Iversen endrer planen – vil ikke legge OL-skjebnen i andres hender

– Jeg har bestemt meg for at har lyst til å gå Tour de Ski. Det er egentlig plan B, men det er en god plan B, sier Iversen til NRK.

Sist gang han var i aksjon var under verdenscupen på Lillehammer for en drøy uke siden.

Der gikk det ikke slik han ønsket. Han er langt unna å grave seg ned. Det var ikke helsvart.

Det har var heller ikke de første konkurransehelgene av årets sesong.

Men det ble ingen tur til Davos sist helg, der Iversen har sett lagkompisene herje.

TUNG DAG: Emil Iversen ble nummer 23 på 15 kilometer klassisk på Lillehammer. Foto: TOMI HÄNNINEN / BILDBYRÅN

Det har med andre ord begynt å spisse seg til i kampen om OL-plassene.

– Stang ut

Kanskje spesielt på den gjeve 30-kilometeren som er den første distansen under lekene i Beijing.

– Det sier seg selv at jeg vil gå flere renn i OL. Det kunne jeg klart uten å ha gått Tour de Ski. Men jeg vil ikke legge skjebnen i andres hender, sier Iversen, og tenker dermed på at andre på landslaget, gjennom gode Tour de Ski-resultater, kan gjøres seg høyaktuelle for flere OL-distanser.

– Jeg har lyst til å vise meg fra en bedre side. Jeg har mistet noen skirenn, noen har gått under pari, det har ikke gått helt som planlagt. Det har vært litt stang ut. Nå gleder jeg meg veldig. Dette er ikke noen nedtur, understreker han.

– Så dette handler egentlig og greit om å forsvare plassen din på enkeltdistanser i et OL-uttak?

– Ja, det handler om det. Risikoen er at jeg kunne mistet noen plasser hvis noen begynte å herje i Tour de Ski. Da er det enkelt. Men det handler også å få noen gode resultater og gode opplevelser. Snu den lille trenden litt.

– Ingen har banket seg inn

Simen Hegstad Krüger skal naturligvis til Tour de Ski. Han er i storform og selvtilliten er det ingenting å si på etter utklassingsseieren i det siste rennet før jul.

SPENT: Simen Hegstad Krüger. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Han føler seg klar for flere distanser i OL, men mangler å slå seg inn på én øvelse. Det er 15 kilometer klassisk.

Den siste muligheten til å slå seg inn på et 15 kilometer-lag til OL kommer i Tour de Ski. Da skal distansen gås i Lenzerheide.

Norge kan stille med fire utøvere per øvelse i OL. Når NRK spør hvor mange som er inne på laget nå og hvor mange plasser som er ledige, svarer Krüger slik:

– Det er ingen som har vært på pallen ennå i 15 klassisk. Ingen som har banket seg inn, men den som var best i Ruka var Erik Valnes, som kanskje ikke var den som var heteste kandidaten før sesongen, men som for alvor har slått seg inn.

Han tror derfor mange er avhengig av et bedre resultat i Lenzerheide ettersom ikke mange nok, ifølge Krüger, tok vare på den første muligheten i Ruka.

Jevn duell

En distanse Iversen virker trygg på, er nettopp 15 kilometer klassisk i OL. Iversen ble nest beste nordmann i uttaksrennet i Ruka.

Men Krüger er altså ikke like sikker.

– Det er nok mer enn én plass ledig. Så får vi se om det er to eller tre eller hvor mange det er. Det blir spennende. Det er mange som er sugne på å gå seg inn på det laget.

– Må Klæbo og Iversen stille i Lenzerheide for å få banket seg inn på laget?

– Jeg hadde ikke vært sikker hvis jeg var noen av dem, sier Krüger, som likevel påpeker at Klæbo og Iversen historisk sett har vært sterke på distansen.

– Så vil jeg tro at Emil bør vise litt bedre form enn det han har gjort så langt, men det regner jeg med han vil og. Men det er klart det er en tett duell med en sju kanskje, sju-åtte mann som har fortsatt håp om å gå den 15-kilometeren. Det blir spennende skirenn der, ja.

Iversen, som har trent som normalt hjemme i Meråker, smiler godt når NRK gjenforteller Krügers påstand.

– Han må bare si det, hvis han mener det, sier Iversen.