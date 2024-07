3000 meter hinder-løperen Jacob Boutera har gått hardt ut mot Olympiatoppens (OLT) OL-uttak, etter at han ble vraket, selv om han i ettertid kvalifiserte seg til lekene.

Nå reagerer han på en uttalelse OLTs toppidrettssjef Tore Øvrebø kom med under torsdagens Dagsnytt 18-sending.

– Topp 12-kravet er veldig overdrevet. Vi har topp 12 som en ambisjon for troppen og det er det vi ønsker at de skal strebe mot. Da vil de i mange idretter prege konkurransebildet og det skaper stolte idrettsøyeblikk og det er en annen type opplevelse enn å komme halsende nesten sist, sa Øvrebø.

OPPGITT: Jacob Boutera føler seg urettferdig behandlet av OLT. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Først og fremst er det noe helt annet enn det han har gitt meg som begrunnelse tidligere. Forrige uke sa han at det var på grunn av topp 12-hovedkriteriet at jeg ikke ble tatt ut. Nå sier han at det er et overdrevent og misforstått kriterium, sier Boutera til NRK etter sendingen.

Løperen henvendte seg til OLT forrige uke for å få mer innsikt i avgjørelsen, og fikk følgende svar fra toppidrettssjefen på e-post:

E-posten Boutera fikk av Øvrebø NRK har sett e-posten Boutera fikk fra toppidrettssjefen, og gjengir innholdet her: Hei Jacob, Takk for henvendelsen din. Referansen for uttak til deltagelse i OL er dokumentert sannsynlighet for å kunne oppnå en plassering blant de 12 beste. Vi har over lengre tid hatt tett dialog med friidrettsforbundet i denne saken, og også fulgt med på prestasjonsutviklingen din. Hadde det vært en mulighet for at det gjennom reallokeringen kunne åpnet seg en mulighet for at du kunne møtt hovedkriteriet om å kunne være blant de 12 beste, så hadde vi ventet med uttak til siste frist. Vennlig hilsen Tore

Øvrebø svarer

«Jeg svarte Jacob ut fra den overordnede ambisjonen. Han fikk den helt presise begrunnelse som gjelder for uttak i friidrett i sin dialog med friidrettsforbundet. Dette skjedde før han var i kontakt med meg. Det er den begrunnelsen jeg refererte til i Dax18 i dag,» skriver Øvrebø til NRK.

Boutera svarer slik på tilsvaret: «Han kaller det «hovedkriteriet» i mailen, og ikke en overordnet ambisjon.» Han peker på at han originalt var innstilt av Norges Friidrettsforbund (NFIF).

Noe sportssjef i NFIF Erlend Slokvik tidligere har bekreftet. Slokvik skriver til NRK i en e-post torsdag kveld:

«Vi henviser til OLT sitt krav om mulighet til topp 12 i våre kriterier, men de endelige vurderingene gjør OLT, og de er da rette instans til å svare på dette.»

På OLTs nettside står det at «Norske utøvere/lag som tas ut til De olympiske leker skal ha dokumentert plassmuligheter blant de 8–12 beste.»

Flere har tatt til orde for at Boutera har hatt en sannsynlighet for å nå topp 12, og at han hadde vært tatt ut dersom man hadde benyttet friidrettens regnemetoder.

Også NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener kritikken mot uttaket har vært berettiget:

– Feigt

Både Boutera og Øvrebø deltok i torsdagens Dagsnytt 18-sending.

Men Boutera fikk ikke delta i diskusjonen med Øvrebø, han fikk kun holde et åpningsinnlegg.

Programlederen fortalte under sending at toppidrettssjefen ikke ønsket å ta diskusjonen med en enkeltutøver i studio. Han debatterte i stedet med Dagbladet-kommentator Esten O. Sæther.

– Du fikk ikke lov til å delta i debatten med Øvrebø – hva var beskjeden du fikk?

