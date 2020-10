Tidligere i oktober fikk Iversen overlevert klærne han har ordnet til tre av kretslagets fire håpefulle, og deler av støtteapparatet.

På samme tid benyttet han anledningen til å rette en liten bredside til bedriftene i Trøndelag. Han ber dem komme på banen når koronasituasjonen normaliserer seg til våren.

– Det er et spark i ræva til næringslivet i Trøndelag. Pengene må ikke bare gå til de beste. Vi må huske på at de yngre må ha noen gulrøtter å strekke seg etter, for rekruttering er viktig, slår han fast.

Iversen er klar på at kretslagets funksjon har noe veldig bra for seg. Det er tross alt et stoppested på veien til å bli for eksempel landslagsløper.

– Kanskje kretslagsnivået blir noe juniorløpere håper på. Noe de synes er kult. Der det er litt opplegg, og at noen står på.

VIL HJELPE: Emil Iversen forteller, mens Torstein Buan Røvik, Mats Iversen (til venstre) og Geir Kristian Hoås (ryggen til), lytter. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Mener Iversen bommer

Vegard Arntsen er daglig leder i analyse- og rådgivningsselskapet Sponsor Insight. Han forteller at det er flere i idretten som sliter med å nå budsjettene sine ettersom koronasituasjonen gjør alt usikkert.

Han synes det er hyggelig at Iversen støtter opp om kretslaget, men påpeker at det tross alt er bedrifter og selskaper som i 2019 betalte 1,4 milliarder til sponsing av breddeidrett i Norge.

Arntsen mener også at en kretslagssatsing isolert er litt snevert, og derfor at det er naturlig at det er personer med en fot innen langrenn som bidrar.

SPONSOREKSPERT: Vegard Arntsen, her i Sponsor Insights lokaler på Ullevaal stadion. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Så du mener Iversen bommer litt akkurat her?

– Ja, jeg synes det. Men samtidig er det bra at han gjør det. For det er viktig at man prater om det, og retter oppmerksomheten mot at det er noen som er «trengende» der ute. Men bedriftene står i en vanskelig situasjon med permitterte ansatte.

– Det er ikke bare å hoste opp de pengene nå om dagen. Det kan oppfattes umusikalsk å gå inn på nye typer sponsoravtaler når man har folk som sitter delvis permittert, sier Arntsen.

Tacomiddagen

Ideen dukket opp i høst. Lillebror Mats Iversen er trener for laget. To av utøverne har i praksis vært Iversens eneste treningskamerater gjennom høsten. Når kretslaget legger samling til Meråker, bygda Iversen er vokst opp i, spiser skiprofilen middag med utøverne.

En skral kretslagsøkonomi og sponsing ble også tema da tacoen skulle fortæres en gang i september. Iversen forstod at det ikke var nødvendig å legge en million kroner på bordet for å gjøre de fornøyde.

Iversen kontaktet landslagets klessponsor og spurte om å få en rabattert vinterpakke. Fakturaen på rundt 20.000 kroner for treningsklær har han tatt på sitt eget firma.

– Det er rett og slett fordi jeg ønsker å gi tilbake til kretsen. Guttene og jenta som står her er trivelige folk jeg har trent mye med. Jeg vet skiutstyr koster mye penger og ikke alle tjener noe når de driver med det, sier Iversen.

– Det er beinhardt

Uøverne Geir Kristian Hoås, Julie Victoria Berg og Torstein Buan Røvik beskriver en tøff økonomisk situasjon.

– Det er jo veldig vanskelig. De sliter med sponsorer på lag som er på enda høyere nivå enn oss, spesielt i den tiden som har vært. Det er mange firmaer som sliter økonomisk. Det har ikke bare vært lett, sier Røvik.

– Man merker jo at folk må stramme inn, folk blir permittert og det er dårligere økonomi i bedriftene. De må trekke seg og kan ikke bidra like mye. Det er forståelig, sier Berg – og legger til:

– Det er idrett vi holder på med, ikke hjerte- og lungeredning. Det er beinhardt, men ikke verdens viktigste ting. Jeg skjønner at de må tenke på seg selv, men stor takk til de som vil bidra. Det betyr mye.

Tilbake for sponsoratet har Iversen fått en logo med sitt egen navn klistret på brystet på tøyet.

– Jeg krever at de er med meg på trening og en tagg på Instagram. Og så krever jeg dedikasjon, fokus på å gå fort på ski, og forventer at det gås noen gode skirenn. Det er kravene jeg stiller – og så får vi se om de klarer å etterleve dem, sier han.