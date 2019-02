Iversen håner Sundbys taktikk: – Det dummeste du kan gjøre

Mens Emil Iversen forberedte seg til torsdagens sprint, har Martin Johnsrud Sundby brukt den første uka i Seefeld til å legge planer for lørdagens 30 km fellesstart med skibytte.

Blant annet har Sundby testet ut hvor han kan kvitte seg med de beste spurterne, som Iversen og Johannes Høsflot Klæbo, før en eventuell spurt.

– Jeg har selvfølgelig gjort meg opp tanker om hvor jeg har mine sterke sider i denne løypa, og hvordan kommer jeg til å kunne avgjøre, sier Sundby.

NRK var til stede da Sundby tirsdag trente på padlerykk i den lange bakken som også ble gått i torsdagens sprint, en taktikk den rutinerte Røa-løperen flere ganger har brukt for å avgjøre fellesstarter.

– Må bare padle

Iversen smiler når NRK konfronterer ham med Sundbys planlagte dødsstøt etter torsdagens sprint.

– Hvis du har sett sprinten i dag, så vet du vel hvor du må sette inn støtet. Han må bare padle så mye han vil, det er vel det dummeste du kan gjøre, sier Iversen.

HAR EN PLAN: Uansett hva Emil Iversen sier, har Martin Johnsrud Sundby mer tro på padlerykket sitt enn spurten sin. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

I sprintfinalen stoppet hele feltet opp på toppen av den tøffe bakken. Ingen ville være først i den påfølgende utforkjøringa ned mot stadion.

Til slutt satte franske Lucas Chanavat utfor, mens Iversen fulgte nærmest.

– Ja, du ser hvor smart det er å være først. Han er vel ute i løypa ennå, han som var først nede på sprinten, så det er fint å komme bakfra. Jeg skal i hvert fall ikke være først ned bakken på tremila, fastslår Iversen.

Sprintverdensmester Johannes Høsflot Klæbo har akkurat samme holdning.

– Hvis han skal rykke opp der, må jeg bare prøve å være med. Og så skal jeg i hvert fall ikke sette meg i hocke først ned den bakken der, det har vi sett at ikke lønner seg, sier Klæbo.

FULL STOPP: Ingen ville kjøre først ned bakken i torsdagens sprint.

– Kanskje ikke det smarteste

– Vi så i går at det kanskje ikke var det smarteste trekket for dem som gjorde det, erkjenner Martin Johnsrud Sundby.

Likevel ser han gode grunner til å ikke skrote planen.

– Det ikke mer enn litt over et år siden vi gikk en distanse her hvor Dario Cologna hadde 40 meter på toppen og 40 meter i mål. Hver distanse lever sitt eget liv, påpeker Sundby, og utdyper:

– Hvis du har gått 29 kilometer og er pinne stiv, og er litt mindre stiv enn dem bak deg, kan det hende det er annerledes, men det finner vi ut i morgen.

Felles for både Iversen, Sundby, Klæbo og fjerdemann Sjur Røthe; de melder seg i form før VM-tremila.