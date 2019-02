– Idretten kan i hvert fall bety veldig mye når andre ting er vanskelig. Det var veldig stort. Så ja, jeg har ikke noe mer å si, sa Astrid Uhrenholdt Jacobsen på dagens pressekonferanse.

Bakgrunnen er Mari Eides bronsemedalje på VM-sprinten torsdag. Eide mistet søsteren sin, Ida, i fjor høst. Ida deltok i et mosjonsløp og kollapset i løypen.

– Vanskelig å påstå at idretten er rettferdig

Bortgangen har naturligvis påvirket det norske langrennsmiljøet. Ida Eide var en del av langrennsmiljøet, og hennes tragiske bortgang har satt dype spor i landslaget.

– Jeg skulle så ønske at Ida var med meg her i dag. Jeg vet hun er der oppe og er kjempestolt og ser ned på meg. Hele familien er her, og jeg kan dele det med dem, etter en tøffe høsten vi har vært gjennom, sa Mari Eide i går.

Da Jacobsen fikk spørsmål om Eides bronse, og om den viser at idretten kan være rettferdig, tok hun til tårene. Heidi Weng la armen rundt lagvenninnen da Jacobsen svarte.

– Jeg tror det er vanskelig for meg å påstå at idretten er så veldig rettferdig. Jeg synes det var så stort i går ... Nå begynner jeg å grine igjen, sa Jacobsen.

Mistet broren før OL

Uhrenholdt Jacobsen har selv opplevd noe lignende som det Mari Eide går gjennom nå. Landslagsveteranen mistet broren sin dagen før OL i Sotsji i 2014.

Ingvild Flugstad Østberg trøstet lagvenninnen Astrid Uhrenholdt Jacobsen på vei ut av pressekonferansen fredag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Det var lillebror. Han var Knoll og jeg var Tott. Det var halvannet år imellom oss. Sten Anders og jeg var veldig tette og gjorde mye av de samme tingene, selv om vi også hadde hver våre ting. Langrenn var fellesarena, har Jacobsen tidligere sagt til NRK.

Før OL i Pyeongchang, snakket Jacobsen om ønsket om å revansjere tidligere dårlige opplevelser i OL. Før OL i Vancouver brakk hun ryggen og var skadet i lang tid. Under OL i Sotsji var både hun og langrennsmiljøet sterkt preget av bortgangen til broren.

– Det vil være med meg resten av livet. Men det har gått litt tid, og jeg kan ha et litt mer balansert forhold til det, sa Jacobsen til NRK da.

Sundby tok til tårene

Therese Johaug trekker frem lagkulturen og samholdet i landslaget. Det har vært viktig når idretten er blitt satt i skyggen av langt viktigere ting i livet.

– Det er vel kanskje ingen andre i det mesterskapet jeg unner den medaljen mer enn Mari. Vi satt og hylte og skrek og jeg tror ikke det var et tørt øye på hotellet, og det tror jeg heller ikke det var på stadion i går. Alt det hun og familien har vært gjennom det siste halvåret, og måten Mari har klart å reise seg på, det henter en vanvittig indre motivasjon i alle oss andre som er her og er på laget, sier Johaug.

På pressekonferansen for herrene, fikk også Sundby spørsmål om Eide. Han satt i bilen med Mari Eide da hun fikk beskjed om søsterens bortgang.

– Jeg tror det for meg, som for mange, var et veldig emosjonelt øyeblikk. Det var i seg selv en spesiell situasjon. Det ble jo spesielt for meg hele den situasjonen, og litt spesielt for meg og Mari sammen også egentlig. Jeg fikk gitt henne en god klem i går, sier Sundby.

Se video av Sundbys svar: