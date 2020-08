Iversen setter kometen Håvard (21) på plass: – Skal ikke passe meg for ham

– Jeg er snart 30 år og vet hva som skal til. Jeg vet at han Moseby ... Jeg har vært med i dette gamet lenge nok til å se at han er i litt for god form og får en formtopp nå, dessverre.

– Det er jo selvfølgelig mer artig å være i form enn å ikke være i form. Men jeg sitter ikke her og tror at Hans Christer Holund, Didrik Tønseth og de skal slite med Moseby i vinter, sier Iversen.

– Det er så lett!

Trønderen var i storslag da han lørdag kveld ankom pressesonen etter en solid femteplass på 15 kilometer i intervallstart i klassisk stil. En ordentlig opptur etter en blytung sprint fredag.

Han utbrøt fleipende «I’m back» på engelsk – eller «jeg er tilbake» på norsk – mens han kysset bicepsmuskelen sin like før intervjuet.

– Dette er så deilig, det er så lett! sier Iversen ironisk og smiler.

GA ALT: En sterk sluttspurt på oppløpet, førte Emil Iversen til en femteplass under rennet lørdag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Formtoppen hans kom denne helgen

Trønderen var bare 5,4 sekunder bak Johannes Høsflot Klæbo som vant – og 5,2 sekunder bak overraskelsesmannen Moseby som ble nummer to.

Men Iversen har tidligere vært kritisk til å legge for mye i resultater på rulleskirenn og servert en solid bredside mot løpere i god sommerform når det er måneder til konkurranser på snø.

Han er derfor avmålt når NRK spør om han tror Moseby ikke kommer til å være i form når det virkelig gjelder på Beitostølen i november.

– Ja, det er helt sikkert. Du ser på ham med en gang nå at han er mer oppe i luften enn på asfalten. Men det er deilig å se. Han er sulten og pigg. Han vil få seg noen trøkker, det må du for å nå toppen. Men klarer han ikke å bli god med den kapasiteten han har, så er det spesielt. Jeg har tro på at han går fort på ski til vinteren, men jeg tror formtoppen hans kom nå.

STORTALENT: Håvard Moseby, her avbildet etter Lysebotn Opp torsdag. Foto: Carina Johansen

– Får håpe jeg er foran til vinteren

Kjelsås-løper Moseby er til daglig en del av rekruttlandslaget til Norges Skiforbund og under Blinkfestivalen har han virkelig vist seg frem. Torsdag ble han nummer tre under Lysebotn Opp, mens han altså ble nummer to lørdag.

Han forteller at det var surt å se Klæbo ta seieren med bare to fattige tideler. Han kaller likevel andreplassen lørdag for «uvirkelig» og sier han er sjokkert over at det gikk så bra.

– Hva går gjennom hodet ditt når han tar deg med knappest margin?

– Det er litt surt, for å være ærlig. Jeg skulle gjerne sett det var to tideler i min favør, men sånn får det være, og jeg får håpe jeg er foran ham i vinter, sier Moseby.

– Han har gått fort tidligere. Han viser her at han er sprek, og det viste han i Lysebotn torsdag også. Han er nok absolutt en mann vi må følge med på i tida som kommer, roser Johannes Høsflot Klæbo.

LØRDAGENS SEIERHERRE: Johannes Høsflot Klæbo vant 15 kilometeren intervallstart lørdag. Foto: Carina Johansen

Sikter høyt og mot VM

Moseby bedyrer imidlertid at han ikke har lagt opp noen form inn mot Blinkfestivalen og at resultatene er en konsekvens av en skade- og sykdomsfri treningssommer. Nå drømmer han om verdenscup til vinteren. Moseby nevner U23-VM som et stort mål, men i samme åndedrag tenker han også på VM i Oberstdorf.

– Sånn som det går nå, så blir VM en del av motivasjonen fremover.

– Hva må folk passe seg for når de ser deg på startlistene?

– Jeg tror de må passe seg for alt. Jeg tror jeg kan hevde meg i klassisk, skøyting, sprint og distanse. Jeg håper å slå hardt fra meg i alle øvelser.

– Din beskjed til konkurrentene nå?

– De må passe seg.

Iversen gliser på sin side godt igjen når han får høre Mosebys «advarsel» til konkurrentene.

– Han sier de må passe seg...?

– Ja, det må de, men han går jo mest Skandinavisk cup (nivå to i internasjonal langrenn). Så det er dem han sikter mot. Men jeg skal ikke passe meg for ham. Han må ha noen år til på baken. Etter hvert skal han nok slå meg, men det blir ikke til vinteren. Det er ikke ham jeg tenker på, det er vel mer østover på globusen, mot Russland, sier Emil Iversen og tenker på sist sesongs verdenscupvinner, Aleksandr Bolsjunov.

– Det er jeg mer bekymret for enn Moseby. Så ærlig må jeg være uten å være frekk, sier Iversen – før han reiser rett på samling til uken – og Toppidrettsveka om to snaue uker.