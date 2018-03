Iversen beste nordmann - vil «spionere» på vinneren

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg følte meg fin i dag. Fjerdeplass er ikke den kuleste plassen, men det er et bra skirenn. Jeg får ta med meg det og være «happy» med det, sier trønderen til NRK.

Poltoranin vant 5,8 sekunder foran Aleksandr Bolsjunov på andreplass. Hjemmeyndlingen Iivo Niskanen ble nummer tre - 6,4 sekunder bak vinneren. Det var altså ingen nordmenn på pallen.

– Det gjenspeiler litt det som har vært i klassisk i år. Det er bare å erkjenne at vi er litt for dårlig, mener Iversen, og legger til at det er mye å lære av særlig Niskanen og Poltoranin.

– Vi må prøve å ta tak. Vi må se og lære litt og se om vi kan lære noen tjuvtriks.

– Du skal spionere litt på video?

– Ja, jeg må gjøre det. Jeg har alltid følt at jeg har bra klassiskteknikk, men jeg tror faktisk den må opp noen hakk om jeg skal henge med, svarer Iversen.

Sundby: – Vi blir litt «pissa på»

Han understreker at han ikke blir psyket ut av nivået. Han blir heller motivert av det.

STUDIETUR: Sundby fikk «gleden» av å ligge litt på bakskiene til Poltoranin. Det ble en studietur. Foto: RONI REKOMAA / AFP

– Jeg blir inspirert. Jeg må prøve å gjøre det samme selv. De går fryktelig bra på ski, avslutter dagens fjerdemann.

Martin Johnsrud Sundby ble nummer fem. Han er enig med landsmannen.

– Vi blir litt «pissa på» i klassisk for tiden. Det er ikke gøy, men det gir enorm motivasjon. Jeg er ikke i nærheten av de tre første gutta, oppsummerer han.

– Iversen vil studere og analysere hva de gjør, disse karene. Vil du og?

– Jeg fikk æren av å gå litt med Poltoranin underveis, så jeg fikk muligheten til å studere på det ene og det andre. Han går stilrent og flott og han har bra trøkk underveis. Det tror jeg vi som lag skal klare å hente inn mot neste sesong, sier en optimistisk Sundby.

Klæbo: – Tøft å motivere seg

Verdenscupleder Johannes Høsflot Klæbo måtte ta til takke med sjuendeplass. På andrerunden fikk Klæbo ryggen til dagens andremann Bolsjunov, men maktet ikke å holde russerens tempo.

TUNG DAG: Klæbo fikk heng på Bolsjunov, men orket ikke holde følge. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

– Jeg skjønte tidlig at det ikke var sjans til å henge på, innrømmer 21-åringen.

– Jeg hadde det blytungt. Det ble en kamp med én gang. I dag er det seks mann som er bedre enn meg. Det føltes ikke rått, og da blir det vanskelig å kjempe om pallen, fortsetter han.

Klæbo legger ikke skjul på at kroppen er tom etter sesongens hardkjør.

– Det kjennes dødt ut, og det er lite som svarer skikkelig godt. Jeg synes det er tøft å motivere seg, men det handler om å gå ut der og gjøre jobben, sier han avsluttende.