 meter arrangeres i Diamond League-stevnet i Zürich torsdag kveld.

Men etter å ha satt verdensrekord på 3000 meter i Polen, har nordmannen slitt med sykdom i en ukes tid.

– Det er en del dager siden. Men jeg var så uheldig at jeg ble syk på kvelden etter at jeg hadde en ganske god økt på Sandnes stadion. Jeg våknet opp ganske dårlig dagen etter, og har slitt litt med det siden, sier Ingebrigtsen til NRK.

Har fått kjeft

Han forteller at han har trent litt med piggsko og litt styrke, og at han har vært gira på å reise til Sveits nesten uansett.

– Men jeg kjente i morges at jeg ikke var helt der jeg skulle ønske jeg var. Men god nok til at jeg har reist.

STJERNER: Jakob Ingebrigtsen (f.h.), Cole Hocker, Yared Nuguse og Josh Kerr på pressekonferanse før møtet på 1500 meter i Diamond League-stevnet i Zürich. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Det er et veldig sterkt felt du møter, hva gjør det med forventningene til løpet?



– Det gjør selvfølgelig mye med ønsket om å være til stede. Så jeg har fått mye kjeft av de rundt meg, svarer 23-åringen.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg var bedre rustet til det som møter meg i morgen, men det er slik det er. Det kan jeg ikke styre. Det er et bra felt og forhåpentligvis et bra løp med fulle tribuner og godt vær. Vi får prøve å kose oss og gjøre det beste ut av det, legger han til.

– Hvem er det som kjefter på deg?

GODT HUMØR: Jakob Ingebrigtsen er litt usikker på hva man kan forvente av ham i årets nest siste Diamond League-stevne. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Det er mest Elisabeth, Henrik og Filip. Det er litt sånn ... De skjønte ganske kjapt at det var mye som skulle til for at jeg ikke var her.

Ingebrigtsen var overlegen i kamp mot OL-vinner Hocker på 1500-meteren i Lausanne for to uker siden. Nå møter han også amerikanske Nuguse og britiske Kerr. Sistnevnte har hatt en litt annen oppladning enn nordmannen.

– Jeg vet hva jeg er kapabel til. Jeg er litt mer selektiv i hva jeg gjør og tok en måned fri etter OL bare for å vite at jeg er optimalt forberedt til dette løpet. Det er tøft å være på reise så lenge, og det å leve i en koffert i månedsvis er tungt. Jeg dro hjem og tilbake til Skottland og løp med klubben min, forteller Josh Kerr.

Hare med verdensrekord

Det forventes høy fart på 1500-meteren. Briten Elliot Giles stiller som hare, og for bare tre dager siden satte han verdensrekord med 3.51,3 på én engelsk mil, 1609 meter, på gate i Düsseldorf. Der slo han nevnte Nuguse.

OVERRASKET: Elliot Giles løp 800 meter i OL. Foto: Sarah Meyssonnier / Reuters

– Det er ikke bare én mann som kan løpe fort, men jeg tror det er fire stykker, sier stevnedirektør Andreas Hediger til NRK.

Hediger forteller at Giles ble hanket inn før han satte verdensrekorden, men mener nå det forteller alt om hva slags historie de ønsker skal utspille seg torsdag.

– Vi hadde ikke trengt så raske harer om det ikke skulle løpes fort, sier stevnedirektøren, som ikke vil avsløre den planlagte farten ennå.

– Vi prøver fortsatt å finne ut av farten, det er ikke noen som vet hva den eksakt blir lagt opp til. Jeg er sikker på at det kommer til å bli raskt, mener Nuguse, som deltok i samme gateløp, men ble slått av Giles.

Jakob Asserson Ingebrigtsen setter stor pris på hare-jobben.

– Det er ikke så mange andre som er villig til å springe styggfort fra front, men det er jo fordelen med gode harer, du trenger ikke å ta noen spesielt store beslutninger. Du kan ha høy fart og forhåpentligvis kan harene levere det på bestilling slik at vi får alle gode muligheter til å springe fort, sier han.

VISTE SUPERFORM: Jakob Ingebrigtsen løp inn til 7.17,55 på 3000 meter og smadret verdensrekorden. Foto: Reuters

Samtidig føler han på kontrastene fra rekordløpet 25. august. Da følte han seg ganske sikker på at han kunne utfordre verdensrekorden. Nå er det litt annerledes.

– Det er ikke mye dårlig man skal føle seg for ikke å levere supertider. Det synes jeg er litt dumt, men jeg skal forhåpentligvis sove langt og lenge og godt i natt. Det blir spennende å se i morgen.