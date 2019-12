Iversen varmet opp med tårer i øyekroken – knust da han måtte reise hjem

Mandag skulle Iversen ha vært i Toblach for å forberede seg til å gå tredje etappe i Tour de Ski. Men da resten av laget reiste til Italia etter søndagens etappe i sveitsiske Lenzerheide, måtte 28-åringen fra Meråker i stedet sette kursen hjemover.

Kroppen brygget på noe som gjorde at det var umulig å fortsette. Det skjønte Iversen allerede før han skulle ut i sprintkvartfinalen.

– Det var en veldig dårlig dag i går, og det er kjedelig at en sår hals ut av det blå skal gi såpass store konsekvenser. Det er første gang jeg har varmet opp til en kvartfinale med tårer i øyekroken, sier Iversen til NRK dagen derpå.

– Jeg tror han skjønte selv veldig kort tid etter løpet at dette ikke gikk. Og så tok det litt lengre tid å innse det, og så hadde vi en god samtale etterpå. Han var fryktelig lei seg, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Voksne menn gråt også

Nossum bekrefter at det var tårevått da Iversen hadde tatt realitetene innover seg søndag ettermiddag.

– Ja, det er den naturligste ting i verden å være fryktelig lei seg når sånne ting ryker, sier Nossum.

– Hvor ofte ser du tårer i herreleiren?

– Oftere enn du tror. Sånt kan skje. Voksne menn gråter også.

Emil Iversen var en av de største favorittene til å vinne Tour de Ski.

– Jeg føler jeg har gjort alt riktig i hele år og er i bedre form enn noen gang. Det er langt fra sikkert at jeg hadde vunnet touren, men jeg hadde gledet meg til å se hvor bra jeg kunne gjøre det over sju tøffe renn, sier han

KONTRASTFULL START: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum hadde to Tour de Ski-favoritter i troppen. Mens Johan Høsflot Klæbo har tatt ledelsen, har Emil Iversen reist hjem. Foto: Terje Pedersen

– Kjipt at hovedmålet ryker

Men skuffelsen handler ikke bare om at han mistet muligheten til å vinne touren.

– Én ting er Tour de Ski, men hovedmålet i år var verdenscupen sammenlagt. Det blir vanskelig hvis du ikke går Tour de Ski, og da å se at hovedmålet for sesongen ryker, det er kjipt, påpeker Nossum.

Iversen ligger bare 21 poeng bak lederen Johannes Høsflot Klæbo i verdenscupen. Men sammenlagtseier i touren gir 400 poeng, og i tillegg er det inntil 50 poeng å hente på hver av de fem gjenstående etappene.

Det betyr at Klæbo etter alt å dømme gjør et kjemperykk fra Iversen og at en rekke løpere klatrer langt forbi ham.

Klæbo finner imidlertid ingen glede ved å ha mistet en rival i sammenlagtkampen.

– Nei, det er ingen seier. Jeg hadde håpet vi skulle kjempe helt inn, og at vi skulle få en duell, sier Klæbo.

MISTER MULIGHETEN: Det blir håpløst for Emil Iversen å holde ryggen på Johannes Høsflot Klæbo i verdenscupen. Foto: Terje Pedersen

– Drikker ikke av samme flaske

Han oppfordrer uansett Iversen til ikke å gi opp verdenscupen:

– Selv om du mister Tour de Ski, så er det sånn at hvis noen andre av oss oppi der mister touren i Trøndelag, så er vi like langt. Det er ikke helt avgjort.

Det positive for Klæbos del er at han i hvert fall ikke ser ut til å være smittet av sykdommen Iversen hadde i kroppen søndag. De to satt sammen i bilen på vei til søndagens sprint, som Klæbo altså vant.

– Jeg sitter ikke og drikker av samme flaska som «Ivers», så jeg tror det skal gå veldig bra. Jeg er ikke tett i nesa, dere trenger ikke være bekymret, sier Klæbo til et samlet norsk pressekorps i Toblach.

Hjemme i Meråker prøver Emil Iversen å komme seg til hektene igjen.

– Det er selvsagt jævlig kjedelig og blytungt for meg når jeg innser at touren ryker i år. Det er et av årets absolutte høydepunkter. Men sånn er idretten, og det er ingen vits i å grave seg ned. Nå sitter jeg hjemme i Meråker og er forkjøla som faen. Det regner og det blåser, så det blir nok ikke den råeste nyttårsfeiringa, erkjenner Iversen.