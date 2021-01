– Det var mye som stod på spill for Finn (Hågen Krogh) og Didrik i dag. Så hvis de ikke leverte i dag, så blir det ikke VM på dem. Det er brutalt. Folk leverer. Jeg hadde trua på begge to, fordi det er mine beste kompiser, sier Iversen – og legger til følgende:

– Jeg så Didrik seile akterut underveis. Det var det siste han trengte nå. Det kommer en ny dag i morgen, og han kan brette opp ermene. Men det har gått på stumpene en liten stund. Og andre har gått fort, sier trønderen, som selv ble nummer fem lørdag.

35. plass – over to minutter bak

GOD DAG I SPORET: For Emil Iversen, som til slutt ble nummer fem på 15 kilometer fristil lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tønseth har vært et stort spørsmålstegn gjennom hele sesongen. I november og desember ble det klart at han slet med å restituere seg skikkelig etter tøffe konkurranser.

Men etter en periode med lite trening i begynnelsen av desemer – og deretter mot normale treningsmengder gjennom julen var han lørdag tilbake under norgescup på Lygna.

Det ble ingen stor dag.

Byåsen-løperen gikk inn til en 35. plass – over to minutter bak vinner Sjur Røthe. Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger for alvor form med andre- og tredjeplass.

Landslagstrioen virker langt på vei å ha sikret tre av fire VM-plasser nå. Martin Johnsrud Sundby er regjerende mester. Dermed gjenstår bare én plass. Som blant annet Tønseth har kjempet for.

– Toget er på vei ut av stasjonen

Tønseth hadde ingen svar selv på hva som var galt. Han kjente seg bra på oppvarmingen, puls og hvilepuls var som normalt.

– Så er det ikke i nærheten av godt nok... sier han svært skuffet over egen innsats.

– Trening også føles bra ut. Det er det rare. Det er rart å si at det føles bra, når jeg blir nummer 35...

SLITER: Didrik Tønseth, her fra sesongåpningen på Beitostølen i november 2020. Foto: Geir Olsen / NTB

– Hva betyr det for VM-håpet?

– Det gjør det ikke lettere for meg selv.

– Frykter du at VM-toget går?

– Toget er på god vei ut fra stasjonen. Det er kjedelig. Sånn er det. Det skal ikke være det, men sånn er det, sier Tønseth.

Når det gjelder 15 kilometer i fristil kommer det én konkurranse til under NM i Granåsen om en drøy uke. Der stiller Tønseth på start i et aller siste forsøk på å kvalifisere seg til verdenscupen i Falun i slutten av januar. På spørsmål om han kan klare å trylle frem noen form til den norgesmesterskapet, svarer han slik:

– Planen var å trylle frem noe til denne helgen her. Men det gikk ikke.

– Han har dårlig tid

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum sier eleven var et stykke unna pari i dag, men var skeptisk til at han i det hele tatt kom til å få frem den gode konkurransefarten, selv om Tønseth har fått trent i julen.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her avbildet under et skirenn tidligere i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg skulle gjerne gitt ham mer tid til å legge ned den treningen han har mistet i løpet av to måneder. Jeg kan ikke gi ham det. Dette var under pari og han har dårlig tid. Finn-Hågen Krogh går et helt ålreit løp, sier Nossum.

Han vil ikke sette en stopper for Tønseths sesong, selv om svært lite fungerer. Allroundtrener mener 29-åringen trenger hardøktene som kommer neste uke.

– Det her er ekstremt viktige skirenn. Det er skuffende for ham å ikke være på ballen. Da må han få gått noen skirenn. Så får det gå som det går, sier Nossum.

PS: Tønseth stiller på start under 30 kilometer fellesstart i klassisk søndag.