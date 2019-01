Det bekreftes av begge skistjernene kort tid etter at 15 kilometeren med fellesstart er over i Oberstdorf. Iversen som vant rennet med en råsterk langspurt drar uansett hjem, mens Klæbo – som leder Tour de Ski sammenlagt – skal ta en vurdering i kveld.

– Arrogante

Det liker langrennsekspertene dårlig. NRKs Fredrik Aukland kaller det dumt og trist for konseptet Tour de Ski.

REAGERER: NRK-ekspert Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Torgeir Bjørn sier at Klæbo bør utnytte det at han faktisk har muligheten til å vinne touren sammenlagt og at han heller får droppe å konkurrere i hele januar, dersom det må til. Så sier han følgende hva slags oppfatning det vil gi av Norge som langrennsnasjon.

– Det er ikke gunstig for Norges anseelse– hvis mange av de store kanonene gir seg. Det oppleves ikke positivt i langrennsverden. For russerne er det ikke noen diskusjon en gang om å fullføre. Det bør Norge ha i bakhodet, sier Bjørn.

– Ødeleggende

Adressa-kommentator Birger Løfaldli er enda tydeligere. Han er også på plass i årets Tour de Ski. Han sier følgende til NRK:

– Det bidrar til å styrke norsk langrenn som arrogante. Og det er et stempel de prøvde å fjerne seg fra etter de to dopingsakene i 2017. Dette er ødeleggende for Tour de Ski som konsept, sier han.

Iversen og Klæbo beste norske

Den voldsomme kritikken kommer på en dag hvor Norge egentlig hadde alle forutsetninger til å prege overskriftene med positivt fortegn.

SEIERSGLIS: Emil Iversen rakk å vinne en vanskelig 15 kilometer fellesstart i Oberstdord. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Emil Iversen spurtslo Francesco de Fabiani og Sergej Ustjugov på den 15 kilometer lange fellesstarten. Sjur Røthe ble nummer fire og Didrik Tønseth nummer seks. Johannes Høsflot Klæbo karret seg også inn til en solid niendeplass.

Det gjorde at Klæbo, etter fire etapper, leder årets Tour de Ski med 15,4 sekunder ned til Sergej Ustjugov. Emil Iversen ligger på en tredjeplass i sammendraget, bare 31 sekunder bak Klæbo igjen (se full liste i bunnen saken). Nå drar én, kanskje to, hjem igjen til Norge.

Emil Iversen utklasser alle på oppløpet Du trenger javascript for å se video.

– Folk må respektere det

For Emil Iversen var valget enkelt. Selv om spørsmålene haglet på pressekonferansen etterpå, svarer han at han ikke tenker på kritikken som kommer. Han sier han gjør det han har tro på og planen om å stå av Tour de Ski etter fire etapper har vært der helt siden juni.

– Jeg gjør mitt beste for å gå så fort som mulig på ski, så får folk respektere det, sier han, og begrunner avgjørelsen med at det er VM som teller, han har ennå ikke fått fullklaff i mesterskap ennå, og sier at det er så enkelt som det.

– Aldri blitt kalt arrogant

Det norske landslaget har i perioder fått stempel som arrogant. Nå reiser en stor profil, mens en annen vurderer det samme, i et Tour de Ski som allerede mangler profiler på damesiden. På spørsmål om dette kan føre til at Norge anses som arrogante, svarer Iversen slik:

– Jeg har i hvert fall aldri blitt kalt arrogant. Ikke i nærheten en gang. Det går helt fint. Det er bare å følge med på skirennene her, så får du se en del utøvere i norsk skidress. Vi har mange sterke sammenlagtkanoner. Vi satser knallhardt på Tour de Ski selv om jeg velger å reise hjem, sier Iversen.

– Siste dagene er mest brutale

Johannes Høsflot Klæbo sier at det handler om totalbelastning for egen del. Han utelukker ikke at han stiller på start under jaktstarten torsdag, heller ikke at han fullfører hele Tour de Ski, med to renn i Val di Fiemme lørdag og søndag. Men det er altså en åpning for at han også reiser hjem nå.

– Men hvorfor er du usikker?

– Nå er vi halvveis. De siste dagene er de mest brutale. Det kommer til å bli tøft og det er det som gjør at man må være fornuftig, tenke og gjøre det smarteste, sier Klæbo til NRK.

Forberedt på kritikk

TOUR-LEDER: Johannes Høsflot Klæbo, her etter premieseremonien i Oberstdorf onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han sier det ikke er tvil om at han er forberedt på å tåle kritikk dersom han velger å stå av. 22-åringen melder at han har lyst og forstår at det er bra for konseptet Tour de Ski at man stiller og går hele veien til toppen av monsterbakken Alpe Cermis.

– Det er et spennende konsept og er en artig konkurransetype, men man må tenke på totalen her, ha fokus på hva som er lurest med tanke på hva slags mål man har satt seg.

– Men hva er så viktig?

– Det er viktigste er å komme i best mulig form til VM. Det er det jeg har som hovedmål. Man må være smart og kynisk på den biten der, sier Klæbo.

Tour de Ski: 15 km klassisk fellesstart, menn Du trenger javascript for å se video.

Må ta hensyn til utøverne

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum ville ikke svare på vegne av Johannes Høsflot Klæbo, det måtte han selv, morfar Kåre Høsflot eller sprinttrener Arild Monsen, men han forteller hvorfor Emil Iversen reiser hjem.

MÅTTE SVARE FOR SEG: Allroundtrener Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han sier at en slik avgjørelse kommer som en følge av evalueringen landslaget og Iversen har gjort, og at det er av rene individuelle hensyn. Han svarer at «vi ikke er i mål ennå» og at «det ikke er sikkert Iversen eller Klæbo hadde vunnet Tour de Ski», på spørsmål om hvordan det ser ut at Norges to beste løpere både gir seg og vurderer å gjøre det.

Deretter blir Nossum spurt om en slik avgjørelse kan gå inn i bildet av Norge som arrogante.

– Det kan nok hende noen oppfatter oss som det. Jeg gjør ikke det. Jeg ser det fra et trenerperspektiv. Jeg må hele tiden ta hensyn til utøverne, sier Nossum.