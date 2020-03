Iversen mener frustrert Valnes burde kalle inn til oppvaskmøte etter manglende stavhjelp

Ingen var mer skuffet av de norske enn Valnes i pressesonen i Holmenkollen. Det ble bare en 35. plass på 50 kilometeren på hjemmebane, hele seks minutter og ti sekunder bak vinner Aleksandr Bolsjunov. Han følte han hadde langt mer inne.

Men at han knakk staven og ikke fikk en ny som passet ham før mange kilometer senere ødela fullstendig.

– Jeg blir frustrert. Jeg blir det, medgir Valnes overfor NRK.

To kilometer uten stav

For de aller fleste som fulgte rennet søndag fikk det trolig med seg. Etter drøye fem kilometer var det en av konkurrentene som kjørte på staven til Valnes. Isolert sett ikke noe stort problem som burde latt seg fikse fort.

Men det ble likevel det. Valnes forklarer at han gikk i to kilometer uten stav. Ingen ga ham ny til tross for at han gikk forbi to stavposter.

– Så fikk jeg en ny. En annens reservestav. Den gikk jeg fire kilometer med. Problemet er at det var med en stropp som var j**** å gå med, sier Valnes.

– Jeg føler at jeg ødela løpet på grunn av det. Jeg følte meg råtten etterpå.

Her ryker staven til Erik Valnes. Han fikk ikke ny på lang, lang tid. Du trenger javascript for å se video. Her ryker staven til Erik Valnes. Han fikk ikke ny på lang, lang tid.

Hadde møtt opp på kontoret

Seks kilometer senere fikk han altså omsider sin egen reservestav i hånden, men da var det i realiteten over. Han klarte ikke å karre seg opp til tetgruppen. Han hadde brukt altfor mye krefter.

Emil Iversen tok en imponerende tredjeplass på femmila søndag. Han er ikke imponert over det norske støtteapparatet.

– Da hadde jeg møtt opp på Ullevaal (der Skiforbundet har kontor, journ.anm.) i morgen tidlig og tatt et ekstraordinært møte. Det er dårlig, det burde vi ha vært rustet til å tåle, det høres rart ut.

– Noen som må ta selvkritikk?

– Det er det sikkert. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men han burde ha fått seg en stav.

KLAR TALE: Fra Emil Iversen (høyre). Her sammen med sine to overmenn fra femmila, Simen Hegstad Krüger og Aleksandr Bolsjunov. Foto: Terje Bendiksby / Terje Bendiksby

– Kunne vært klarere

Valnes mener i hvert fall han skulle klart «å være med» det toget som etter hvert gikk fort. Han vil ikke spekulere i hvor bra det kunne gått for ham og sier humoristisk om Emil Iversens forslag:

– Kanskje jeg skal gjøre det, ja.

Han ønsker helt åpenbart ikke å legge skylden på noen. Det gidder han ikke, sier han, men åpner litt opp om hva som kunne vært bedre.

– Det kunne vært klarere hvilken side jeg skulle vært på. Samtidig så var det tett og vanskelig.

Johannes Høsflot Klæbo var blant dem som så at staven knakk på nært hold. På spørsmål om hva han hadde sagt dersom han måtte gå så lenge med bare én svar, svarer han slik:

– Det hadde vært tungt. Jeg føler med ham og synes synd på ham. Jeg regner med det ødelegger veldig, veldig mye.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Jeg begynner ikke å felle feltet

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum forteller dette om hva som skjedde:

– Plutselig står han på en drikkestasjon midt inne i feltet med én stav, og da er det vanskelig å få gitt ham en stav uten å felle andre. Da måtte vi gi beskjed til neste post om at de skulle løpe imot ham med stav.

– Men da hadde jo han gått med én stav lenge?

– Ja, og da er det en fordel hvis han trekker ut til sida der han kunne ha fått stav.

– Så det er ingenting som kunne vært gjort annerledes?

– Jeg begynner ikke å felle hele feltet for å få gitt en stav, det kan jeg ikke gjøre, sier Nossum.

Valnes får sjansen til å revansjere seg allerede til neste helg. Da venter sprinttour i både Canada og USA.