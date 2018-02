TRO PÅ KLÆBO: Emil Iversen mener motvinden i Sør-Korea favoriserer Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Motvinden favoriserer de som har lyst til avgjøre løpet på slutten, sier Emil Iversen på dagens pressekonferanse i Pyeonchang.

Iversen ble vraket til 30 kilomteren med skibytte, men var en del sprintlaget som møtte pressen i Sør-Korea.

– Lettere for de bak

Trønderen mener dermed at Johannes Høsflot Klæbo er den største favoritten før mennene skal ut i sin første OL-øvelse.

Taktikken til de andre er å gå ifra langrennskometen før en eventuell spurt.

Men langrennsstadion er nemlig preget av sterk motvind i enkelte partier av løypa. Dermed mener Iversen at det blir vanskelig å sprenge Klæbo i løpet av 30 kilometeren.

– Jeg tror det blir vanskelig å gå ifra. Det er motvind på de mest kritiske plassene. Det blir i så fall steintøft, sier Iversen.

– Hva betyr det for utfallet av løpet?

– Det er best for dem som har lyst til å avgjøre løpet på slutten. Det er lettere for de bak, enn for de som ligger foran.

– Jeg tror det passer veldig bra for vårt største håp Klæbo, men vi har også andre sterke lokomotiv som er klare. Jeg har veldig tro på de norske gutta i dag, sier Iversen.

– Åpen tremil

De norske kapasitetsløperne Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger må riste av seg Høsflot Klæbo før en eventuell spurt. For på oppløpet har unggutten så langt i år vært uslåelig.

Iversen mener at gårsdagens 15 kilometer for kvinner også var et eksempel på at vinden preget løpet, selv om svenske Charlotte Kalla klarte å rykke ifra Marit Bjørgen noen kilometer før mål.

– Det var ganske samla på dameløpet i går en god stund. Jeg tror det er en ganske åpen tremil, sier Emil Iversen.