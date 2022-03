Kanskje var det derfor Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm sist helg tok til orde for at eks-landslagsveteran Martin Johnsrud Sundby kunne bli ny landslagstrener.

Det svært oppsiktsvekkende utspillet fra duoen kom lenge før sesongevalueringen var satt i gang og før det var kjent at Iversen kom til å slutte.

– Det er ett av mange eksempler på ting som er sagt, som burde vært sagt annerledes i media. Det gjelder ikke bare utøvere, men meg, andre trenere og ledere, sier Ole Morten Iversen om den saken.

– Greit å vente med sånt

Men verken Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe, som begge gikk rennene i Holmenkollen sist helg, er videre imponert over den måten å snakke om et eventuelt trenerbytte på.

TILLITSMANN: I landslaget, Sjur Røthe, her under femmila i Holmenkollen sist søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det viktigste er at kommunikasjon bør foregå mellom de det gjelder. Jeg synes vi må sette oss ned og lage en god plan. Vi må legge retningslinjer for hvordan vi skal uttale oss av og til, sier Røthe.

– Jeg tenker det er greit å vente med sånt til man er ferdig med sesongen. Jeg vet ikke hva som er kommunisert mellom løperne, men ting som skaper uro er greit å være ferdig med til etter sesong. Så skal man ha knallhard evaluering om hva man selv har gjort, hva trenerne har gjort og prestert, sier Krüger.

– Ingen krise for meg

At Iversen nå er ferdig som landslagstrener etter sesongen ble kjent i Adressa torsdag. Han forteller at avgjørelsen ble presentert for utøverne under et Teams-møte.

TRENERKOLLEGER: Ola Vigen Hattestad og Ole Morten Iversen har jobbet i tospann for langrennsdamene i årets sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB

– De er nok enig i min vurdering at de trenger en ny type trener. De trenger litt ungt blod, nye impulser og en trener som jobber på en annen måte enn meg. Det har jeg respekt for. Noen er nok fornøyd, noen vil ha nye trenere hele tiden. Sånn er det alltid. For meg er det ingen krise at jeg gir meg.

Han forteller at damelaget hadde evaluering etter samlingssesongen var over. Tilbakemeldingene på det som ble gjort i trening på og utenfor samlinger var gode.

– Men de ønsker også en mer ungdommelig, sosial, entusiastisk trener som gir mer omsorg i rennsesongen. Jeg tror mange av dem trenger det. Det er jo ikke meg. Jeg er trener på min måte.

– Er vi godt nok opplært?

Han erkjenner at det har vært mye bråk, misnøye og slitasje som handler om kommunikasjon, eller mangelen på det.

Både rundt uttak og hvordan han og ledelsen har omtalt nivået på norsk damelangrenn bak Therese Johaug.

Derfor fortsetter Iversen på temaet som denne saken starter med.

At Weng og Fossesholm i begynnelsen av mars lanserte en trener uten at noe var avklart ser han på som et problem for hele Norges Skiforbund langrenn. Han spør om de stiller godt nok forberedt i møtet med mediene.

– Er vi godt nok drillet og opplært i hvordan vi skal svare for oss når vi er litt presset? Jeg føler det har glippet for meg også, sier Iversen, som riktignok mener han ikke kan kjenne seg igjen i mange av beskrivelsene i norsk presse av hvordan situasjonen er i langrenn.

TØFF MEDIEJOBB: Mener Ole Morten Iversen (høyre), her sammen med Therese Johaug og langrennssjef Espen Bjervig (midten), under en pressekonferanse i OL i Beijing. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er likevel mye kritikk han er enig i.

– Uttakskriterier, prosess, manglende kommunikasjon, informasjonsflyt. Jeg mener vi ikke er gode nok. Vi har kanskje ikke fått god nok opplæring i det. Vi er ikke rigget for å stå imot når det begynner å blåse opp, sier Iversen.

Han påpeker riktignok at de har luftet denne problematikken før.

– Men så lenge skuta går i rett retning, så er det vanskelig å gjøre noe med. Vi trenger motvind, kanskje storm, for å ta noen grep internt. Jeg er en del av det, men har ikke mer skyld enn noen andre. Det er systemet og andre som har bidratt til at det har blitt så mye oppslag som det har vært.

– Føler meg trygg på at jeg ikke har skyld i det

DET STORE LYSPUNKTET: Therese Johaug gjorde rent bord under OL i Beijing, mens resten av det norske laget slet stort. Her er hun sammen med Iversen på vei til en pressekonferanse under lekene. Foto: Heiko Junge / NTB

Når det gjelder kritikken for resultater, peker Iversen på at de har vært klar over at det ville gå nedover.

Men han har fått følelsen av å måtte ta skylden for at to utøvere ble koronasmittet (Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå), at én ikke fikk godkjent helseattest (Ingvild Flugstad Østberg), en har tøyd strikken for langt (Fossesholm) og at jenter i tidlig 20-årene ikke har tatt steget helt opp ennå.

– Jeg føler meg rimelig trygg på at jeg ikke har skyld i det. Men uansett så har det vært så mye uro, at det er å gi seg er fornuftig.

– Vil nok foretrekke en som er lik meg

Nå vender Iversen tilbake til jobben som trener og lærer på Meråker videregående skole. Det er noe han ser frem til. På veien er han usikker på om han skal spille inn mulige kandidater til å ta over jobben hans fra våren av.

– Men spør Espen (Bjervig, langrennssjef) om råd, ber han nok om en trener som er annerledes enn meg. Men spør du meg vil jeg nok foretrekke en som er lik meg. Det er nok bedre å spørre noen andre om dette, sier Iversen og humrer.