På en dag der Johannes Høsflot Klæbo fortsatte sin fantastiske form i klassisk sprint og vant foran Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl, var det Emil Iversen som overrasket.

Med negativt fortegn.

– Brutalt

Han gikk først over målstreken i sin kvartfinale, bare for å få beskjed noen sekunder senere at han var blitt deplassert.

Grunnen var at juryen mente at 29-åringen hadde tatt et par skøytetak da han skulle avansere i feltet.

En avgjørelse som Iversen selv var lite fornøyd med.

– Det er brutalt, synes jeg. Jeg kommer helt fra Meråker, skal prøve å gå ski, så blir jeg disket ved første mulighet. Det er kjipt, sier trønderen innledningsvis.

Her får Iversen beskjed om at han er disket Du trenger javascript for å se video.

Mener avgjørelsen er feil

Han hadde sett bildene selv. De viser at Iversen måtte forsere teten på utsiden av sporet. Det klarte han ikke uten å måtte ta noen skøytetak før han la seg inn igjen.

Umiddelbart etter kvartfinaleheatet fikk han beskjeden av rennleder Torbjørn Broks Pettersen på direkte på NRK. På spørsmål om han synes avgjørelsen er riktig, svarer Iversen slik:

SVARER IVERSEN: Rennleder Torbjørn Broks Pettersen, her avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg mener det er feil, ja. Men hva jeg mener har ikke noe å si. Ja, skiene glir ut, det er vanskelig å argumentere for mye. Jeg synes det var strengt, ikke opplagt juks. Det skal jeg ikke ha på meg.

– Hva sa du til ham (rennleder Broks Pettersen)?

– Jeg sa at «du må holde deg lenger unna», sier Iversen med et glimt i øyet, og antyder at to meters avstand ikke ble overholdt.

– Det er lenge siden jeg har sett noen så nærme. Kanskje han kan bli disket for det nå. Det skal jeg høre om. Kanskje vi skal vi diske ham? spør landslagsløperen.

– Må dømme på dette nivået

Broks Pettersen tok Iversens stikk med en god dose alvor. Han tilbød seg å ta en prat med landslagsløperen om koronaprotokoll og la seg langflat om Iversen følte seg støtt på noen måte på grunn av avstandsreglene.

Rennlederen er imidlertid klokkeklar på at Iversen brøt reglene. Han svarer slik på at Iversen er uenig:

– Det er mulig Emil synes det, men når vi ikke har gått skirenn på syv-åtte måneder så blir det sånn. Dette er nivået på dømmingen de opplever i verdenscupåpningen i Ruka neste helg. Da må vi dømme på dette nivået, sier Broks Pettersen.

SKUFFET: Det ble en tidlig exit for Emil Iversen under sprinten fredag. Her marsjerer han ut av målområdet etter å ha blitt deplassert i kvartfinalen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Showrenn

Dermed ble det kun en prolog og ett heat på Iversen, som faktisk er blant kandidatene til å gå VM-sprint i klassisk i Oberstdorf i februar, og dermed var blant favorittene på Beitostølen fredag.

Han skulle gjerne ha gått ett heat til, for treningens skyld, men er ikke helt med på at det er tungt.

– Jeg gir egentlig f*** i det. Men det er kjedelig å bli disket. Det er et showrenn, dette her.

– Føltes bra hele veien

Mens Iversen var irritert for deplasseringen, utspant det seg en svært lite dramatisk semifinale og finale i herreklassen i solskinnet på Beitostølen.

Erik Valnes og Johannes Høsflot Klæbo vant sine to heat. I finalen handlet naturligvis det meste om sprintlandslagsduoen.

Klæbo rykket ordentlig fra i den siste bakken. Slik han har hatt for vane å gjøre. Inn på oppløpet var han aldri truet og over målstreken var han to sekunder foran rivalen Valnes, mens Håvard Solås Taugbøl imponerte med en tredjeplass.

– Jeg føler at det har vært en bedre dag i dag enn det var i fjor på denne tiden. I fjor hadde jeg mer enn nok med å komme til finale. Men i dag føltes det bra hele veien, sa Klæbo til NRK rett etter målgang.