– Jeg ble kontakta av redaksjonen i Dagsnytt 18 i går, som sa at Øvrebø kommer, men kun hvis jeg ikke var der. Så jeg fikk muligheten til å gi et innlegg i starten. Og tenkte det var bedre enn ingenting.

NORGESMESTER: Boutera er norgesmester på 3000 meter hinder. Her hopper han over et hinder under EM i München i 2022. Foto: NTB

– Hva tenker du om at han ikke ville snakke med deg i studio?

– Jeg måtte rett og slett forlate studio, da de gikk inn. Det fremstår litt feigt. Det gir ikke meg mulighet til å svare på det som handler om meg og uttaket, som nok er grunnen til at han ikke ville ha meg der også. Det er litt trist at han kan debattere og komme med usannheter, som jeg kunne argumentert bort og vist til at rett og slett er løgn.

På spørsmål om hvorfor Øvrebø ikke ville møte Boutera i studio, svarer han slik:

«Debatten ble presentert for meg som en debatt om topp 12 formuleringen og kriterier for uttak til OL mer generelt».

Boutera sier han egentlig føler seg ganske ferdig med saken.

– Men jeg følte jeg måtte delta på Dagsnytt 18. Det er ikke sånn at jeg på død og liv vil holde debatten gående, men jeg vil heller ikke at Øvrebø kan komme med usannheter videre.

TOPPIDRETTSSJEF: Tore Øvrebø ville ikke stille til debatt med Boutera i studio. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Flere utøvere er rangert lavere enn meg

Under sendingen fikk Boutera snakket om hvorfor han er frustrert over OL-vrakingen:

– Flere utøvere er rangert lavere enn meg, som er tatt ut både i friidrett og andre grener, og da sitter jeg igjen og føler det er et urettferdig og urimelig uttak.

Slik kommer man seg til OL på 3000mh Kvalifiseringsperiode: 1. juli 2023 til 30. juni 2024 Direktekrav til OL. 8.15,00 minutter Maksimalt antall deltakere per nasjon: 3 Dersom man tar OL-kravet, er man automatisk kvalifisert. De nasjonale olympiske komiteene kan velge å vrake utøvere likevel, som er tilfelle for Spanias Victor Ruiz.

De resterende plassene fylles opp basert på utøverenes rangering. Den baserer seg på snittpoengsummen fra de tre beste løpene i kvalifiseringsperioden.

Når perioden er over, vil listene renses for utøvere som ikke skal løpe i OL. Altså de som ikke blir meldt på av ulike årsaker. Det vil gi muligheten til de neste på listen, slik som Boutera som rykker opp fra 43.-plass til en plass blant de 36 beste.

Han er også oppgitt over at han ikke har fått snakket ordentlig med OLT om uttaket:

– Det har vært helt umulig for meg å få en dialog med Tore Øvrebø eller hans kollegaer på Olympiatoppen, som ikke vil snakke med meg.

Når det gjelder hvorfor noen er tatt ut til OL og Boutera ikke, svarte Øvrebø følgende på Dagsnytt 18:

– Det er kjempeenkelt. Det er etter kriteriene vi har jobbet frem sammen med Norges Friidrettsforbund for å få en profil på troppen de sender. Så noen som er nærmere Boutera enn meg må formidle dette for at han skal forstå bedre. Det er ingen andre enn Esten (O. Sæther) som er i tvil om uttaksreglene. Du skal klare kravet eller så skal du være inne på ranking før de andre nasjonene begynner å trekke utøvere. Så enkelt er det, faktisk.

Også denne uttalelsen får Boutera til å riste på hodet.

– Nå sier han at man må være inne på rankinglista før andre land har trukket sine utøvere. Det kriteriet står ingen steder, og det var ikke en begrunnelse som ble gitt ovenfor meg, så kommer han med en helt annen begrunnelse i dag, sier Boutera oppgitt.