Iversen slo tilbake etter marerittmåneder: Har følt seg som «en bøtte med dritt»

Martial redda uavgjort for United

Anthony Martial scora eit svært viktig bortemål for Manchester United mot Club Brügge i 16-delsfinalen i Europaligaen mot Manchester United. Den belgiske klubben starta best og tok tidleg leiinga ved Emmanuel Dennis etter 15 minutt. Solskjærs menn tok seg opp utover kampen og etter 36 minutt sette Martial iskaldt inn utlikninga. United pressa på og var nærmast sigeren mot slutten, men har likevel skaffa seg eit godt utgangspunkt for avansement før heimemøte på Old Trafford.