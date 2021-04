Trønderen reagerer nemlig kraftig på hvordan hans mangeårige lagkamerat har blitt behandlet.

– Det er klart han har fått beskjeden altfor sent. Han har vært med på å bygge laget til det beste i verden, og han har vært en del av det i syv år. Vi har ikke gått et skirenn på måneder, og det er ingenting mer han kunne gjort, sier Emil Iversen om behandlingen av kompisen.

– Det er tapte uker for ham. Dette er jobben og livet vårt. Det er skremmende å se. Jeg vet ikke grunnen, men dette burde vært gitt beskjed om tidligere. Man hadde ikke trengt å vente hele april. Jeg synes rett og slett det er veldig dårlig.

VM-VINNER OG STERKE MENINGER: VM-gullvinner fra både stafett og femmil, Emil Iversen, her under VM i Oberstdorf. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Sesongen var over 14. mars

Litt lengre ned begrunner Iversen hvorfor det er viktig å få beskjed tidlig. Han påpeker at dette ikke handler om at Tønseth tirsdag bekreftet at han ble vraket. Det kommer nemlig ikke som noe sjokk på Iversen, for resultatene har ikke vært gode.

Men avgjørelsen kunne i teorien kommet mye før, mener Iversen.

Første helgen i mars var nemlig siste nasjonale renn og norgescup unnagjort.

Andre helgen i mars var verdenscupen over.

Tønseths resultater har ligget der klare i lang tid. Hans sesong var nemlig over i midten av januar.

NM del 2 i Trondheim skulle gått siste helgen i mars, men ble avlyst allerede 16. mars.

Tønseth og Nossum vil ikke kommentere

Gangen i et uttak til landslag er for øvrig slik at trenerne, sammen med langrennssjefen, leverer en innstilling til landslag etter at sesongen er ferdig. Deretter behandles denne i langrennskomiteen, som er langrenns styre og øverste organ.

Det hører med til sjeldenhetene at komiteen går imot en slik innstilling, ettersom trenerne best vurderer hvem som bør være på landslag.

NRK har vært i kontakt med Didrik Tønseth. Han ønsker ikke å kommentere Iversens utspill. Allroundtrener Eirik Myhr Nossum kommenterer heller ikke kritikken og viser til at uttaket gjøres offentlig 4. mai.

BLE VRAKET: Didrik Tønseth, her etter sitt siste skirenn for 2020/2021-sesongen under NM i Granåsen i januar. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Komiteens svar

Leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, svarer slik på hvordan det kunne ta så lang tid før Tønseth fikk svar:

– Vi har så lenge jeg har vært med presentert landslagene i månedsskifte april/mai. For å holde samme tidsplan behandlet LK (langrennskomiteen) innstilling til laguttak 22. april. Etter dette kunne trenerne kommunisere uttaket til utøverne.

– Siste verdenscup var 14. mars. I mellomtiden har det vært gjennomført en grundig evaluering, gjennomgang og kvalitetssikring av budsjett med mer, som til slutt ender opp med en innstilling, sier Skogstad.

– Burde vært behandlet før

SUKSESS PÅ LILLEHAMMER I 2018: Emil Iversen i gul ledertrøye i verdenscupen og Didrik Tønseth vinner av minitouren etter verdenscupen på Lillehammer for snart tre år siden. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Emil Iversen skjønner Skogstads poenger, men synes fortsatt det er for dårlig. Han mener at mye for Tønseths del handler om økonomi, om han skal lage sitt eget private lag eller bli med på andre private satsinger, for eksempel.

– Du går glipp av noen uker du kunne planlagt kommende sesong. Det kan være at mulighetene er dårligere i starten av mai enn de er i starten av april. Jeg tror heldigvis det kommer til å gå fint. Men som sagt: At de vil offentliggjøre i begynnelsen av mai er greit, men innstillingen burde vært behandlet før, sier Iversen.

– Jeg føler de har gitt beskjed tidligere før, blant annet da Niklas (Dyrhaug) røk ut. Da trengte ikke han å vente, sier Iversen – og viser til at Dyrhaug allerede 28. mars i fjor i VG bekreftet at han var ute av landslaget.

