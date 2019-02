Lørdagens sprint i Lahti er siste sjanse til å vise seg fram før VM-uttaket. Uvanlig mye står på spill.

Mindre enn to uker før VM-sprinten, avslører nemlig sprintlandslagstrener Arild Monsen overfor NRK at to av fire plasser fortsatt er åpne.

– Deler av laget har jo alle skjønt, at Johannes Høsflot Klæbo og Sindre Bjørnestad Skar skal gå sprint i VM. Og så får vi se hva vi havner på til slutt her, sier Monsen.

– Så det er bare to som er helt sikre på laget?

– Emil Iversen har jo gjort sine saker veldig bra, men han skal gå her. Så får vi se hva det blir til.

– Han skal gå her med kniven på strupen?

– Ja, det er kanskje mange som en kan bruke det uttrykket om, sier landslagstreneren.

Ville hatt klarsignal

Det er en annen beskjed enn Iversen helst ville hatt.

– Jeg synes ikke noe særlig om det, men sånn er det. Jeg kommer fra Trøndelag, vet du, da står du dårligere til enn resten i forhold til uttak når han er fra Molde, så det må jeg bare fint leve med, sier Iversen til NRK med en humoristisk undertone.

– Helt alvorlig, synes du at du burde fått den plassen og sluppet å gå med noe press her i helga?

– Selvfølgelig synes jeg det.

HVEM SKAL UT? Håvard Solås Taugbøl (f.v.), Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Finn-Hågen Krogh, Sindre Bjørnestad Skar, Erik Valnes og Eirik Brandsdal vil alle gå VM-sprinten. Tre av dem blir skuffet. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Iversen har hatt en strålende sesong og tok to gull i NM på hjemmebane i Meråker sist helg, men der sto han over sprinten.

NM-sprinten ble i stedet vunnet av Finn-Hågen Krogh. Skulle VM-laget vært tatt ut før Lahti-sprinten, ville Iversen og Krogh trolig fått de to siste plassene.

I stedet har Eirik Brandsdal, Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl fortsatt mulighet til å gå seg til VM med et kanonløp lørdag.

Heller ingen lagsprintgaranti

Det formelle uttaket kommer tirsdag, og vil også inneholde en reserve. Men i realiteten vil VM-laget være klart lørdag kveld.

Som NRK fortalte onsdag, er Emil Iversen allerede VM-klar på 30 km fellesstart med skibytte. På 15 km klassisk er han selvskreven, og det samme er han på både stafett og lagsprint om han er i form.

Men Monsen har heller ikke tatt ut lagsprintlaget, og ber løperne vise seg fram i Lahti søndag.

– Alle skjønner vel at jeg og Johannes er førstelaget, hvis vi er tipp topp fit for fight, er Emil Iversens kommentar til det.