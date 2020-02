Iversen og Klæbo med klar beskjed til ski-toppene: Vrak «dødt» Lillehammer og bytt til Trondheim

For den nest siste Ski Tour-etappen ble en fest sett med norske øyne. Ikke bare i sporet, men også på tribunen. Det var fullt av folk i Granåsen lørdag.

12.000 betalende i tallet så at det ble fem norske øverst på resultatlistene i herreklassen. De fikk også se Maiken Caspersen Falla ta sin første verdenscupseier på lang tid i sprint.

For flere av løperne ble det en særdeles god opplevelse. Inn på oppløpet ble de fra hovedtribunen møtt med et støynivå de ikke er vant til. Og da snakker vi ikke om speakerens kommentering av rennet.

Det var også kommet nok av folk til anlegget da de norske damene og herrene tok storeslem under jaktstarten søndag.

FOLKELIV: Det var fest i sprintløypene i Trondheim lørdag. Her fra en av bakkene midt i løypa. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Lillehammer er dødt

Det ga naturlig nok mersmak for de to største trønderstjernene under Ski Tour 2020. Emil Iversen, som sammenlagt endte på fjerdeplass, og Johannes Høsflot Klæbo, som tok sjetteplassen søndag, er helt klare overfor skipolitikerne.

– Det er mye bedre her enn på Lillehammer. Det er artig å gå her. Folk setter pris på langrenn her, sier Iversen – som deretter blir bedt om å beskrive forskjellen på de to arrangørstedene.

– På Lillehammer er det dødt som i graven. Det er kjedelig. Her er det så godt som fullt. Det er VM-stemning, sier trønderen.

KLAR BESKJED: Fra Emil Iversen, her under sprintfinalene i Granåsen lørdag. Foto: Terje Pedersen

For det virker helt klart – med en allerede tettpakket verdenscupkalender – at dersom Trondheim skal inn på noe rennprogram, så må det være på bekostning av en annen norsk arrangør. Lillehammer er det stedet som huser to eller tre konkurranser i langrenn i desember hvert eneste år.

Iversen sier deretter at han ikke vet grunnen til at Lillehammer hvert eneste år skal arrangere verdenscup og svarer et kontant «ja, det kan du skrive», på NRKs spørsmål om skipolitikerne heller bør kjempe for å få Trondheim inn på verdenscupprogrammet i fremtiden.

SPURTET FORAN MANGE TUSEN: Johannes Høsflot Klæbo (foran), Erik Valnes (venstre) og Pål Golberg kjempet om seieren på sprinten lørdag. Foto: Ole Martin Wold / Ole Martin Wold

Håper politikerne ser på

Johannes Høsflot Klæbo svarer at «jeg må si meg enig med Emil i det», når NRK ber ham ta stilling til Iversens utspill om at Lillehammer må byttes ut med Trondheim.

Han mener trønderne klarte å vise verden hvor flinke de er til å lage liv, selv med periodevis dårlig trøndervær. Klæbo påpeker også at det egentlig ikke er noen fordel at rennet lørdag og søndag var i vinterferien og la til at opplevelsen var noe av det bedre utøverne kunne oppleve.

– Jeg synes Trondheim la inn en god søknad nå. Jeg håper de som ser på av ski-politikere som tar beslutninger ser at det lages bra med liv, at mange folk tar turen og ser at anlegget her begynner å bli bra.

Klæbo regner med at det er en grunn til at Lillehammer arrangerer renn og ikke Trondheim.

– Jeg skjønner sikkert argumentene, men det hadde vært greit å få de på bordet, sier skistjernen.

CELEBERT BESØK: Skipresident Erik Røste så sprintfinalene i Granåsen lørdag sammen med prinsesse Astrid. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Imponert skipresident lover ingenting

Skipresident Erik Røste sier at han er imponert over det Trondheim har fått til som arrangørby. Han forteller at det er skistyret som må sende en søknad til Det internasjonale Skiforbundet om å arrangere verdenscuprenn.

Store deler av verdenscupkalenderen frem til 2022 er allerede spikret. På NRKs spørsmål om det er aktuelt å kjempe for å få Trondheim inn på langrennsprogrammet etter OL-sesongen, svarer Røste innledningsvis at man er nødt til «å se en slik søknad inn i en internasjonal sammenheng».

Han sier deretter at hele skiverden må sette seg ned for å se hvordan man kan lage en god og bærekraftig terminliste.

På spørsmål om det er aktuelt å bytte ut Lillehammer med Trondheim, eventuelt la de to arrangørstedene ha renn annethvert år, svarer skipresidenten slik:

– Slik det står nå så er Lillehammer-helgen fast. Det er fordi det er en fellesnordisk helg der. Det har med historie å gjøre og ikke minst at det er gode og snøsikre forhold på den tiden av året. Hva fremtiden bringer, det får man se. Men slik det er nå, så står Lillehammer-helgen fast.

SKI TOUR-SJEF: Guri Hetland, her avbildet sist uke. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Bør ha verdenscup

Ski Tour 2020-sjef, Guri Knotten Hetland, sier at Trondheim er mer enn rigget for å arrangere verdenscuprenn igjen.

Det er investert i snøproduksjonsutstyr, det lagres snø som er en sikkerhet. Hetland mener snøsikkerheten er på høyde med andre steder i Norge. Hun trekker frem skyhøy ski-interesse i regionen og at gode skiløpere som bor og trener i byen som i seg selv vil trekke mange folk til konkurranser.

I forbindelse med VM-søknaden så er det gjort en betydelig oppgradering av anlegget også. Hetland er spesielt fornøyd med hvordan langrennsfasilitetene har blitt. I tillegg er arenabygget moderne.

– Det er mye gode arrangørkrefter her nå. Yngre og flinke folk som virkelig har tatt tak og er skikkelig dyktige. Spør du meg så bør Trondheim har verdenscup. I det minste med jevne mellomrom, sier Hetland.

ENIG MED TRØNDERNE: Ingvild Flugstad Østberg (høyre) liker tanken om verdenscup til Trondheim. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Må brette opp ermene

Men det er ikke bare trønderne på herrelandslaget som er begeistret for Trondheim som arrangørsted. Ingvild Flugstad Østberg, nummer tre i Ski Tour-sammendraget i dameklassen, mener også man må jobbe for å få verdenscup til byen.

– Hvis du må velge mellom Lillehammer og Trondheim, hva sier du da?

– Som den innlandsrotta jeg er, og med været, så er det Lillehammer. Men jeg må jo bite i det og si at det virker som det har vært flere folk som har stilt opp i Trondheim enn på Lillehammer, så Lillehammer og innlandsfolket må brette opp ermene, komme seg på skirenn og ta opp kampen på det området, sier hun.

Så vil fremtiden vise om det er politisk vilje til å innfri ønsket til Klæbo og Iversen.