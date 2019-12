Jacobsen advarer forbundet om holdning til studier: – Klarer ikke etterlate et godt inntrykk 

Hun har gjort seg en rekke erfaringer og tanker om hvordan det er å være student og landslagsløper på toppnivå samtidig.

Blant annet det at hun måtte si fra seg sitt eget utøverstipend i sin spesialavtale med Norges Skiforbund. Det som egentlig var hennes kanskje viktigste inntektskilde i perioden hun fikk lov til å operere utenfor landslaget frem til sesongstart.

– Virker veldig lite fristende

Uhrenholdt Jacobsen sier hun ikke bryr seg om at hun går glipp av de pengene. Hun har oppsparte midler. Men hun mener forbundet for eksempel ikke må undervurdere signaleffekten av at hun ikke fikk det.

Hun spør hva som skjer med som også ønsker å kombinere to ting, men som ikke har oppsparte midler?

– Skiforbundet må gjøre noe aktivt i fremtiden for å fremstå som en organisasjon som er for at utøverne deres skal ta utdanning. For i min verden er ikke det det etterlatte budskapet i dag. Det er det viktigste for meg – ikke om jeg har gått i minus eller ikke, vurderer Uhrenholdt Jacobsen.

– Er du kritisk til dette?

– Jeg tror tankene har vært gode, men man klarer ikke å etterlate et godt inntrykk. Jeg tror ikke de klarer å oppfordre de som er yngre til å ta den veien etter meg. Det virker veldig lite fristende. Det er problemet. Det bør virke mer fristende.

STOR DAG: For Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som her får en klem av Therese Johaug etter jaktstarten søndag. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Takket klubbens trenere og utøvere

Etter å ha gått inn til en råsterk tredjeplass i mini-touren i Ruka, Finland, var hun stolt over det hun hadde fått til. Litt usikker var hun på distanseformen etter en tung generalprøve på Beitostølen.

Men Uhrenholdt Jacobsen hadde nok det bredeste smilet av alle på damesiden etter verdenscupåpningen. Etter rennet søndag var hun først og fremst opptatt av å takke trenere og utøvere i klubben sin for å ha lagt seg i selen for å legge til rette for henne. Tilbake har hun forsøkt å bidra med det sin kompetanse på trening.

Det er med Heming ski, eller på egenhånd, hun har gjort størsteparten av jobben for å havne nesten øverst på pallen nå sist helg i Finland.

NORSK SUKSESS: Heidi Weng, Therese Johaug og Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her etter jaktstarten i mini-touren i Ruka søndag. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Oppsparte midler

Det var i vår Uhrenholdt Jacobsen varslet ski-ledelsen at hun ønsket å stå utenfor landslaget og bli klubbløper. Men hun var sportslig kvalifisert for landslaget. Hun kunne ikke si nei. Dersom hun gjorde det, ville hun gjort seg uaktuell til verdenscup.

Til slutt fikk partene til en løsning. Men en slik «spesialavtale» innebar blant annet at hun måtte si fra seg utøverstipendet sitt den perioden hun skulle operere for seg selv.

«Ingenting», svarer Uhrenholdt Jacobsen til NRK, på spørsmål om inntekten hennes fra våren 2019 og frem til november. Hun forteller at opplegget hun har kjørt utenfor landslaget forutsetter at hun har spart opp penger på forhånd.

Må gjøre konkrete tiltak

Hun har vært nødt til å tenke at det er en investering å gjøre medisinstudiet ferdig.

Uhrenholdt Jacobsen vil ikke mene så mye om det fremstår feil at hun måtte si fra seg stipendet.

– Hvis man skal si noe, så tenker jeg: Det viktigste er at det holder ikke å si at man er for utdanning, men man må gjøre konkrete tiltak for å få flere til å ta det. Det er vanskelig i idretten i dag, sier Uhrenholdt Jacobsen.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her fra langrennsåpningen på Beitostølen i november. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Vil lytte

NRK har bedt langrennssjef Espen Bjervig om en kommentar til Jacobsens utspill. Han mener at hun har mange gode tanker om det å kombinere toppidrett og utdanning. Han sier det er viktig at idretten og forbundet har modeller som gjør dette mulig.

– I vårt arbeid med å tilrettelegge vår landslagsmodell slik at det både blir enklere og mer motiverende å kombinere toppidrett og utdanning, vil vi lytte til Astrids erfaring og vi involvere henne og andre løpere.

– Også forbundet har ansvar

– Vil du si at det er et problem, Jacobsen?

– Jeg vil ikke kalle det det. Men jeg tenker at vi har et problem med at for få i denne idretten som forbereder seg på tiden etter. Der må man være flere aktører som bidrar, men også forbundet har ansvar for å gjøre det på en god måte.

Avslutningsvis sier 32-åringen at det er viktig for henne at skiforbundet og langrennsdelen av den er en bærekraftig organisasjon.

Selv om hun godt forstår at hennes valg om å kombinere utdanning og toppidrett ikke akkurat er for alle.

– Men skal vi klare å ta vare på talentene på sikt, så må man ta vare på de som ønsker å bygge opp et liv ved siden av.