Dyrhaug brukte for øvrig tiden godt og stablet på plass en privatsatsing med Martin Johnsrud Sundby.

– Kan godt være enkeltutøvere ønsker avklaring

ØVERSTE LEDER I LANGRENN: Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen. Foto: Terje Pedersen

Langrennskomité-leder Skogstad sier at et møte i lang tid hadde vært planlagt til 21. april, at innstillingen behandles da, og at det var den klare tidslinjen også trenerne hadde å forholde seg til.

Til sammenligning behandlet de samme innstillingen i fjor den 8. april.

Skogstad viser til at det har vært en påske mellom som gjør at tidsaspektet endrer seg, men at de i all hovedsak har behandlet laguttak rundt midten av april tidligere.

Skogstad vet ikke hvordan kommunikasjonen med Dyrhaug i fjor var, men mener den av åpenbare grunnen må være at den er gitt mellom treneren og utøveren. Der har ikke langrennskomiteen vært involvert, sier han.

– Men det er fortsatt tre måneder siden Tønseth gikk et skirenn og seks uker siden siste verdenscuprenn, hva synes du om Iversens poeng her?

– Det kan godt være enkeltutøvere hadde ønsket tidligere avklaring. Men vi hadde sesongslutt 14. mars og så har det vært påske mellom. For å gjøre en god og grundig prosess med budsjett og alt, så trenger man den tiden der.

– Må få tid

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her avbildet under VM i Oberstdorf sist vinter. Foto: Terje Pedersen / NTB

Langrennssjef Espen Bjervig viser stort sett til samme argumentasjon som Skogstad når det gjelder tidsaspektet og erkjenner at det er en omstendelig prosess. Men han mener utøverne fortjener at vurderingene gjøres på en ordentlig måte og ikke er «hurtige beslutninger tatt midt i en sesong».

– Trenerne og jeg må få tid til å evaluere hvordan vi skal bygge laget fremover, sier Bjervig.

– Det har likevel gått lang tid fra han selv gikk sitt siste skirenn denne sesongen og siden siste verdenscuprenn til det ble kjent...?

– Nummer én: Det har vært en påske midt mellom dette her. Dette er prosesser som pågår og vi jobber alltid for å ha laget klart til sesongstarten 1. mai. Det vet utøverne godt, sier Bjervig, som ikke vil kommentere om Tønseth var innstilt til landslag.

– Nå skal det offentliggjøres 4. mai og det er da vi kommer med hvordan uttaket blir.

– Tønseth har allerede bekreftet at han er vraket. Hvorfor fremstår det som dere later som om det ikke er kjent før 4. mai?

– Vi tar ut et totallag og totalrammer og det offentliggjøres 4. mai.

– Kjedelig at han ikke får beskjed før

Hans Christer Holund sier at alt tyder på at de som skulle ta avgjørelsen om Tønseth skulle fortsette var usikre. Den ferske verdensmesteren på 15 kilometer fristil mener enkelte har ønsket å ha ham med, mens andre har ment det ikke var riktig og at det derfor har tatt lang tid.

VM-SUKSESS: For Hans Christer Holund, her etter det individuelle gullet på 15 kilometer fristil i Oberstdorf i mars i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Holund vil ikke gå inn på behandlingen av Tønseth, men vil si at det har vært utrolig bra å ha trønderen på lag.

– Han har hevet kvaliteten på alle økter og samlinger vi har hatt, og virkelig vært en ressurs. Det er først og fremst kjedelig at han ikke er med videre og kjedelig at han ikke får beskjed før. Men jeg tror de hadde gitt den tidligere om de hadde vært veldig enige.

– Hvem er «de»?

– Det er flere som står bak et uttak. Det er ikke én som bestemmer alt, sier Holund kryptisk, før han avslutter:

– Treningen får Didrik i hvert fall gjort uavhengig av hvilket lag han er på. Det er bare kjedelig å leve i usikkerheten. Jeg håper inderlig han reiser kjerringa og klarer å komme tilbake. Det unner jeg ham, sier Lyn-løperen.