Iversen om lagkompisenes advarsel: – Jeg gruer meg og er skremt

– Et bikkjeslagsmål, sier Emil Iversen om det som venter.

– Det er et viktigere NM enn det har vært tidligere for min del. Lørdag blir det et rotterace, sier Simen Hegstad Krüger.

– Det er et viktig skirenn. Du må levere der for å vise at du har noe å gjøre i VM, sier Hans Christer Holund.

De tre snakker om at det for første og eneste gang denne sesongen står 30 kilometer med skibytte på programmet under en rennhelg. Lørdagens konkurranse er med andre ord helt avgjørende for laguttaket til VM-distansen.

Åtte mann om fire plasser

Lyn-løper Krüger stiller altså til start med nettopp Iversen, Holund, Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo og kanskje Finn-Hågen Krogh.

GÅR 15 KM: Simen Hegstad Krüger lader opp til tremila lørdag ved å gå 15 kilometeren torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det vil si hele allroundlandslaget med unntak av en nyoperert Niklas Dyrhaug, samt enkelte sprintere. I utgangspunktet åtte mann om fire plasser.

Krüger, Holund og Iversen var de eneste allroundløperne som testet løypene under strålende forhold i NM-bygda Meråker onsdag.

Trioen skal som eneste landslagsløpere gå 15 kilometeren torsdag – hvor det ikke er noe spenning rundt et VM-uttak. De bruker konkurransen bare som gjennomkjøring til alvoret lørdag.

Vil sprenge feltet

For kapasitetsløpere som blant anner Krüger og Holund er taktikken klar. De skal gjøre det de makter for å riste av seg feltets beste avsluttere i Iversen og Klæbo.

– Det er ikke til å legge skjul på at jeg gjerne vil bli kvitt Johannes og Emil før vi svinger inn på stadion her. Det er flere som kanskje vil samarbeide litt og gjøre det hardt for dem, sier Krüger - og fortsetter:

– Oslo-løperne, Sjur og Didrik vil sette fart. Jeg har testet løypene her og det er en løype det er muligheter for å gjøre noe underveis, sier han.

ADVARER KLÆBO OG IVERSEN: Hans Christer Holund. Foto: Juergen Staiger / AP

– For Emil og Johannes er det bare å bite tennene sammen og henge med til oppløpet, så blir det bra for dem. Men det er lettere sagt enn gjort, sier Holund, som mellom linjene antyder at han ikke kommer til å spare på noe før en eventuell spurt.

Iversen gruer seg

Iversen vet svært godt hva som venter og han ser for seg at lagkompisene tråkker til med en gang. Han sier det ikke finnes noe mottrekk og at han bare er nødt til å forsøke å følge.

– Jeg gruer meg og er skremt, sier Iversen – overhodet ikke ironisk, når NRK videreformidler beskjeden fra Krüger og Holund.

– Skremt er jeg også hver gang vi har intervaller. Det er ikke digg å være fullstendig utslitt. Jeg gruer meg så klart, sier han og legger til med et smil:

– Det tror jeg Klæbo gjør også.

Heller ikke allroundtrener Eirik Myhr Nossum legger skjul på at det blir et helt spesielt renn lørdag.

Han sier at «rubb og rake av det som kan krype og gå av skiløpere står klar på start» og at konkurransen er «fryktelig viktig» for VM-uttaket på 30 kilometeren.

– Jeg tror ingen er gode nok til å gå fra på klassisk-delen, men på skøytedelen er det mulig å gå fra om du har en god dag. Gutta vet hva som ligger i potten her. Da lukter det VM-billett i det fjerne, sier Nossum.