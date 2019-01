Emil Iversen (27) hadde «bare» sølv og bronse i NM før han slo til i hjembygda Meråker torsdag.

Iversen vant et jevnt og spennende renn 7,3 sekunder foran Martin Løwstrøm Nyenget og 8,7 sekunder foran Hans Christer Holund.

REISTE HJEM: Emil Iversen tok sin pose og dro hjem etter seieren i Oberstdorf. Så ble han syk. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Jeg hadde ikke blitt verdensmester i dag, men det var bra nok til å bli norgesmester, konstaterer Iversen.

Emil Iversen har hatt en meget god sesong, og vant den klassiske fellesstarten i Oberstdorf 2. januar. Så reiste han hjem fra Tour de Ski for å legge inn en treningsperiode før verdenscupen i Otepää.

Bygda forventet seier

I stedet ble Iversen syk, og derfor var torsdagens NM-løp den første virkelige testen etter Tour de Ski. Den testen besto Iversen med glans.

– Det er stort for meg. Det var bare seier som var godt nok. Jeg har ikke gått skikkelig skirenn på ei stund heller. Jeg er stolt av meg sjøl i dag, det er artig å bli norgesmester, sier Iversen, som merke presset fra sambygdingene.

Slekt og venner heiet ham fram.

– Det er her jeg er oppvokst, det er her jeg har trent, jeg vet ikke hvor mange timer jeg har i denne løypa, erkjenner han.

Selv om VM-lagene ikke er tatt ut, har han i realiteten lenge vært klar for det norske laget på 15 km klassisk i Seefeld.

VIKTIG BRONSE: Hans Christer Holudn gikk på seg nødvendig selvtillit. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Bikkjeslagsmål

Klar er han derimot ikke på 30 km fellesstart med skibytte. Det betyr at lørdagens NM-distanse er enda viktigere med tanke på VM.

– Det blir hardt. Nå har jeg fått gullet jeg ønsket mest, så blir det bonus å kjempe om et startnummer på den øvelsen i Seefeld. Det blir et bikkjeslagsmål, så får vi se hvor lenge jeg henger med, sie Iversen.

Et bikkjeslagsmål blir det også for Hans Christer Holund, som i motsetning til Iversen kanskje ikke er klar for noen VM-distanser ennå, selv om han ligger godt an på femmila.

Holund var langt nede etter en svak førsteetappe i søndagens verdenscupstafett i Ulricehamn. Derfor var torsdagens bronse gull verdt.

– Det har vært noen tøffe dager etter søndagen. Så det er godt for hodet at ting funker. Jeg trengte et godt løp for selvtilliten før søndag, erkjenner Holund.