Jakob (16) løper mot seniorstjernene

Torsdag løp 16-åringen inn til knallsterke 3,56,31 på en engelsk mil under Bislett Games. Der løp han i et U20-heat som ikke hadde Diamond League-status.

Søndag løper han under Diamond League-stevnet i Stockholm. Der skulle han ha løpt 1500-meter i et nasjonalt heat med stort sett svenske løpere.

Men etter det sterke løpet på Bislett, begynte snakket om at han kanskje skulle flyttes over til 1500-meterfeltet med Diamond League-status.

Lørdag kveld er Ingebrigtsen inne på den offisielle startlista.

Rodal: – Vokser på det

Det betyr at han skal stå på startstreken sammen med flere av verdens beste 1500-meterløpere. Blant dem Asbel Kiprop, som er olympisk mester og tre ganger verdensmester på distansen.

– Spennende. Vi forventer en solid pers. Jeg mener at han vokser på så store utfordringer, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Jakob Ingebrigtsen har en personlig rekord på 3.42,44 på 1500-meter. Det er svakest av alle i feltet.

Vil vinne OL som 19-åring

Får han til et like bra løp som på Bislett, er det imidlertid liten tvil om at det blir en soleklar bestenotering. Selv antydet Jakob Ingebrigtsen at løpet på Bislett hadde gitt en tid på rundt 3.38 om distansen hadde vært 1500-meter.

Det er Henrik Ingebrigtsen som har den norske rekorden på distansen på 3.31,46. Så fort løper neppe lillebror søndag ettermiddag.

Jakob Ingebrigtsen har avslørt at hans store mål er å ta OL-gull allerede som 19-åring i 2020.

Også Karsten Warholm, som vant 400 meter hekk på ny norsk rekord på Bislett, løper i Stockholm søndag.