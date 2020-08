Iver (19) satte frustrert Røthe på plass på trening – da krevde verdensmesteren omkamp

– Vi har fått et spark bak, sier han om det å dele treningsarena med ungguttene.

– Deres holdninger og sult, og vår treningsfilosofi og treningsintelligens har matchet veldig bra, sier allroundlandslagets kaptein.

Men før vi går nærmere inn på frustrerte eliteutøvere som på trening må gi tapt for ungt pågangsmot, fortjener den unge duoen en rask introduksjon.

Østberg Amundsen og Tildheim Andersen møter NRK i sofaen på utøverhotellet i Sandnes før begge skal i aksjon under Lysebotn opp – den første brutalt tøffe konkurransen under årets Blinkfestival.

Sterk vinter

Det har vært et helt spesielt 2020 så langt.

Østberg Amundsen er ikke bare nybakt verdensmester i U23-klassen på 30 kilometer i fristil. I samme mesterskap tok 21-åringen fra Asker medalje i hver eneste individuelle konkurranse. Under NM på Konnerud gjorde han seg enda litt mer kjent for det litt bredere langrennspublikummet, da han tok sølv på 15 kilometer i fristil.

Tildheim Andersen er et litt mer ubeskrevet blad. Men han har for alvor gjort seg bemerket blant de som kan langrenn aller mest. 19-åringen ble juniorverdensmester på samme distanse som lagkameraten som sitter en meter ved siden av ham. Han ble belønnet med plass på rekruttlandslaget på bekostning av langt mer erfarne løpere.

ENGASJERTE: Harald Østberg Amundsen og Iver Tildheim Andersen, her i møte med NRK i Sandnes onsdag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Som utøvere på rekruttlandslaget ble de to og et annet talent på rekruttlandslaget, Håvard Moseby, lovet gull og grønne skoger. De skulle få kjenne på det virkelige nivået ved å trene med olympiske- og verdensmestere, som Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe.

En ikke ukjent lovnad unge utøvere får. Østberg Amundsen innrømmer at han fryktet det skulle være et blaff av en lovnad, men i stedet har de fått som lovet og enda mer.

To fellessamlinger med minst én fellesøkt hver dag, to fellesøkter per uke ellers før sommeren. Norges Skiforbund har forstått at de to nivåene må være mer knyttet sammen enn tidligere.

– Nå får du den følelsen av at vi kjenner hverandre. Man kan senke skuldrene. Det har blitt en sammensveiset gjeng. Det er helt topp, sier Østberg Amundsen.

UNG OG LOVENDE: Harald Østberg Amundsen, her etter en treningsøkt i Sandnes onsdag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Frustrerte verdensmester

Alvor glir over i litt mer engasjement, flir og smil når NRK spør hvordan det har vært å trene med de aller beste. Østberg Amundsen mener ungguttene i begynnelsen så på at de største stjernene «styrte showet» på trening. Etter hvert har de tilpasset seg.

– De har fått bank på økter, og vi har fått bank så det holdt, sier han og humrer.

– Hva har dere opplevd av reaksjoner der?

– Det finnes utøvere i Oslo-gjengen som man lett kan fyre opp litt. Har vi hurtighet med lasermåling, vi går to mot to, så er jo spesielt den Oslo-gjengen litt seig. Da kan man fort slå dem og det er ikke sånn at de klapper deg på skulderen. Det er sånn det er, kniving hele veien.

Tildheim Andersen serverer endelig en konkret historie.

– Jeg hadde hurtighetsdrag mot Sjur Røthe. Det endte med at vi måtte gå noen ekstra drag enn planlagt fordi han måtte slå meg.

– Han krevde «omkamp»?

– Ja. Jeg måtte bare stille opp – og det er gøy det for så vidt.

LANDSLAGSVETERAN: Sjur Røthe, her avbildet under trening i Oslo tidligere i sesongen. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Sjur Røthe gliser godt når NRK spør om historien stemmer. Verdensmesteren på tremil og stafett i Seefeld 2019, innrømmer at han egentlig ikke har så veldig konkurranseinstinkt under treninger som innebærer hurtighetsdrag. Og i hvert fall ikke så opptatt av «å vinne» de små duellene på vår- og sommertreninger.

– Men da ble jeg irritert over å ha blitt slått av ham. Det er en helt korrekt historie. De har lyst til å slå gamlegutta og jeg har ikke lyst til å bli herjet rundt med av rekruttløpere, sier Røthe, humrer litt – og vedgår at de unge og sultne løperne i positiv forstand kan frustrere og irritere de beste seniorene på trening.

– Som sagt; Jeg bryr meg normalt ikke om jeg vinner eller taper, men det sier litt når jeg ber om ekstraomganger for å slå ham.

Vil til VM allerede denne sesongen

Både de gamle og unge vet at det er en lang vei fra gode prestasjoner i skogen i Oslomarka og rulleskiløypene i Holmenkollen til en eventuell plass på et verdenscuplag til Ruka, Lillehammer, Davos før jul. Ikke minst lang til en VM-troppen.

– Å gå noen av verdenscuprennene, selv om det blir hardt å slå seg inn der, det er det hårete målet, sier Tildheim Andersen, som ydmykt sier at det er U23-VM som trolig gjelder for ham til vinteren.

Østberg Amundsen sikter enda høyere.

– Når det er 15 kilometer fristil i VM, og hvis jeg forbedrer meg 10-20 sekunder fra NM sist sesong, så burde man ha et mål om å gå den distansen i VM.

– Jeg ser ingen grunn til at jeg ikke skal satse mot det. Nå har jeg hatt to år i seniorklassen, da burde man begynne å ta det nivået. Klæbo fikk det til. Det er ingen begrensninger for at jeg ikke kan klare det. Slik jeg gikk i vinter, kan jeg slå mange av de beste på landslaget på en slik distanse, sier Østberg Amundsen.