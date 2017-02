Jacobsens sekunderingssjokk: – Jeg trodde han tullet

Bronse i VM. Kanskje ikke så overraskende hvis du ser på merittlista til Astrid Uhrenholdt Jacobsen fra tidligere mesterskap.

Ser du på det som har skjedd i vinter er det på grensen til oppsiktsvekkende. Riktig nok har hun fire fjerdeplasser i verdenscupen.

Men det har først og fremst vært en sesong med lite godfølelse og mange frustrasjonstårer.

Tanken om å gi opp har vært der.

– Jeg har sikkert vært inne på tanken. Men så er det så veldig lite meg å gi seg. Jeg har tenkt hele tiden at jeg skulle stå på helt til Otepää, så skulle vi se etter det om det var noen sjanse for noen ting, forteller hun til NRK.

– De bruker å ta i litt

I Otepää helga før VM ble hun nummer ti på den klassiske tikilometeren. Så da hun tirsdag klatret sju plasser på samme distanse i VM, var det litt vanskelig å tro.

Særlig fordi Jacobsen startet allerede som nummer 30 med de fleste toppløpere bak seg.

– Når skjønte du medaljeløp?

– Egentlig et kvarter etter at jeg gikk i mål, smiler hun.

Det var først da hun passerte landslagssjef Vidar Løfshus på sekunderingspost rundt to kilometer før mål ordet medalje dukket opp.

– Jeg trodde jo at han tullet litt, for jeg hørte i går da de snakket om sekundering at de bruker å ta i litt når de sekunderer for at vi skal få trua. Jeg tenkte «ja-ja», men å gå om medalje kan jo vær så mangt. Hvis det er ti stykk som går om medalje, så trenger det ikke å være meg, sier Jacobsen.

Fornøyd – uansett

– Hadde du følelsen av at det var et medaljeløp, ditt beste løp for sesongen?

– Ja, det kjente jeg. Da jeg kom til mål, var jeg fornøyd med at jeg gjorde det beste jeg kunne i dag. Jeg følte jeg ikke kunne gjøre mer og bestemte meg for at jeg skulle være fornøyd uansett resultat.

Resultatet ble så bra at Jacobsen rangerer det som sin største bragd som skiløper. Større enn VM-gullet i Sapporo for ti år siden.

– Det er mer arbeid som ligger bak denne medaljen, konstaterer hun.