Jacobsen forsvarer omstridt IOC-regel: – Mange som ønsker å bruke utøvere som talerør

– Først og fremst tenker jeg at det er lurt å være litt ydmyk. Vi har jo en tendens til å tro at vi vet best og kan mest i Norge. Og vi kan mye og har mye å ha med oss inn i diskusjonene og samtalene her. Men jeg har også vært veldig bevisst på at det er greit å lære litt først, før man skal mene voldsomt mye, sier Jacobsen.

Den tidligere langrennsløperen har selv deltatt i tre OL og er olympisk mester i stafett fra Pyeongchang. Mens hun var i Sør-Korea i 2018, var hun også kandidat til å bli valgt inn som utøverrepresentant i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

FØLELSESLADET: Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen felte noen gulltårer etter den svært dramatiske OL-stafetten i 2018. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hun ble knepent slått av en annen langrennsløper, Kikkan Randall fra USA, i avstemningen. Men da Randall trakk seg fra vervet i sommer, gikk stafettpinnen videre til 34-åringen i Oslo.

Overrasket

Derfor er Astrid Uhrenholdt Jacobsen nå på sitt første OL, for å bli kjent med sin nye organisasjon. Gjennom den siste uka har hun blant annet deltatt på IOC-sesjonen (årsmøte) og blitt introdusert for en rekke sentrale personer.

Jacobsen opplever at hun har kommet inn i en annerledes organisasjon enn det hun hadde sett for seg, basert på medieomtalen i Norge.

– Jeg er blitt overrasket over hvor folkelig det egentlig er. Det bildet som tegnes hjemme av «pamperi» og stivhet og alt «fjaseri», det stemmer jo faktisk ikke helt med virkeligheten. Det er stort sett veldig hyggelige, jordnære mennesker som er opptatt av idrett, slik som jeg er, sier hun.

STRENGE TILTAK: I Tokyo er munnbindet alltid på når man er ute av hotellrommet. Foto: Privat

– Det er veldig gledelig å vite det, og det gir meg ekstra motivasjon til å jobbe sammen med folk her. Jeg tror ikke det er noen jeg trenger å jobbe imot. Selv om det framstilles litt annerledes hjemme, påpeker Jacobsen.

– Så du antyder nå at IOC ikke er et gjennomkorrupt gubbevelde, slik det kanskje skapes et bilde av?

– Da har jeg blitt gjennomlurt, i så fall. Ingen av de opplevelsene jeg har hatt til nå, skulle tilsi det. Det er ikke så stivt og ikke så fint og ikke så firkantet og rigid som det nok har vært før. Heldigvis er også dette en organisasjon i utvikling.

Omstridt organisasjon

Det er imidlertid ingen tvil om at IOC er en kontroversiell organisasjon det ofte rettes kritikk mot. En av de store diskusjonene inn mot OL i Tokyo, har vært regel 50 – som omhandler ytringsfrihet og definerer hvordan utøverne kan uttrykke holdninger og meninger i OL-perioden.

Denne muligheten er svært begrenset. Regelen forbyr nemlig alle politiske og religiøse demonstrasjoner og markeringer.

Rett før OL-starten myknet imidlertid IOC opp regelen noe, slik at det for eksempel aksepteres at utøverne kneler før konkurransestart for å vise støtte til Black Life Matters-bevegelsen.

MARKERTE STØTTE: De svenske fotballkvinnene gikk ned på ett kne før sin åpningskamp i OL. Det gjorde ikke motstander Australia. Foto: AYAKA NAITO / AFP

Men i forbindelse med medaljeseremonier og andre seremonier, oppfordres utøverne til å unngå politisk og religiøs symbolikk. Mange utøvere har uttrykt at de føler seg kneblet. Men den norske utøverkomiteen, der Astrid Uhrenholdt Jacobsen er leder, vedtok i fjor å støtte regel 50.

Jacobsen understreker først at mediedebatten rundt regelen er snever og bare omhandler en liten del av innholdet. Hun mener regelens hovedintensjon er å sikre ytringsfriheten, og viser til retningslinjene som er utarbeidet. Der påpekes det blant annet at utøverne står fritt til å uttale seg i intervjuer. De kan også ytre sine meninger på sosiale medier.

– Hvis det blir en plikt, så har vi jo gått oss vill

– Så vi er absolutt for at utøvere skal engasjere seg, også politisk. Men de må gjøre det fordi de har lyst, det skal ikke være en plikt. Og akkurat under medaljeseremonier, og egentlig seremonier generelt, så tenker vi at det er bra at man bevarer dem som nøytrale, sier Jacobsen.

Hun mener nemlig det er en reell fare for at utøvere skal føle seg presset til å markere.

– Hvis det blir en plikt, så har vi jo gått oss vill, og der tenker jeg at alle har faktisk et ansvar, både politikere og organisasjoner og media. Det har jo vært hovedargumentet for hvorfor vi mener at noen arenaer kanskje bør være nøytrale, for det er så mange aktører rundt som ønsker å bruke utøvere som talerør, sier hun i intervjuet, som for øvrig gjøres digitalt.

Selv om både Jacobsen og NRK befinner seg på akkreditert område i Tokyo, finnes det på grunn av koronarestriksjonene ingen steder der det er mulig å møtes fysisk for et intervju.

I KARANTENE: Astrid Uhrenholdt Jacobsen har tilbrakt mye tid på hotellrommet i Tokyo. Foto: NRK

Strengt regime

Om det er riktig å arrangere et OL under en pandemi, har også vært et stort tema – og er det fortsatt i Japan.

– Det er ikke min jobb å si om det er riktig eller ikke, sier Jacobsen.

Samtidig påpeker hun at det er lagt ned en stor innsats for å gjøre lekene så trygge som mulig.

– Vi som er her lever under veldig, veldig strenge regimer, for at det i det hele tatt skal gå. Så tror jeg at den følelsen folk har nå, av endelig å få konkurrere, den er verdt utrolig mye. Og jeg tror det er mange som sitter og følger med på TV som synes det er flott, sier hun.

Som andre tilreisende, er også Jacobsen i karantene. Det betyr at hotellrommet er stedet der hun har tilbrakt mest tid. Men hun har også fått med seg aktiv idrett på roarenaen, i svømmehallen, turnhallen og håndballhallen.

Nå reiser hun hjem til Norge med gode opplevelser – og en stor bunke notater.